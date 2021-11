Fandino-Effekt? KSA erhält nur drei Neurochirurgie-Aufträge

Spitzenmedizin Kantonsspital Aarau erhält nur drei Leistungsaufträge in der Neurochirurgie – Spitalleitung bestreitet Zusammenhang mit Abgang von Javier Fandino Beworben hat sich das Kantonsspital Aarau (KSA) für fünf lukrative und hochspezialisierte Leistungsaufträge, zugeteilt werden dem grössten Aargauer Spital nur drei davon. Ärzte warnten, dass dies nach dem Abgang von Chefarzt Javier Fandino passieren könnte, doch die Spitalleitung sieht andere Gründe dafür. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Javier Fandino (ganz rechts, hier bei einer Operation im Juni 2016) ist seit Oktober 2020 nicht mehr Chefarzt Neurochirurgie am KSA – inzwischen operiert er als Belegarzt bei der Hirslanden Klinik.

Chris Iseli

Wenn es um hochspezialisierte Medizin (HSM) geht, läuft zwischen den Spitälern in der Schweiz ein harter Verteilkampf. Die lukrativen Leistungsaufträge werden vom HSM-Beschlussorgan vergeben. In diesem Gremium sitzen die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren von zehn Kantonen, der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ist darin nicht vertreten.

In der Neurochirurgie und Neuroradiologie bewirbt sich aus dem Aargau nur das Kantonsspital Aarau (KSA) um Leistungsaufträge der hochspezialisierten Medizin. Bisher hatte das KSA in diesem Bereich drei Leistungsaufträge: Behandlung von vaskulären Erkrankungen des zentralen Nervensystems (aufgeteilt auf zwei Aufträge: NCH1.1.1 / NCH1.1.1.1) sowie prächirurgische Epilepsiediagnostik (NEU4.2).

KSA-Positionspapier: Bedingungen schon jetzt vollumfänglich erfüllt

Laut einem Positionspapier des Spitals, das der AZ vorliegt, wurden am Neurozentrum des KSA bisher auch schon Behandlungen seltener Rückenmarkstumoren (Leistungsauftrag NCH2.1) durchgeführt. Die Chefärzte des Neurozentrums empfahlen im Papier, das KSA solle sich bei der Neuverteilung für die vier erwähnten Leistungsaufträge bewerben – und zudem eine Bewerbung für die funktionelle Neurochirurgie (NCH1.1.2) einreichen. In dem Papier steht, am KSA seien für die vier zentralen Leistungsaufträge der komplexen Neurochirurgie und Neuroradiologie «schon jetzt alle Voraussetzungen wie Infrastruktur, Fachexpertise, Fallzahlen und prozessuale Abläufe vollumfänglich vorhanden».

Das HSM-Fachorgan, das Bewerbungen der Spitäler beurteilt, sieht dies jedoch anders. Das 15-köpfige Expertengremium mit in- und ausländischen Ärztinnen und Ärzten empfiehlt, dem KSA nur drei der fünf beantragten Leistungsaufträge zu erteilen. Dies geht aus dem Bericht zur Leistungszuteilung in der komplexen Neurochirurgie und Neuroradiologie hervor, der seit kurzem auf der Website der Gesundheitsdirektoren-Konferenz abrufbar ist.

Nicht erhalten soll das KSA den Auftrag für die Behandlung seltener Rückenmarkstumoren (NCH2.1). Und auch den beantragten Leistungsauftrag für die funktionelle Neurochirurgie (NCH1.1.2) will das Fachorgan dem Kantonsspital Aarau nicht erteilen. Der negative Entscheid ist erst eine Empfehlung an das HSM-Beschlussorgan, das letztlich über die Vergabe der Leistungsaufträge entscheidet. Das KSA hat bis am 2. Dezember Zeit, dazu eine Stellungnahme abzugeben.

Kritik: Zu niedrige Fallzahlen und Defizite bei Lehre und Forschung

Die Begründung für das Nein des Fachorgans lautet bei beiden nicht empfohlenen Leistungsaufträgen gleich: «Fallzahlen nicht erreicht / Lehre, Weiterbildung und Forschung ungenügend.» Bei den Fallzahlen gibt das KSA im Bereich funktionelle Neurochirurgie an, diese nicht zu erfüllen. Es bestehe aber Unsicherheit darüber, welche Eingriffe als funktionell neurochirurgische Eingriffe gezählt werden dürften und welche nicht, heisst es im Bericht des Fachorgans

Die Anforderungen an Lehre, Weiterbildung und Forschung wurden mit einem standardisierten Evaluationsschema beurteilt, wie es im Bericht des Fachorgans heisst. Darin werden die Aktivitäten der Spitäler in Ausbildung, Weiterbildung und klinischer Forschung sowie Publikationen in einzelnen Teilbereichen berücksichtigt.

Die ungenügende Bewertung bei Lehre, Weiterbildung und Forschung bezieht sich laut KSA-Sprecherin Isabelle Wenzinger auf wissenschaftliche Publikationen, «die wir für die funktionelle Neurochirurgie eingereicht haben». Hier wurden Forschungsarbeiten eingereicht, welche durch zwei ausgewiesene Spezialisten auf diesem Gebiet publiziert wurden, die seit 2018 am KSA arbeiten. «Das HSM-Gremium zählt aber nur Publikationen und Forschungen, welche im sich bewerbenden Spital erbracht wurden», erläutert Wenzinger.

Warnung nach Abgang von Javier Fandino – Spitalleitung widerspricht

Javier Fandino, ehemaliger Chefarzt Neurochirurgie Kantonsspital Aarau.

Sandra Ardizzone

Brisant ist der Entscheid, dem KSA zwei Leistungsaufträge zu verweigern, aber noch aus einem anderen Grund. Als im April 2020 der Abgang von Neurochirurgie-Chefarzt Javier Fandino publik wurde, warnten einige Chefärzte die Spitalleitung in einem Brief, dass genau dies passieren könnte. «Die Vergabe der HSM-Leistungsaufträge der komplexen Neurochirurgie und Neuroradiologie ist gefährdet, da eine Grundvoraussetzung – Dignität des Leiters und der Stellvertretung – für eine erfolgreiche Bewerbung nicht mehr erfüllt ist», schrieben die Ärzte.

Für den Fall, dass das KSA die Leistungsaufträge zur Behandlung von vaskulären Erkrankungen des zentralen Nervensystems (NCH1.1.1 / NCH1.1.1.1) nicht mehr erhalten sollte, drohten Ertragsausfälle von 2,9 Millionen Franken jährlich und man werde Patienten abweisen müssen. KSA-Sprecherin Isabelle Wenzinger sagte damals, Fandino sei für die Erfüllung der Leistungsaufträge und den Erfolg der Neurochirurgie-Klinik nicht alleine ausschlaggebend. Nun hält sie fest:

«Das KSA hat keinen Leistungsauftrag verloren, da die beiden angesprochenen Leistungsaufträge auch zu Zeiten von Professor Fandino nicht vorlagen.»

Wenzinger ergänzt, die für die Bewerbung verlangten Fallzahlen würden sich auf den Zeitraum von 2016 bis 2018 beziehen. «Die Zahlen sind somit für den jetzigen Stand der Klinik nicht repräsentativ und haben ganz sicher nichts mit dem Chefarztwechsel zu tun», betont die Sprecherin.

KSA akzeptiert negativen Entscheid und reicht keinen Rekurs ein

Doch wie reagiert das Spital grundsätzlich auf die zwei verweigerten Leistungsaufträge? Wenzinger sagt, das KSA werde gegen den Entscheid keinen Rekurs einreichen. Dies hängt damit zusammen, dass dem KSA die beiden wichtigsten Leistungsaufträge für vaskuläre Erkrankungen «aufgrund der hervorragenden Qualität, der sehr hohen Fallzahlen und der intensiven Forschungsbemühungen erneut zugeteilt wurden», wie die Sprecherin festhält.



Gerrit A. Schubert, seit 1. Mai 2021 neuer Chefarzt Neurochirurgie am Kantonsspital Aarau. zVg

Wenzinger sagt, pro Jahr würden in der ganzen Schweiz etwa 40 bis 50 Rückenmarkstumore behandelt. «Die geforderten Fallzahlen sind daher für die allermeisten Zentren, auch Universitätskliniken, nicht zu erreichen». Eine Zentralisierung auf wenige Zentren schweizweit, so wie jetzt vorgeschlagen, sei im Hinblick auf die Qualitätssicherung dieser extrem seltenen Erkrankung grundsätzlich zu befürworten.

Warum hat sich das KSA dann trotzdem für den Leistungsauftrag beworben? Mit Senior Consultant Hans-Jakob Steiger und dem neuen Neurochirurgie-Chefarzt Gerrit Schubert, der seit 1. Mai am Kantonsspital Aarau tätig ist, verfüge man «über zwei sehr erfahrene Neurochirurgen mit sehr grosser Expertise auf dem Gebiet der Operationen am Rückenmark», begründet Wenzinger die Bewerbung.

Finanzieller Verlust liegt für KSA «in einem sehr tiefen Bereich»

Die verweigerte Zuteilung der beiden Leistungsaufträge hat für das Kantonsspital Aarau zwar finanzielle Einbussen zur Folge, diese bewegen sich laut Wenzinger aber «in einem sehr tiefen Bereich, da die seltenen Rückeneingriffe wirklich extrem selten sind». Hier wurden seitens des HSM-Fachorgans pro Zentrum nur gerade fünf Eingriffe pro Jahr als Mindestfallzahl gefordert, entsprechend gering ist der Anteil dieser Operationen am finanziellen Ergebnis des Spitals.

Bei der funktionellen Neurochirurgie betreute das KSA die Patientinnen und Patienten in der Vergangenheit «gemeinsam mit einem Kooperationspartner», wie Wenzinger erläutert. Bei diesem Partner handelt es sich um das Universitätsspital Basel, das einen HSM-Leistungsauftrag für die funktionelle Neurochirurgie hat. Die aufwendige Vor- und Nachbetreuung von Personen mit solchen Krankheitsbildern wurde bisher im KSA erbracht, der operative Eingriff zusammen mit Unispital Basel, sagt die Sprecherin.

«An dieser Praxis wird sich durch den Entscheid nichts ändern, somit entstehen für diesen Leistungsauftrag keine Ertragseinbussen für das KSA», hält sie fest. Der ehemalige Chefarzt Javier Fandino ist nach seinem Abgang am KSA derweil immer noch in Aarau tätig: Er hat zur Hirslanden Klinik gewechselt und führt nun dort als Belegarzt neurochirurgische Eingriffe durch.