Als fremdsprachiges Kind in die Schweiz: Aargauer erinnern sich

Sprachdebatte Ausgelacht, ins kalte Wasser geworfen und in zwei Jahren Klassenbester: Aargauerinnen und Aargauer erzählen, wie sie als fremdsprachiges Kind Deutsch gelernt haben Für sie war Deutsch eine Fremdsprache als Kind. Sieben Aargauerinnen und Aargauer erinnern sich, wie das damals war, als sie zuerst kein Wort verstanden, als sie in den Kindergarten und die Schule kamen. Jetzt kommentieren 22.11.2022, 14.43 Uhr

Auf dem Pausenplatz an der Schule Reinach-Leimbach darf nur noch Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch gesprochen werden. Der Entscheid der Schulleitung hat eine Kontroverse ausgelöst. Die Meinungen in der Politik gehen diametral auseinander. Unabhängig davon wollten wir wissen, wie das Aargauerinnen und Aargauer erlebt haben, die selber als fremdsprachige Kinder in unserer Region aufgewachsen sind.

Antonio Vecchio, 59, Kaufmann aus Lupfig: «Ich wurde von Nonnen betreut, die nur Italienisch sprachen»

«Kürzlich habe ich meine ehemalige Kindergärtnerin Herta Wimmer getroffen, die mich daran erinnerte, dass ich im Kindergarten in Lupfig sehr schlecht Deutsch sprach. Das lag daran, dass meine Eltern arbeiteten und ich mehrere Jahre in einem Hort mit Nonnen von der Missione Cattolica in Schinznach-Bad betreut wurde, wo wir nur Italienisch redeten.

Dieses Betreuungsangebot war – genau genommen – ein Hilfsangebot für Italienerinnen und Italiener, die aus wirtschaftlichen Gründen in der Schweiz arbeiten mussten und sich nicht selbst den ganzen Tag um die eigenen Kinder kümmern konnten. In Lupfig verbesserte ich meine Deutschkenntnisse im Schweizer Kindergarten, den ich nur ein Jahr besuchte, vor allem dank Kasperli-Theater und Rollenspielen, wie mir Herta Wimmer berichtete.

Sie sorgte auch dafür, dass sich die fremdsprachigen Kinder mit den Schweizer Kindergärtlern mischten. Das schätzten meine Eltern sehr. In der Primarschule besuchte ich dann in der Freizeit jede Woche einen Unterrichtsblock für Muttersprache und Kultur, was vom italienischen Staat finanziert wurde. Zum Glück habe ich dann sehr schnell Deutsch gesprochen und hatte in der Schule keine Probleme.»

Catarina Martins, 34, Onlinejournalistin: «Ich wurde anfangs von anderen Kindern ausgeschlossen»

«Ich kam als Kind portugiesischer Gastarbeiter Anfang der 90er-Jahre in die Schweiz. Die erste Zeit vor dem Eintritt in den Kindergarten verbrachte ich mehrheitlich unter Portugiesen. Dass es so was wie Spielgruppen gab, wussten meine Eltern damals noch nicht. Dementsprechend habe ich kaum etwas verstanden, als ich plötzlich in einem Raum voller deutschsprachiger Personen stand.

Meine Eltern hatten mir ein paar der wenigen Brocken, die sie konnten, beigebracht, damit ich mich im Kindergarten etwas verständigen konnte, etwa sagen, dass ich auf die Toilette müsse. Meine anfangs fehlenden Deutschkenntnisse führten dazu, dass ich von den anderen Kindern ausgeschlossen wurde. Selbst die halbherzigen Versuche der Lehrperson, mich in der Pause beim Spielen zu integrieren, scheiterten kläglich. Mir wurde bereits als 5-Jährige schmerzlich bewusst: Du musst diese Sprache beherrschen, um dazuzugehören.

Eine Sprache zu lernen, bedeutet immer, dass man sie erleben muss. Das heisst, man sollte sie im Alltag möglichst oft sprechen – selbst wenn man Fehler macht und die Aussprache noch nicht perfekt ist. Nur so kann man sich verbessern.»

Gabriele Graziano, 23, Musiker und Kaufmann aus Dottikon: «Zu Beginn fühlte ich mich in der Schule etwas unsicher»

«Meine Mutter ist Brasilianerin und mein Vater Italiener. Zu Hause sprachen wir beide Sprachen, vor allem aber Italienisch, weil meine Mutter die Sprache gelernt hatte. In der Spielgruppe hatte ich dann das erste Mal wirklich Kontakt mit deutschsprachigen Kindern. Richtig gelernt habe ich Deutsch aber im Kindergarten und der Primarschule, wobei sich der Prozess nie wie lernen anfühlte. Es kam natürlich, wie Kinder das halt so machen mit der Sprache.

Zu Beginn fühlte ich mich in der Primarschule etwas unsicher. Vor allem, als eine Lehrerin bei einer Hausaufgabe nur die ‹Ausländer› aufforderte, einen Duden nach Hause zu nehmen. Einige Male wurde ich auch von anderen Kindern ausgelacht. Ich erinnere mich aber noch gut an meine DaZ-Lehrerin (Deutsch als Zweitsprache), Frau Zingg. Mit ihr machten wir viele Diktate und fokussierten uns stark auf die deutsche Sprache. Wir machten aber auch andere Aktivitäten. Der Unterricht hat mir sehr geholfen. Heute habe ich keinerlei Probleme mit Deutsch.»

Aya Baalbaki, 27, Videojournalistin aus Othmarsingen: «Wenn mir die Worte fehlten, half ich mir mit Zeichnungen»

«An vieles erinnere ich mich nicht mehr, das ist ja auch schon lange her. Ich weiss aber, dass ich, bis ich im Kindergarten war, nur Arabisch geredet habe. Meine Eltern kommen beide aus dem Libanon. Mein Vater spricht zusätzlich noch Französisch. Die Sprache lernte ich aber erst später dazu.

Aufgrund meiner Sprachkenntnisse gemobbt wurde ich nie, soweit ich mich erinnern kann. Ich wüsste auch von keinem anderen ausländischen Kind in meiner Klasse, das grosse Probleme hatte. Auf dem Pausenplatz spielten Ausländer und Schweizer Kinder in der Regel auch sehr durchmischt. An meine Lehrerinnen und Lehrer habe ich gute Erinnerungen. Sie förderten mich stets.

Wenn ich jemanden nicht verstanden habe oder umgekehrt, dann kommunizierte ich mit meinen Händen und Füssen. Musste ich auf die Toilette, zeigte ich einfach in die Richtung. Gerade solche Dinge verbal auszudrücken, lerne ich aber schnell. Auch mit Zeichnungen verhalf ich mir ab und zu, wenn mir gerade die Worte fehlten. Heute spreche ich vier Sprachen, was mir auch in meinem Beruf immer wieder zugutekommt.»

Edukata Mustafaj, 24, Lehrerin aus Wohlen: «Eine Lehrerin lachte mich mal vor der Klasse aus wegen eines Versprechers»

«Bei uns zu Hause wurde immer Albanisch geredet. Als meine beiden älteren Schwestern in den Kindergarten und in die Schule gingen, fingen sie an, untereinander Deutsch zu sprechen. Mit der Zeit verstand ich sie, konnte mich in der Sprache aber noch nicht ausdrücken. Im Kindergarten wurde ich dann ins kalte Wasser geworfen. Relativ schnell habe ich aber Deutsch gelernt.

In der Primarschule besuchte ich dann den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache). Den bezeichneten einige Schweizer Schulkinder als ‹Unterricht für die Ausländer, die nicht Deutsch können›. Später lachte mich eine Lehrerin einmal vor der gesamten Klasse wegen eines Versprechers aus. Der Vorfall hemmt mich bis heute, wie ich manchmal merke.

Jetzt als Lehrerin achte ich deshalb besonders auf eine positive Fehlerkultur und den Umgang mit dem DaZ-Unterricht. Auf die Frage eines Schülers, wieso er jetzt in den Unterricht müsse, erklärte ich der ganzen Klasse, dass es nichts Schlimmes ist, etwas mehr Unterstützung beim Deutschlernen zu erhalten, im Gegenteil. Schliesslich bedeute das, dass man zusätzlich noch eine andere Sprache beherrscht. Persönlich hat mich meine Mehrsprachigkeit beim Lernen weiterer Sprachen zusätzlich motiviert.»

Daniel Vizentini, 39, Redaktor aus Baden: «Zwei Jahre später war ich Klassenbester in Deutsch»

«Ich war sieben Jahre alt, als meine Familie von Brasilien in die Schweiz übersiedelte. Während sich meine Schulkollegen noch an das Alphabet herantasteten, hatte ich an der Schule in São Paulo Medaillen für Aufsätze gewonnen gehabt. Zugegeben: Mit Hilfe meine Mutter, die die Texte korrigierte.

Hatte ich von Haus aus Vorteile, fiel mir das Sprachenlernen leichter als anderen? Wahrscheinlich. Jedenfalls brauchten meine ältere Schwester und ich nur etwa ein halbes Jahr, um uns auf Schweizerdeutsch zu verständigen. Bei ihr ging es damals schon um die Einteilung in die Oberstufe. Meine Eltern waren sehr präsent, standen mit ihrem Lehrer in regem Kontakt, zahlten private Deutsch-Zusatzstunden. Heute ist sie Ärztin.

Ich hingegen konnte mir gemütlich Zeit nehmen – ein wenig wie die Schweizer Kinder, die ja erst in der Schule Hochdeutsch lernen. Zwei Jahre später war ich von den Noten her Klassenbester in Deutsch. Die besten Aufsätze aber schrieb eine Mitschülerin deutscher Abstammung, wie sie am Klassentreffen vor eineinhalb Wochen in Erinnerung rief.

Hätte ich langsamer Deutsch gelernt, hätte ich eine grosse Gruppe brasilianischer Schulkollegen auf dem Pausenplatz gehabt? Keine Ahnung. Was ich aber weiss: Kinder nehmen unglaublich schnell alles auf. In der Blocksiedlung, in der wir damals wohnten, habe ich auch noch fliessend Italienisch gelernt. Einfach so, beim Spielen mit den Nachbarskindern.»

Laura Pascolin, 51, Bankkauffrau, Fachperson Integration aus Wohlen: «Bei mir hat es auch ohne Verbot der Muttersprache in der Schule funktioniert»

«Im Jahr der Einführung des Frauenstimmrechtes bin ich als Tochter von italienischen Einwanderern in der Schweiz auf die Welt gekommen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer Italienisch und Schweizerdeutsch gesprochen (notabene – beide sind Landessprachen in der Schweiz). Meine Mutter hingegen sagt, dass ich als kleines Kind nur Italienisch sprach.

Das Schweizerdeutsch eignete ich mir auf dem Spielplatz des Wohnquartiers an, wo einheimische Kinder mit fremdsprachigen Kindern spielten. Weiter sagte sie, dass mein Schweizerdeutsch/Deutsch im Kindergarten und dann in der Schule gefestigt wurde. Zu dieser Zeit gab es in der 1. und 2. Klasse einmal pro Woche Deutschunterricht für italienische Kinder sowie Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur, welche für die Sprachförderung angeboten wurden. So konnte ich die obligatorische Schule (inkl. Bezirksschule) ohne sprachliche Herausforderungen durchlaufen.

Meine Integration verdanke ich der Offenheit meiner Eltern, der Lehrpersonen, der Menschen in meinem Umfeld, der Sportvereine und der Menschen, welche sich für die Chancengleichheit der Kinder eingesetzt haben. Also, bei mir hat es auch ohne Verbot der Muttersprache in der Schule funktioniert. Eine Deutschpflicht in der Schule? Mamma mia, das hätte ich als Kind gar nicht einreihen können! Positive Ansätze oder Methoden haben eine bessere Wirksamkeit als Verbote.»

