Nach Grossbrand in Spreitenbach: Das sagt der Inhaber der Firma

Spreitenbach «Der Schock war gross»: Hauptbetroffen vom Grossbrand ist die Firma Georges Riederer Transporte – das sagt der Inhaber Im Industriegebiet in Spreitenbach ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Für eine Firma ist der Schaden besonders hoch. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 30.05.2022, 14.20 Uhr

«Meine Tochter hatte mich angerufen, und mir erzählt, dass es im Industriegebiet von Spreitenbach brenne», erzählt Georges Riederer (62), Inhaber der Georges Riederer Transporte AG. Fünf Minuten später habe er die Nachricht von der Alarmzentrale erhalten und hatte damit die Gewissheit, dass seine Firma vom Brand betroffen ist.

Die Lagerhalle, in der das Feuer ausgebrochen ist, gehörte der Georges Riederer Transporte AG. Dominic Kobelt

«Das Feuer ist in unserer Lagerhalle ausgebrochen, wir haben da Material für unsere Kunden eingelagert», erklärt Geschäftsführer Markus Groth (56). Als die Polizei am Sonntag mitteilte, dass unter anderem Bitumenteile in Brand geraten waren, was zu der heftigen Rauchentwicklung führte, machte rasch die Mutmassung die Runde, die Firma Soprema sei betroffen, weil diese im Gebiet ansässig ist und mit diesem Material arbeitet. Groth bestätigt: «Soprema ist einer unserer Kunden, in der betroffenen Halle war auch Dämmmaterial gelagert.»

Beim Firmeninhaber sitzt der Schock tief

Riederer und Groth ist die Betroffenheit noch deutlich anzumerken. Als sie das Ausmass des Schadens sahen, seien auch Tränen geflossen, erzählen die beiden. «Als ich gestern hier ankam, war der Schock gross», erzählt Riederer. «Auch jetzt noch sind die Emotionen sehr stark. Wenn man etwas aufbaut und dann ist es innert Stunden zerstört, nur noch Schutt und Asche – das ist einfach schwer zu begreifen.»

Das Team der Firma steht nach der Katastrophe zusammen: «Wir hatten gestern mit der halben Equipe eine Krisensitzung. Wir möchten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mut geben», sagt Riederer. Ziel sei es, das Verlorene wieder aufzubauen, man müsse jetzt nach vorne schauen. Um zu sagen, wie genau es jetzt weiter geht, sei es aber noch zu früh.

Den Flammen fielen auch ein neuer Kranwagen und ein Schlepper, zwei weitere grosse Fahrzeuge und 12 Lieferwagen zum Opfer. Die Lagerhalle war auch erst zwei Jahre alt. Gelagert waren unter anderem Plastik, landwirtschaftliche Artikel oder auch Kücheneinrichtungen, aber laut Groth keine leicht entflammbaren Materialien. Wie es zum Brand kommen konnte, ist bisher ungeklärt. Auch der Schaden lässt sich noch schwer abschätzen, liegt aber laut dem Firmeninhaber vermutlich im zweistelligen Millionenbereich.

Löschwasser gelangte nicht in die Limmat

Für die Umwelt sind dagegen keine grösseren Schäden zu erwarten, wie Daniel Wiederkehr von der Feuerwehr Killwangen Spreitenbach am Montag erklärt: «Gestern haben wir giftige Stoffe messen können, etwa Kohlenmonoxid oder Ammoniak. Zwischenzeitlich sind diese Stoffe aber in der Luft sehr stark verdünnt und nicht mehr gefährlich.»

Das Löschwasser sei nicht in die Limmat geflossen, so Wiederkehr. «Es wurde in der Kläranlage aufgefangen, von dort gelangt es nun über ein paar Monate verteilt ins Abwasser, so dass die Konzentration unbedenklich ist», erklärt er.

Am Montagemorgen ist das Feuer zwar gelöscht, es hat noch vereinzelte Glutnester, die sich unter dem eingestürzten Dach befinden. «Jetzt benötigen wir schwere Maschinen, um das Material wegzuschaffen, damit wir an die Glutnester kommen», erklärt Wiederkehr am Morgen. Um 15 Uhr ist eine Medienkonferenz vor Ort geplant, dann werden die Verantwortlichen über die neusten Erkenntnisse informieren.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

