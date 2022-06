Kantonsspital Baden verliert Leistungsauftrag in Spitzenmedizin

Spitzenmedizin Fallzahlen nicht erreicht: Kantonsspital Baden verliert Leistungsauftrag für die Behandlung von Lebertumoren Vor acht Jahren kam es am Kantonsspital Baden (KSB) zu einem Chefarztwechsel in der Chirurgie. Deshalb erreichte das Spital in jenem Jahr die geforderten Mindestfallzahlen bei der Behandlung von Lebertumoren nicht. Dies führt nun dazu, dass das KSB den Leistungsauftrag für solche Eingriffe verliert. Fabian Hägler und Julian Spörri Jetzt kommentieren 22.06.2022, 19.00 Uhr

Bauchoperation am Kantonsspital Baden: Der Leistungsauftrag für die sogenannte Leberresektion geht Ende Jahr verloren. Karl-Heinz Hug

Im Februar dieses Jahres teilte das Kantonsspital Baden (KSB) mit, man habe als einziges Aargauer Spital alle Leistungsaufträge für die hochspezialisierte Baucheingriffe ohne Auflagen erhalten. Die Meldung erwies sich jedoch als verfrüht, der Zuschlag ist noch nicht definitiv, es handelt sich lediglich um eine Empfehlung. Der Entscheid, wie viele der fünf Leistungsaufträge in der Bauchchirurgie das Kantonsspital Baden erhält, fällt erst im zweiten Halbjahr 2022.

Klar ist allerdings jetzt schon, dass das KSB nicht alle fünf Zuschläge erhalten wird. Das Spital verliert den Leistungsauftrag für die sogenannte Leberresektion, bei der ein Teil der Leber entfernt wird. Das geht aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervor, das kürzlich veröffentlicht wurde. Das KSB hatte dafür bisher einen befristeten Leistungsauftrag des HSM-Beschlussorgans – dieses Gremium entscheidet über die Vergabe der Zuschläge in der hochspezialisierten Medizin.

Kantonsspital Baden legte erfolglos Beschwerde ein

Somit konnte das Spital die operativen Eingriffe über die obligatorische Krankenversicherung abrechnen. Ende Januar 2019 entschied das HSM- Beschlussorgan aber, dem KSB keinen Leistungsauftrag mehr zu erteilen. Begründet wurde dies damit, dass das Spital die vorgegebenen Mindestfallzahlen bei der Leberresektion nicht erfülle. Zudem sei der Betrieb als «eher nicht wirtschaftlich» einzustufen, wobei die Berechnung wegen tiefer Fallzahlen statistisch gesehen keine sichere Grundlage bilde.

Gegen die Verfügung reichte das KSB eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein und forderte, die Nichtzuteilung des Leistungsauftrags sei aufzuheben. Doch das Spital blieb erfolglos, die Beschwerde wurde in allen Punkten abgewiesen. Es sei nicht bundesrechtswidrig, dass dem Spital der Auftrag verweigert worden sei, weil die Mindestfallzahlen nicht erreicht wurden, heisst es im Urteil.

Bundesverwaltungsgericht: Ermessensspielraum bei Vergabe erheblich

Ob das KSB die Anforderungen an Infrastruktur und Fachpersonal erfülle und künftig in der Lage wäre, die verlangten Mindestfallzahlen zu erreichen, sei nicht entscheidend. Das Gesetz gebe den einzelnen Häusern keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Liste der Spitäler, die hochspezialisierte Medizin anbieten dürfen, hält das Bundesverwaltungsgericht weiter fest.

Das Gericht wies weiter darauf hin, dass das HSM-Beschlussorgan bei der Auswahl der Spitäler einen erheblichen Ermessensspielraum habe. Dieser Spielraum gelte insbesondere für die Mindestfallzahl, die auf zwölf Operationen pro Jahr und Spital festgelegt wurde. Ob eine Entscheidung im Rahmen dieses Spielraums angemessen sei, könne das Bundesverwaltungsgericht nicht überprüfen, heisst es im Urteil weiter.

Fallzahlen nach Chefarztwechsel im Jahr 2014 nicht erreicht

Die Folge: Das KSB darf die Leberresektion bei Erwachsenen nur noch sechs Monate lang zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen. Man nehme das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit Bedauern zur Kenntnis, teilt Spitalsprecher Omar Gisler auf Anfrage mit. Er hält fest, der Entscheid beziehe sich auf einen längst vergangenen Sachverhalt. Tatsächlich erreichte das Spital die geforderten Fallzahlen 2014 und 2015 nicht – Grund war ein Chefarztwechsel, was dazu geführt haben dürfte, dass in jenem Jahr weniger Operationen stattfanden.

Im Sommer 2014 übernahm Antonio Nocito den Posten als Chefarzt und Departementsleiter für Chirurgie am KSB. Er trat damals die Nachfolge von Thomas Kocher an, der das KSB zum gleichen Zeitpunkt vor acht Jahren verliess. Spitalsprecher Gisler betont, seit dem Chefarztwechsel in der Chirurgie im Sommer 2014 habe man das viszeralchirurgische Angebot kontinuierlich optimiert. «Nicht nur bei den Fallzahlen, sondern auch in der Lehre, Weiterbildung und Forschung sowie bei der Qualität erfüllte das KSB ab 2016 die Kriterien, die an die hochspezialisierte Medizin (HSM) gestellt werden.»

KSB will Lebertumor-Patienten weiterhin behandeln

Diese hervorragende Arbeit der KSB-Chirurgen anerkenne auch das HSM-Fachorgan, das die Empfehlung ausgesprochen habe, dem Spital die Leistungsaufträge für Enddarm-Behandlungen und Magenoperationen bei schwerem Übergewicht zu erteilen. Zudem verfüge das KSB bereits über einen Leistungsauftrag für Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse. Gisler sagt weiter, 2021 seien im KSB fast doppelt so viele Leberresektionen vorgenommen worden, wie es die Mindestfallzahl erfordert.

Der Sprecher hält fest, gemäss Urteil dürften Leberresektionen im KSB bis Ende dieses Jahres im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Gisler betont, dass das Bundesverwaltungsgericht kein Operationsverbot ausgesprochen habe. «Zusammen mit unseren Partnerinstitutionen werden wir nach individuellen Lösungen suchen, um Patienten mit Lebertumoren weiterhin optimal versorgen zu können», sagt der Sprecher.

