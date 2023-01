Wusste Gallati schon Ende August, dass er das KSA retten muss?

Spitalfinanzierung Wusste Gallati schon Ende August, dass der Kanton das KSA retten muss? Schon drei Monate vor dem Rettungsgesuch des Kantonsspitals Aarau schrieb die Regierung, möglicherweise seien finanzielle Massnahmen nötig, um das Weiterbestehen der Spitäler zu sichern. Im neuen Strategiepapier von Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ist bereits aufgelistet, was höhere Spitaltarife den Kanton kosten würden. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati bei der Grundsteinlegung für den KSA-Neubau im April 2022 – später zeigte sich, dass das Kantonsspital Aarau eine Finanzspritze braucht. Valentin Hehli

Vor fünf Monaten, am 25. August 2022, stellte der Regierungsrat die neue Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) vor. Damals war noch keine Rede von einer Sanierung des Kantonsspitals Aarau (KSA), das Rettungsgesuch für eine 240-Millionen-Finanzspritze wurde erst Mitte November gestellt. Doch in der umfangreichen Gesundheitsstrategie, die Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) im Spätsommer präsentierte, findet sich zum Thema Spitalfinanzierung ein bemerkenswerter Satz:

«Es ist nicht auszuschliessen, dass der Kanton (finanzielle) Massnahmen ergreifen muss, um das Angebot der kantonseigenen Spitäler auf aktuellem Niveau oder sogar deren Weiterbestehen sicherzustellen.»

Wusste der Gesundheitsdirektor, der in seiner Zeit als Grossrat mehrfach die schlechte Performance des KSA kritisiert und die Tragbarkeit des Neubaus in Frage gestellt hatte, schon Monate im Voraus, dass der Kanton sein grösstes Spital retten muss? So konkret wohl nicht, aber einige Passagen aus der GGpl zur Spitalfinanzierung machen klar, dass sich der Regierungsrat der kritischen Finanzlage der Spitäler durchaus bewusst ist.

So heisst es im Strategiepapier wörtlich, die ungenügende Vergütung der Leistungen aus gewissen Bereichen der obligatorischen Krankenversicherung stelle den Kanton vor ein Problem. Dies, weil er «als Eigentümer der kantonseigenen Spitäler deren wirtschaftliches Überleben sicherstellen muss – zum einen aus rein finanziellen Gründen, zum anderen aus Gründen der Versorgungssicherheit».

Kantonsspitäler kritisieren zu niedrige Tarife

Anfang Dezember wies das Kantonsspital Baden (KSB) in einer Mitteilung darauf hin, dass die Spitaltarife seit Jahren grundsätzlich zu tief seien: «Der ambulante Bereich ist gemäss Branchenverband H+ rund 30 Prozent unterfinanziert, der stationäre Bereich rund zehn Prozent», schrieben die Spitalverantwortlichen. Das weiss auch der Regierungsrat, in der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung steht: «Es ist schweizweit bekannt, dass die ambulanten und stationären Tarife in einem wesentlichen Teil der Leistungsbereiche nicht kostendeckend sind.»

Damit die Spitäler gewinnbringend betrieben werden könnten, seien sie darauf angewiesen, einen möglichst hohen Anteil an privatversicherten Personen zu behandeln. Mit den so erwirtschafteten Einnahmen können die Verluste aus OKP-Behandlungen – also medizinischen Leistungen, die über die Grundversicherung bezahlt werden – teilweise kompensiert werden. Dennoch sei es den meisten Spitälern nicht mehr möglich, eine Gewinnmarge von zehn Prozent zu erreichen, «die für Spitäler gemeinhin angestrebt wird, um ein dauerhaftes Bestehen zu gewährleisten».

Regierung erwartet Zuspitzung der finanziellen Lage der Spitäler

Gemäss einer Studie von PWC aus dem Jahr 2016 zeige sich, dass mittelgrosse Spitäler mit mehr als 200, aber weniger als 450 Betten am profitabelsten sind. Bei den kantonseigenen Spitälern gestaltet sich die Situation wie folgt: Gemäss den jeweiligen Jahresberichten betrieb das KSA im Jahr 2021 durchschnittlich 669 Betten, das KSB deren 385. Die Ergebnisse der Spitäler stützen die These der Wirtschaftsprüfer: Das KSA erzielte 2021 eine Ebitda-Marge von acht Prozent, beim KSB waren es 9,5 Prozent.

Für das Jahr 2022 dürfte die Rendite beider Kantonsspitäler niedriger ausfallen, so hielt das KSB vor zwei Monaten fest, die Vorgabe des Kantons von zehn Prozent werde nicht erreicht. In der Gesundheitsstrategie des Kantons heisst es, mit der aktuellen Teuerung, der Umsetzung der Pflege-Initiative und dem steigenden Druck auf die Tarife der Zusatzversicherungen werde sich dieses Problem noch verschärfen. Weiter schreibt der Regierungsrat: «Eine Entschärfung dieser Situation kann grundsätzlich nur durch eine generelle Anhebung der Tarife beziehungsweise der Baserate erfolgen.»

Kanton berechnet Zusatzkosten bei höheren Spitaltarifen

Die Baserate ist der Durchschnittswert für stationäre Behandlungen in einem bestimmten Spital. Sie wird zwischen den Tarifpartnern, also Spital und Krankenkasse, vereinbart und vom Kanton genehmigt. Von den Kosten, die bei stationären Behandlungen in den Spitälern anfallen, bezahlt der Kanton 55 Prozent, die Krankenkasse übernimmt die restlichen 45 Prozent.

Die durchschnittliche Baserate der Aargauer Spitäler lag 2022 bei 9763 Franken, bis 2026 soll sie gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan, der im Grossen Rat bewilligt wurde, unverändert bleiben. Dass die Kosten für den Kanton trotz unveränderter Baserate ansteigen (blaue Linie in der Grafik), hat seinen Grund in den zunehmenden Fallzahlen. Für das laufende Jahr rechnet das Gesundheitsdepartement mit 82’400 Behandlungen, bis 2026 soll diese Zahl auf 86'600 ansteigen.

Für die Jahre ab 2027 hat der Kanton drei Szenarien ausgerechnet, in denen die Baserate um 200, 300 oder 400 Franken erhöht wird. Damit wäre die von den Spitälern angeführte Unterfinanzierung von zehn Prozent zwar bei weitem nicht ausgeglichen, dennoch würden sich für den Kanton beträchtliche Mehrkosten ergeben.

Mehrkosten für den Kanton: 40 Millionen schon im Jahr 2027?

Bereits im Jahr 2027 zeigt sich dies deutlich: Bei einer unveränderten Baserate von 9763 Franken würden sich die Kosten für den Kanton auf 619 Millionen Franken belaufen, bei einer Erhöhung um 400 Franken wären es gut 659 Millionen Franken, also 40 Millionen mehr.

Noch grösser sind die Unterschiede für 2035, das letzte Jahr der kantonalen Berechnung. Bei einer unveränderten Baserate müsste der Kanton dann 703 Millionen Franken bezahlen, bei einer Erhöhung um 400 Franken wären es 748 Millionen Franken. Es ist aber nicht so, dass der Regierungsrat eine Erhöhung der Baserate grundsätzlich begrüssen würde. Dem Kanton sei es als Mitfinanzierer stationärer Behandlungen ein Anliegen, die anfallenden Kosten steuern zu können und diese auf einem möglichst tiefen Niveau zu halten, heisst es in der GGpl.

Kanton will mehr Kooperation: Gallati führt Gespräche mit Spitälern

Der Regierungsrat sieht vor dem Hintergrund der ungenügenden Tarife und der damit verbundenen finanziellen und versorgungstechnischen Risiken für den Kanton einen weiteren Ansatz. In der Gesundheitsstrategie wird betont, dass KSA und KSB über ein weitgehend deckungsgleiches Leistungsportfolio verfügen. Deshalb sei es wichtig, dass die beiden Kantonsspitäler «mögliche Synergien optimal nutzen, eine gute Koordination besteht und sinnvolle Kooperationen untereinander und mit Dritten eingegangen werden».

Der öffentlich ausgetragene Konkurrenzkampf zwischen dem KSA und dem KSB hat sich laut Regierungsrat in den letzten Jahren gelegt. Damit sei der Weg frei für Kooperationen zwischen den beiden Kantonsspitälern. Im Bereich der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin (HSM) bestehe durchaus noch Optimierungspotenzial, schreibt die Regierung. Gesundheitsdirektor Gallati führe deshalb seit 2021 drei bis vier Mal jährlich Gespräche mit den Verwaltungsratspräsidenten und Direktoren des KSA und des KSB.

Dabei gehe es darum, die Koordination zwischen den Spitälern im spezialisierten und hochspezialisierten Bereich zu fördern. Der Kanton als Alleineigentümer der Kantonsspitäler habe ein grosses Interesse daran, dass sich diese optimal ergänzen. Seit Frühling 2022 nimmt an diesen Gesprächen auch die Hirslanden Klinik Aarau AG teil. Damit will die Regierung wohl vermeiden, dass weitere Leistungsaufträge in der hochspezialisierten Medizin verloren gehen. Dies passierte dem KSA im Frühling 2022, als publik wurde, dass das Spital keine komplexen Operationen an der Speiseröhre mehr durchführen darf.

