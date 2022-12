Notfallstationen überlastet: KSA warnt vor Wartezeiten

Spitalkrise Notfallstationen überlastet: Kantonsspital Aarau warnt vor Wartezeiten und gibt Tipps für verunsicherte Eltern Auf der Kinder-Notfallstation des KSA wurden am 25. Dezember mit 202 jungen Patientinnen und Patienten so viele Kinder behandelt, wie bisher noch nie. Wegen der hohen Belastung kommt es auf dem Notfall zu Wartezeiten – und ein Kinderarzt erklärt Eltern in einem Blog, wie sie bei Krankheitssymptomen ihrer Kinder reagieren sollen. Fabian Hägler 28.12.2022, 17.47 Uhr

Ambulanz vor der Notfallstation des Kantonsspitals Aarau im Oktober: Damals war der Ansturm der Patientinnen und Patienten noch viel kleiner. Claudio Thoma

Mehr als 350 Personen meldeten sich am 26. Dezember auf der Notfallstation des Kantonsspitals Baden – ein absoluter Rekord, nie zuvor hatte das KSB so viele Notfallpatienten an einem Tag registriert. Auch im Kantonsspital Aarau (KSA) ist die Notfallstation stark belastet, wie Sprecherin Isabelle Wenzinger mitteilt. «Die Patientenzahlen haben über die Festtage nochmals zugenommen. So wurden am 25.12. insgesamt 341 Patientinnen und Patienten behandelt, am 26.12. sogar 354.» Alleine auf dem Kindernotfall seien am 25. Dezember 202 Kinder behandelt worden, eine Rekordzahl.