Spitalpflege 82-Jährige wegen Personalmangel beim KSA zu früh nach Hause geschickt? Das Kantonsspital dementiert den Vorfall

Das Kantonsspital Aarau hat von einem solchen Vorfall keine Kenntnis. Niemand werde einfach nach Hause geschickt. Michael Küng

Manfred Müller ist Vizeammann der Gemeinde Wiliberg und hat seine 82-jährige Mutter vor kurzem mit der Ambulanz ins Kantonsspital Aarau (KSA) einweisen lassen. Sie habe sehr starke Schmerzen am Kiefer gehabt. «Nach der Untersuchung im Spital hiess es, wir müssen sie wieder nach Hause nehmen, da kein Platz vorhanden sei», sagt Müller.

Mit Elektroden und blutigem Verband entlassen

Und das, obwohl die zuständige Neurologin gesagt habe, dass seine Mutter eigentlich noch zur Überwachung hätte bleiben müssen. Dies empfahl sie, weil das abgegebene Schmerzmittel allenfalls eine allergischer Reaktion auslösen könne. Bei der Entlassung seiner Mutter aus dem Spital seien die Elektroden von der EKG-Untersuchung an ihr befestigt gewesen, der Verband, den sie trug, sei blutig gewesen. «So sind wir dann vor der Türe gestanden», sagt Manfred Müller.

Und: «Ich war schockiert, die sind komplett überfordert.» Die Allgemeinstationen seien unterbesetzt, man habe zwar genug Betten, aber massiv zu wenig Personal, um die Betreuung aller Patienten zu gewährleisten, habe man ihm im KSA gesagt. Müller sagt:

«Ich komme mir gerade vor, als würde ich in einem Entwicklungsland leben.»

Um seine kranke Mutter kümmert sich nun die Spitex – zu Hause. Die Betreuungspersonen seien über das Vorgehen erstaunt gewesen, sagt Müller. Aber die Angestellten im KSA hätten ihm gesagt, dass praktisch alle Spitäler in der Schweiz dasselbe Problem hätten, führt Müller aus. Er sagt: «Sie sind so ausgelastet, dass sie scheinbar froh sind, wenn die Menschen wieder nach Hause gehen.»

Das KSA dementiert

Auf Anfrage der AZ dementiert KSA-Sprecher Boris Rauscher die Aussagen von Müller. Er habe keine Kenntnis von einem solchen Fall. Man sei in der Pflicht, die Menschen adäquat zu versorgen, unabhängig von Fallkomplexität, Kapazität an Betten oder Personal. Wenn das KSA ausgelastet sei, würden die Patienten in ein anderes Spital verlegt, das die Versorgung und Betreuung gewährleisten könne.

Als Zentrumsspital, sagt Rauscher, müsse man mit solchen Fällen umgehen können, Und: Niemand werde einfach nach Hause geschickt. Der Austritt sei ein komplexes Verfahren, man spreche sich dabei auch mit Partnerspitälern ab.

Covid wirkt sich weiterhin aus

Mit Blick auf den Personalmangel teilt Sprecher Rauscher mit, dass die Auslastung aktuell hoch sei. Das Kantonsspital Aarau betreibe derzeit wegen Personalausfällen weniger Betten als üblich. Hierbei handle es sich jedoch um ein schweizweites Problem. Hauptgrund für den Mangel an Personal ist laut Rauscher noch immer die Coronapandemie.

Aufgrund von Long-Covid, vermehrten Berufsaussteigern und erhöhten Krankheitsausfällen durch die lange Belastungsphase, wie auch durch die Abwanderung von Personal, habe sich die Situation noch nicht entschärft. So sagt Rauscher:

«Aktuell verzeichnen wir einen positiven Trend im Bereich des Personals, bis voraussichtlich Ende Jahr befinden wir uns jedoch noch nicht im Normalzustand»

Dem KSA sei es ein Anliegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin ihrer Kernaufgabe nachkommen und so soviel Zeit wie möglich am Patientenbett verbringen können. Neben einem Effort im Bereich der Aus-, Weiter-, und Fortbildung sowie der Rekrutierung, möchte das KSA mittels verschiedener Projekte, wie einer Intensivierung des Wiedereinsteigerprogramms, die Mitarbeitenden unterstützen. Die KSA-Gruppe pflege zudem seit vielen Jahren eine engagierte Ausbildungspraxis.

