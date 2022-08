Spreitenbach: Köppel auszuladen, war nicht Empfehlung der Polizei

Spreitenbach Kantonspolizei nach abgesagter Rede: «Wir gaben keine Empfehlung ab, Herrn Köppel nicht auftreten zu lassen» Die Polizei hat dem Spreitenbacher Gemeinderat geraten, einen privaten Sicherheitsdienst beizuziehen und hätte bei Bedarf unterstützt. Im Wissen um die anonymen Drohungen war das dem Gemeinderat aber zu unsicher. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

An diesem Rednerpult in Spreitenbach hätte SVP-Nationalrat Roger Köppel seine Festrede gehalten. Wegen eines anonymen Drohschreibens wurde er ausgeladen. Dominic Kobelt

Das anonyme Drohschreiben ist am 29. Juli 2022 bei der Gemeinde Spreitenbach eingegangen. Der Absender drohte darin, die Bundesfeier mit dem Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel zu stören und unter anderem «legale Wurfgeschosse» einzusetzen. Am Sonntag informierte der Gemeinderat, die Feier finde ohne den Festredner statt – dessen Sicherheit sowie jene der Besucherinnen und Besucher sei gefährdet.

Den Entscheid, Köppel auszuladen, hat der Gemeinderat gefällt. «Wir gaben keine Empfehlung ab, Herrn Köppel nicht auftreten zu lassen», sagte Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, am Dienstag auf Anfrage. Die Kapo hat am Freitag vom anonymen Drohschreiben erfahren, nachdem Gemeindepräsident Markus Mötteli die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal orientiert hatte. Gemeinsam habe man eine Lagebeurteilung durchgeführt, so Graser.

«Der Gemeinde wurde geraten, einen privaten Sicherheitsdienst beizuziehen. Die Kantonspolizei hätte bei Bedarf unterstützt.»

Markus Mötteli sagt, der Gemeinderat habe sich diese Überlegungen gemacht. «Der Sicherheitsdienst, der die Schulanlagen in Spreitenbach kontrolliert, hat sogar angeboten, dass er ein Dispositiv stellen könnte», sagt der Gemeindepräsident. «Aber wir haben uns trotzdem gefragt, ob das reichen wird.» Zumal der Gemeinderat – im Wissen um die Drohung – die Besucherinnen und Besucher einer unnötigen Gefahr ausgesetzt hätte. «Das wollten wir nicht.»

«Roger Köppels Sicherheit hätten wir gewährleisten können»

Es sei beim Entscheid, Roger Köppel auszuladen, nicht primär um die Sicherheit des SVP-Nationalrats gegangen. «Diese hätten wir gewährleisten können», ist Mötteli überzeugt. Der Gemeinderat habe sich aber um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher – darunter auch viele ältere Menschen – Sorgen gemacht, wenn es zu einem Tumult gekommen wäre.

Markus Mötteli, Gemeindepräsident Spreitenbach. Britta Gut

Das Gelände, das auf drei Seiten offen ist, abzusperren und Zutrittskontrollen zu machen, kam für den Gemeinderat nicht in Frage. «Wir wollten keine Bundesfeier mit solch einschränkenden Massnahmen», sagt Mötteli.

Das anonyme Drohschreiben beschreibt der Gemeindepräsident als «sehr konkret» und «kein wirres Pamphlet».

«Es wurde genau beschrieben, mit wie vielen Personen sie kommen und dass sie den Anlass so lange stören würden, bis Roger Köppel aufhört zu sprechen.»

Bernhard Graser sagt, die Polizei nehme Meldungen und Anzeigen zu Drohungen jeglicher Form ernst und leite Ermittlungen ein. «Für uns ist wichtig, dass sich die verunsicherten Opfer abgeholt fühlen.» Deren Verunsicherung sei meist gross – unabhängig davon, ob eine Drohung realistisch klinge oder nicht.

«Chancen für Aufklärung bestehen durchaus»

Kapo-Sprecher Bernhard Graser. Brian Wong

Kann der Verfasser oder die Verfasserin des Drohbriefs ermittelt werden, wird er oder sie sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. «Die Chancen für eine Aufklärung bestehen durchaus», sagt Graser. «Die Erfahrung zeigt, dass in ähnlich gelagerten Fällen gute Erfolge erzielt wurden.»

Bei der Ermittlung eines anonymen Drohbriefschreibers sei die Beweissicherung durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik «von grosser Bedeutung», sagt Graser. Daher sei bei klassischen Drohbriefen wichtig, dem Spurenschutz von Beginn weg Rechnung zu tragen. «Will heissen: Brief in ein Plastikmäppchen und raschmöglichst der Polizei übergeben», erklärt Graser.

«Einfaches Mittel, um für Verunsicherung zu sorgen»

Im Fall Spreitenbach hat der anonyme Drohbrief aus Sicht des Absenders die gewünschte Wirkung erzielt. Für Kapo-Sprecher Bernhard Graser zeigt der Fall Spreitenbach, dass jemand «mit relativ einfachen Mitteln für grosse Verunsicherung sorgen und damit einen geplanten Anlass verhindern kann». Umso wichtiger sei es, solchen Fällen konsequent nachzugehen, sagt er. «Drohungen sind keine Bagatelle, sondern können aufgeklärt werden und haben happige Folgen», warnt er.

