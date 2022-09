Fall Simon Burger: Anonymer Brief an Grossräte geschickt

Staatsanwaltschaft Anonymer Brief an Grossrätinnen und Grossräte macht Stimmung gegen Simon Burger Im November steht voraussichtlich die Wiederwahl des Leiters der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm an. Unbekannte machen bei Parlamentariern Stimmung gegen ihn. «Jetzt erst recht Burger wählen», sagt der Zofinger SVP-Grossrat Stefan Giezendanner dazu. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.00 Uhr

Simon Burger. Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Wiederwahl von Simon Burger, dem leitenden Staatsanwalt für die Bezirke Zofingen-Kulm, sorgt schon jetzt für heftige Nebengeräusche. Zur Erinnerung: Anlässlich der Sitzung vom Dienstag wählte der Grosse Rat Richterinnen, Staatsanwälte, Bankräte und weitere Behördenmitglieder für die Amtsperiode 2023 bis 2026. Nicht auf der Liste der Kandidierenden stand Simon Burger. Dessen Wiederwahl hat das Büro des Grossen Rates auf Antrag des Regierungsrates verschoben; sie steht voraussichtlich im November auf der Traktandenliste.

Auslöser ist die seit Jahren schwelende Justizaffäre um Burger. Am 11. Juni machte die «Aargauer Zeitung» publik, dass ein ehemaliger Polizeioffizier Anzeige gegen ihn eingereicht hatte. Ein ausserordentlicher Staatsanwalt entschied, die Vorwürfe nicht weiter zu verfolgen; das hat der Offizier angefochten, das Verfahren ist hängig.

Grund für die Verschiebung der Wahl sind aber Abklärungen, die der Regierungsrat treffen will, nachdem eine Befragung der Mitarbeitenden Burgers zu schlechten Resultaten kam. Das sei bis zum ordentlichen Wahltermin nicht möglich, deshalb beantragte der Regierungsrat dem Parlament, die Wahl Burgers hinauszuzögern.

Vorwürfe ähneln jenen, die Mitarbeitende 2020 erhoben hatten

In anonymen Briefen wird schon jetzt Stimmung gegen Burger gemacht. Sämtliche Grossrätinnen und Grossräte der SVP-Fraktion erhielten ein anonymes Schreiben, in dem sie aufgerufen werden, ihn abzuwählen. Auch Mitglieder anderer Fraktionen wurden gemäss AZ-Informationen damit bedient; ob das Schreiben bei allen Grossrätinnen und Grossräten landete, ist unklar.

Der Brief ist in gutem Deutsch verfasst und scheint von einer Person aufgesetzt zu sein, die mit dem Fall vertraut ist. Dass Burger von der Wahlliste genommen worden sei und zur Einzelwahl vorgeschlagen werde, sei ein «deutlicher Fingerzeig» an der Grossen Rat, steht im Schreiben. Burger wird im Brief Führungsschwäche und die Verbreitung einer Angstkultur vorgeworfen; er sei uneinsichtig und gegen Kritik resistent.

Es sind dieselben Vorwürfe, die Mitarbeitende bereits im Frühling 2020 gegen Burger erhoben hatten – der Regierungsrat liess diese extern untersuchen und ordnete bei Burger ein Führungscoaching an, das inzwischen beendet ist. Die SVP-Grossratsmitglieder werden aufgerufen, ein Zeichen zu setzen und ihm die Wiederwahl zu verweigern. Der Brief schliesst mit dem Satz: «Zahlreiche betroffene Menschen aus dem Arbeitsumfeld von Staatsanwalt Simon Burger hoffen auf einen klugen Entscheid und danken Ihnen.»

Zofinger SVP-Grossrat: «Es wird versucht, Hass gegen Burger zu schüren»

Der Zofinger SVP-Grossrat Stefan Giezendanner, der den Brief auf Whatsapp publik machte, ärgert sich über die «hinterlistige Art und Weise, wie jetzt gegen Burger gehetzt wird», wie er gegenüber dem Zofinger Tagblatt sagt. Noch immer gelte für den leitenden Staatsanwalt der Grundsatz «In dubio pro reo». Giezendanner sagt:

«Es ist legitim, seine Meinung zu äussern. Wie aber jetzt versucht wird, Hass gegen Burger zu schüren und ihn zu beseitigen, geht gar nicht.»

Der Zofinger Grossrat Stefan Giezendanner. Janine Gloor

Auf Whatsapp schrieb er: «Jetzt erst recht Herrn Staatsanwalt Simon Burger wählen! Anonyme und hinterlistige Schreiben dieser Art disqualifizieren die Urheber des Mobbings gegen Herrn Burger gerade selbst.»

