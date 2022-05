Spreitenbach: Grossbrand in Bitumen-Lagerhalle

Spreitenbach Grossbrand im Industriegebiet: Drohnenvideo zeigt die Brandruine am Tag danach ++ Feuer brach in Lagerhalle aus In Spreitenbach war im Industriegebiet am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr ist auch am Montagmorgen noch vor Ort. Aktualisiert 30.05.2022, 09.48 Uhr





Die Lagerhalle am Tag nach dem Brand Dominic Kobelt Die Flammen loderten meterhoch. Kapo Aargau Kapo Aargau Über 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Kapo Aargau Ausnahmezustand im Industriequartier von Spreitenbach. Severin Bigler Passanten beobachten den Brand von der Autobahnüberführung aus. Severin Bigler Die Feuerwehr im Einsatz im Spreitenbacher Industriequartier. Severin Bigler Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. Severin Bigler Das Feuer ist auch auf mehrere benachbarte Gebäude übergegangen. Die Feuerwehr versucht, das Schlimmste zu verhindern. Severin Bigler. Die Feuerwehr im Einsatz im Spreitenbacher Industriequartier. Roman Würsch Die Flammen aus nächster Nähe. Roman Würsch Der Sachschaden durch die Flammen dürfte enorm sein. Roman Würsch Die Rauchsäule über Spreitenbach. Roman Würsch Die schwarze Rauchsäule aus sicherer Entfernung betrachtet. Roman Würsch Die Flammen über dem Industriegebiet dürften mehr als 30 Meter hoch sein. Roman Würsch Weitere Bilder von der dunklen Rauchsäule über Spreitenbach. Roman Würsch Weitere Bilder von der dunklen Rauchsäule über Spreitenbach. Roman Würsch Meterhohe Flammen und bedrohlich schwarzer Rauch über dem Spreitenbacher Industriequartier. Roman Würsch Die Flammen aus nächster Nähe aufgenommen. AZ-Leserreporter Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen im Einsatz. AZ-Leserreporter Die Flammen von der Autobahnüberführung gesehen. AZ-Leserreporter Solche schwarzen Spuren des Brandes verteilen sich im ganzen Limmattal: Dieses Bild stammt von einem Leser aus Urdorf. Leserreporter Rechts der 80 Meter hohe Dietiker Limmat-Tower, links die weitaus höhere Rauchsäule. AZ-Leserreporter Die schwarze Rauchsäule über Spreitenbach. Alex Spichale Die schwarze Rauchsäule über Spreitenbach. Alex Spichale Die Rauchsäule über Spreitenbach von Dietikon aus gesehen. Severin Bigler Die Rauchsäule über Spreitenbach von Dietikon aus gesehen. Severin Bigler Die Rauchsäule über Spreitenbach von Dietikon aus gesehen. Severin Bigler Dieses Bild einer Leserreporterin zeigt die riesige Rauchsäule über Spreitenbach. AZ-Leserreporter Ob der Brand auf dem Firmengelände von Zweifel ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Leserreporter/argoviatoday.ch Auch von der Stadt Zürich aus ist die grosse Rauchsäule zu sehen. AZ-Leserreporter Der Brand in Spreitenbach von Oetwil aus fotografiert. LiZ-Leserreporterin Auch am Montagmorgen nach dem Grossbrand ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Dominic Kobelt Auch am Montagmorgen nach dem Grossbrand ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt

Die Fakten Im Industriegebiet von Spreitenbach wurde am Sonntag um 16.30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle gemeldet. Das Feuer konnte erst am späten Abend gelöscht werden. Im Einsatz standen über 200 Feuerwehrleute.

Eine Lagerhalle ist aufgrund des Brandes eingestürzt. Das Feuer hatte auf drei Nachbargebäude und Fahrzeuge übergegriffen.

Sieben Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, vier davon wurden vorübergehend ins Spital eingeliefert.

In der Umgebung ging Ascheregen nieder, der unter anderem aus in Brand geratenen Bitumenteilen bestand.

Über die Brandursache oder die Schadensumme ist bislang nichts bekannt.

Die Brandruine von Spreitenbach am Tag danach ArgoviaToday / Severin Mayer

Der Grossbrand in einem Industriegebiet in Spreitenbach konnte mittlerweile gelöscht werden. Die meisten der über 200 Feuerwehrleute vor Ort hätten den Brandplatz am Sonntagabend wieder verlassen, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Um dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht wieder ausbricht, hat die Feuerwehr eine Brandwache eingesetzt. Die Einsatzkräfte hätten auch in der Nacht immer wieder Glutnester entdeckt.

Die Meldung über den Brand im Industriegebiet Spreitenbach ging um etwa 16.30 Uhr bei der Kantonspolizei Aargau ein. Laut Kapo-Sprecher Adrian Bieri loderten die Flammen des Grossbrands rund 30 Meter hoch. Ausserdem sei es zu Explosionen gekommen. Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Bitumen gelagert wird. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die kilometerweit zu sehen war.

Leservideos zeigen die Flammen und die enorme Rauchsäule über Spreitenbach. CH Media Video Unit

Die Lagerhalle, die hauptsächlich und zuerst betroffen war, gehört der Firma Georges Riederer Transport AG. Die in Brand geratenen Baustoffe hatte die Soprena AG dort eingelagert. Den Lagerraum in den benachbarten Hallen des Transportunternehmens hatten auch andere Firmen angemietet, beispielsweise Zweifel Chips.

In dieser Lagerhalle brach der Brand aus:

Das sagt die Kantonspolizei Aargau zum Grossbrand in Spreitenbach. CH Media Video Unit

Zu Beginn des Feuerwehreinsatzes war unklar, ob sich noch Personen in der Lagerhalle befanden, «Wir kommen nicht ans Gebäude ran», sagte Bieri. Neben der Lagerhalle hatten auch mehrere Nachbargebäude Feuer gefangen. Parkierte Lastwagen wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Die Georg Riederer Transport AG hat alleine vier grosse Fahrzeuge und 12 Lieferwagen verloren.

Lange Zeit konnte auch der Brand in einem anderen Gebäude nicht von innen bekämpft werden. Um Brandnester zu lokalisieren, wurden Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt.

Was ist Bitumen? Bitumen wird aus Erdöl hergestellt. Das Wort heisst aus dem lateinischen übersetzt «Erdpech». Bitumen wird vor allem als Bindemittel im Asphalt eingesetzt, aber auch als Baustoff spielt es eine wichtige Rolle.

Die Bekämpfung der Flammen durch die Feuerwehr gestaltete sich wegen des stark brennenden und rauchenden Bitumens schwierig. Am Einsatz beteiligt waren über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren Spreitenbach-Killwangen, Neuenhof, Wettingen, Baden, Würenlos, Brugg und Dietikon. Zudem wurde die Betriebsfeuerwehr der Ems Chemie in Dottikon herbeigezogen.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Zu schaffen machte den Einsatzkräften unter anderem der Wind und der starke Ascheflug, so Polizeisprecher Bieri. Wegen eines weggewehten Aschestücks habe sogar ein Autobahnbord gebrannt. Die Ein- und Ausfahrt Spreitenbach wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Auch Leserreporterinnen und Leserreporter, die in der Nähe wohnen, berichteten von Aschestücken, die auf ihren Balkonen oder in ihren Gärten landeten. Die Polizei rief die Bevölkerung in der Umgebung auf, Fenster und Türen zu schliessen und Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch und starker Rauchentwicklung.

In Bergdietikon wandte sich die Gemeindeverwaltung mit einem Schreiben auf ihrer Webseite an die Bevölkerung und mahnte, die herumliegenden Überreste des Brandes nur mit Handschuhen geschützt zu berühren und zu entsorgen. Sollten die Gegenstände in Futtergras gelangen, dürfe dieses den Tieren nicht mehr verfüttert werden.

Die Lagerhalle, in der der Brand ausgebrochen war, ist im Laufe des Abends komplett eingestürzt. Sieben Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Ob auch Feuerwehrleute darunter sind, ist zunächst noch unbekannt. Die Kantonspolizei konnte am Montagmorgen auf Nachfrage noch keine detaillierten Angaben dazu machen. Die Feuerwehr sei aber weiterhin vor Ort.

Auch am Montagmorgen nach dem Grossbrand ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Dominic Kobelt

Über die Brandursache oder die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kantonspolizei bittet Personen, die einen Schaden durch herabfallende Teile anzumelden haben, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Ermittlungsdienst Nord, 5400 Baden (Telefon 056/200'11'11) zu melden.

«Das Feuer ist gelöscht», sagt Dani Wiederkehr von der Feuerwehr Killwangen Spreitenbach am Montagmorgen. Es habe noch vereinzelte Glutnester über dem eingestürzten Dach. «Jetzt benötigen wir schwere Maschinen, um das Material wegzuschaffen, damit wir an die Glutnester kommen.»

Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt Am Tag nach dem Grossbrand Dominic Kobelt

Gestern habe man zudem Messungen gemacht, so Wiederkehr, es seien giftige Stoffe ausgetreten, es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung oder die Umwelt. Auch das Löschwasser konnte zurückgehalten werden, es sei nichts in die Limmat geflossen. Das Wasser wurde in der Kläranlage aufgefangen und werde nun über Monate in kleinen Mengen dem Abwasser beigefügt, so dass es unbedenklich sei.

(nla/luk/kob/phh)