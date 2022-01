Axpo, AKB & Co: Aargau hat 7 Milliarden Vermögenswerte

Vermögen Der Kanton Aargau sitzt auf einem Milliardenschatz: So setzt er sich zusammen – und so wertvoll ist er Geht es um die Kantonsfinanzen, ist meist die Rede von Budget, Rechnung, Steuern, Schuldenstand. Dabei geht meist unter, dass der Kanton auch lukrative Vermögenswerte hat. Wir haben nachgerechnet, wie gross dieser Staatsschatz mittlerweile ist. Mathias Küng Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Beginnen wir gewissermassen mit dem Augenstern des Kantons, der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Im Jahr 2008 wurde sie auf einen Marktwert von 2 Milliarden Franken geschätzt. Sie wirtschaftet sehr erfolgreich. «Sie legt kontinuierlich an Wert zu», sagt Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen im kantonalen Finanzdepartement. Eine aktuelle Schätzung des Marktwerts liegt heute nicht vor.

Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen beim Kanton. Cornelius Fischer

Das würde man nur in Auftrag geben, wenn eine (Teil-)Veräusserung geplant wäre. Sowohl der Regierungsrat wie auch der Grosse Rat haben sich im März 2020 im Rahmen der Überprüfung der Rechtsform und der Staatsgarantie der AKB deutlich dagegen ausgesprochen.

Im Beteiligungsreporting des Kantons wird der sogenannte Substanzwert ausgewiesen. Der beträgt bei der AKB per Ende 2020 rund 2,59 Milliarden Franken, entsprechend dem Eigenkapital der Bank. Gemäss Christian Moser entspricht dies ziemlich genau dem Wert, der durch ein unabhängiges Institut (IFBC AG) im Jahr 2018 im Rahmen der Erstellung der Botschaft zur Rechtsform und Staatsgarantie berechnet wurde. Ihn freut natürlich, dass die staatseigene Bank Jahr für Jahr hohe Ausschüttungen an den Eigentümer leistet.

AKB stärkt freiwillig und proaktiv die Eigenkapitalbasis

In den letzten Jahren lieferte die AKB dem Kanton jedoch etwas weniger Geld ab als üblich. Die Bank habe mit einer freiwilligen Gewinnreserve die Eigenkapitalbasis gestärkt, erklärt Moser. Dies in Absprache mit dem Kaund im Hinblick auf die zunehmenden Anforderungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und der Finma.

Der Hauptsitz der Aargauer Kantonalbank AKB in Aarau. Chris Iseli

Sollte entgegen den Erwartungen in den kommenden Jahren ein kleinerer Eigenkapitalbedarf notwendig sein, wird der Eigentümer über die freiwillige Gewinnreserve bestimmen können.

AEW liefert jährlich Gewinn ab trotz schwieriger Zeiten

Die AEW Energie AG, ebenfalls zu 100 Prozent im Besitz des Kantons, wurde 2008 auf rund 1 Milliarde Franken geschätzt. Die Energiebranche erlebte danach bekanntlich schwierige Jahre. Der AEW-Substanzwert, der vor einigen Jahren noch deutlich tiefer lag, beträgt jetzt wieder 1,05 Milliarden Franken. Auch die AEW schreibt jährlich Gewinne und lieferte dem Kanton für das Geschäftsjahr 2020 27,8 Millionen Franken ab.

Das Hochhaus von AEW Energie AG an der Oberen Vorstadt in Aarau. Severin Bigler

Axpo schüttete nach jahrelanger Durststrecke wieder Dividende aus

Direkt und indirekt via AEW mit je rund 14 Prozent besitzt der Kanton Aargau 28 Prozent des grössten Schweizer Energieversorgers, der Axpo Holding AG mit Sitz in Baden. Das Unternehmen hat einen eigenen Kraftwerkspark mit AKW Beznau I und II, Beteiligung an AKW Leibstadt und Gösgen, zahlreiche Wasserkraftwerke und Kraftwerke auch im Ausland. Mehrere Jahre konnte Axpo keine Dividende auszahlen. Wie den meisten anderen Energiekonzernen ging es der Axpo schlecht, die Energiepreise lagen am Boden.

Das Logo der Axpo, aufgenommen in Baden. Keystone

Mit der Erholung der Energiepreise geht es auch mit den Energiekonzernen wieder aufwärts. 2017/18 wurde dessen Substanzwert noch mit tiefen 4,884 Milliarden Franken beziffert. Inzwischen ist dieser mit 6,734 Milliarden Franken wieder kräftig angestiegen. Die gesamthaft 28 Prozent von Axpo bedeuten für den Aargau somit einen Anteil von 1,885 Milliarden Franken.

Aus dem Geschäftsgang 2019/20 hat Axpo wieder eine Dividende an den Kanton abgeliefert im Umfang von 11,1 Millionen Franken. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 dürfe in etwa wieder mit einer vergleichbaren Ausschüttung gerechnet werden, so Christian Moser.

Grundstücke von Campus bis Gefängnis: Immobilienwerte steigen

Die Grundstücke im Besitz des Kantons sind – gemäss Anschaffungswert – mit 338 Millionen Franken bilanziert. Diese sind nicht veräusserbar, so Moser, weil sie mit eigenen Immobilien, die für die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Hand benutzt werden, überbaut sind. Die Gebäude des Kantons sind mit 370 Millionen Franken bilanziert. «Der Besitz des Kantons wie z.B. der Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch, die Justizvollzugsanstalt Lenzburg oder die Kantonsschulen sind wie die meisten Gebäude des Kantons nicht veräusserbar, der Kanton braucht sie schlicht zur Aufgabenerfüllung für die Einwohnerinnen und Einwohner», betont Moser.

Gehört auch zu den Liegenschaften im Besitz des Kantons: Die JVA Lenzburg. Peter Schulthess

Die Strategie des Kantons ist, künftig vermehrt selbst zu bauen und zu kaufen statt zu mieten, weil das für ihn langfristig günstiger kommt. Der Wert der kantonseigenen Immobilien dürfte in den nächsten Jahren steigen, sind doch grosse Bauvorhaben wie zwei neue Kantonsschulen, das neue kantonale Labor oder das neue Polizeigebäude in Aarau geplant. Mit 32 Millionen Franken ist der Wald im Besitz des Kantons eingetragen.

Anstelle von Geld für den Heimfallverzicht beim Rheinkraftwerk Ryburg-Schwörstadt erhielt der Kanton vor Jahren ein Aktienpaket. Das hat er kürzlich an die kantonseigene AEW Energie AG verkauft. Foto: Walter Christen

Dass der Kanton mit dem Substanzwert eher vorsichtig rechnet, zeigt sich an seinen Aktien des Rheinkraftwerks Ryburg-Schwörstadt. Dieses Aktienpaket hat der Kanton bei der Neukonzessionierung als Heimfallverzichtsentschädigung erhalten. Die Aktien hatte er zum Nominalwert von 6,9 Millionen Franken in den Büchern. Tatsächlich konnte er die Aktien kürzlich für 150 Millionen Franken an die AEW Energie AG verkaufen. Der Verkaufserlös fliesst in die Spezialfinanzierung Sonderlasten und dient dem Schuldenabbau.

Kantonsspitäler investieren über eine Milliarde in Totalerneuerung

Per Ende 2020 betrug der Substanzwert des Kantonsspitals Aarau (KSA) 268 Millionen Franken und derjenige des Kantonsspitals Baden (KSB) 296 Millionen Franken. Die vom Grossen Rat beschlossenen Entschädigungen für die Vorhalteleistungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sind darin noch nicht berücksichtigt. Beide Akutspitäler investieren aktuell zusammen über eine Milliarde Franken in ihre Totalerneuerung und sind so lange von Gewinnablieferungen befreit.

Derzeit ist ein grosser Teil des Areals des Kantonsspitals Aarau eine Riesenbaustelle. Die Aufnahme stammt vom 7. Dezember. Michael Küng

Das dritte Kantonsspital, die Psychiatrischen Dienste (PDAG) weist einen Substanzwert von 138,5 Millionen Franken auf. Auch sie lieferte während der Bauphase 2020 keinen Gewinn ab.

Zählt man die Substanzwerte der hier aufgelisteten Beteiligungen des Kantons zusammen, kommt man auf 6,967, also gut 7 Milliarden Franken.

Dasselbe wie in Aarau gilt auch für das Kantonsspital Baden. Hier eine Visualisierung des Eingangsbereichs des neuen Kantonsspitals. Zvg/Ksb

Goldgrube Nationalbank bringt dem Kanton am meisten

Die derzeit mit Abstand ertragreichste Beteiligung (sie gehört dem Bund und den Kantonen) ist diejenige an der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Gewinnausschüttung ist volatil und hat in den letzten Jahren zugenommen. Im Jahr 2020 schüttete sie den maximal möglichen Betrag von 318 Millionen Franken aus.

Das darf jetzt auch nach dem 26-Milliarden-Franken-Gewinn der SNB im Geschäftsjahr 2021 erwartet werden. Das Ergebnis der Nationalbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Starke Schwankungen sind deshalb die Regel und die Ausschüttung entsprechend schwierig planbar.

Aargau hat seit 2014 über eine Milliarde Schulden abgebaut

In die ganze Betrachtung einzubeziehen ist, dass der Kanton Aargau in den letzten Jahren dank guter Rechnungsabschlüsse und der konsequenten Abtragung alter Fehlbeträge und auch der Sonderlasten über eine Milliarde Franken Schulden abzahlen konnte. 2014 betrug die Nettoschuld des Kantons gesamthaft noch 1,613 Milliarden Franken. Ende 2020 verblieben noch Nettoschulden von 523 Millionen Franken.

Als man 2008 über eine Teilveräusserung etwa der AKB diskutierte, war die finanzielle Grosswetterlage ganz anders als heute. Heute ist die Ausgangslage viel besser. Der Finanzhaushalt steht auf einem soliden Fundament.

Christian Moser: «Vor allem dank der konsequenten Umsetzung der Haushaltsanierung, dem umsichtigen Finanzmanagement unter Finanzdirektor Markus Dieth und der guten Ertragsentwicklung konnten die Schulden massiv gesenkt und das Eigenkapital gestärkt werden.» Der Kanton Aargau steht heute auch im finanziellen Kantonsvergleich gut da.

