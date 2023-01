Gallati glaubt, dass das Stimmvolk der KSA-Sanierung zustimmt

Spitalfinanzierung KSA-Sanierung: Gallati schaut Volksabstimmung zuversichtlich entgegen – doch was geschieht danach? Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ist optimistisch, dass die Aargauer Bevölkerung die 240-Millionen-Spritze für das Kantonsspital Aarau (KSA) genehmigen wird. Offen ist allerdings, ob das KSA danach genug rentabel ist, oder ob es weitere Kantonsbeiträge braucht. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati an der Medienkonferenz zur KSA-Rettung: Er ist zuversichtlich, dass das Volk die Finanzhilfe genehmigt. Fabio Baranzini

240 Millionen Franken braucht das Kantonsspital Aarau (KSA), um den drohenden Konkurs zu vermeiden. Der Regierungsrat ist bereit, dem grössten Spital im Aargau, das sich vollständig im Kantonsbesitz befindet, diese Finanzspritze zu gewähren. Daran ändert auch das kritische Gutachten von Rechtsprofessor Bernhard Rütsche nichts, der eine solche Finanzhilfe als bundesrechtswidrig bezeichnet.

Die Kantonsregierung hat sich zwar inhaltlich nicht zu den Vorbehalten im Gutachten geäussert, das im Auftrag der Schweizer Privatkliniken erstellt wurde. Doch ein kurzer Satz in der Stellungnahme des Departements von Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) macht klar, dass der Regierungsrat nicht von seinem Plan abrückt. «Am Vorgehen ändert sich nichts», teilte Sprecher Michel Hassler der AZ mit.

Initiative in Schaffhausen verlangt Kantonsbeitrag an Spitalneubau

Eine ähnliche Diskussion läuft in Schaffhausen, wo eine Initiative einen Kantonsbeitrag von 60 Millionen Franken an einen Spitalneubau fordert. Diese Summe hat laut Initiativtext «eine nachhaltige finanzielle Entlastung der Spitäler Schaffhausen» zum Ziel. Doch zwei Gutachter kamen zum Schluss, dass sich das Anliegen, die Spitäler dauerhaft finanziell zu entlasten, nicht mit dem Krankenversicherungsgesetz vereinbart.

Zudem würde ein Kantonsbeitrag der 2016 vom Stimmvolk beschlossenen Strategie für die Schaffhauser Spitäler widersprechen. Diese sind, wie im Aargau, für die Immobilien zuständig und müssen Investitionen selber finanzieren. Die Schaffhauser Regierung beantragt deshalb dem Kantonsparlament, die Initiative für ungültig zu erklären.

In einer Mitteilung bezeichnete das Initiativkomitee die Entscheidung des Regierungsrates als «befremdlich». Es habe sich gezeigt, dass auch in anderen Kantonen, zum Beispiel im Aargau, Gesetze in Vorbereitung seien, die es der öffentlichen Hand ermöglichen, namhafte Beiträge an die Finanzierung von Neubauten von Kantonsspitälern zu leisten.

Situation im Aargau ähnlich, aber nicht direkt vergleichbar

Die Ergebnisse der Gutachten in Schaffhausen lassen sich indes nicht Eins zu Eins auf den Aargau übertragen. Einerseits geht es bei der KSA-Rettung nicht um einen Beitrag an den Neubau, sondern um den Ausgleich einer Wertberichtigung auf dem Eigenkapital des Spitals. Zudem handelt es sich im Aargau nicht um eine Initiative, die einen neuen Paragrafen ins Spitalgesetz schreiben will, sondern um einen Antrag der Regierung.

Bereits im Frühling soll der Grosse Rat die Anhörungsvorlage für die KSA-Rettung erhalten, danach können sich die Parteien dazu äussern. In der Botschaft will der Regierungsrat darlegen, wie er die rechtliche Situation einschätzt – im Klartext: warum er der Meinung ist, eine Rettung des KSA durch den Kanton als Eigentümer sei zulässig. Dies haben mehrere Gesundheitspolitiker gefordert, schliesslich wird im Frühsommer im Kantonsparlament über die 240-Millionen-Hilfe abgestimmt.

Gallati geht von Volks-Ja zur Sanierung des KSA aus

Auch bei einem Ja im Grossen Rat gibt es eine weitere potenzielle Hürde: Die Finanzspritze unterliegt dem Referendum. Wird dieses ergriffen, käme es wohl im November zur Abstimmung. «Ich bin optimistisch, dass das Stimmvolk die Bilanzsanierung des KSA befürworten wird. Andernfalls wäre die Gesundheitsversorgung in der Region nicht mehr gewährleistet und die Glaubwürdigkeit des Kantons auf den Finanzmärkten und generell als Partner lädiert», sagte Gesundheitsdirektor Gallati in der «NZZ».

Im gleichen Artikel sagt Gerold Bolinger, Verwaltungsratsmitglied des Kantonsspitals Aarau: «Mit der Übertragung der Immobilien vom Kanton ans KSA im Jahr 2012 mussten wir einen enormen Investitionsstau übernehmen, den wir nun abbauen und finanzieren müssen.» Dies ist aber nur eines der KSA-Probleme. Schwerer wiegen zu niedrige Erträge, das Spital erreichte die Renditeziele jahrelang nicht.

In der Eigentümerstrategie des Kantons für das KSA von 2021 wird eine Ebitda-Marge von 6 Prozent verlangt. Diese hat das Spital in jenem Jahr mit 7,9 Prozent erreicht. Doch eigentlich reicht das nicht – im selben Dokument steht: «Längerfristig sollte ein Akutspital eine Ebitda-Marge von 10 Prozent erreichen, um seinen Investitionen selber tätigen und finanzieren zu können.»

Vorhalteleistungen besser abgelten? Auch dazu gibt es Vorbehalte

Anfang Dezember warnten die Verantwortlichen des Kantonsspitals Baden (KSB), für das Geschäftsjahr 2022 werde die verlangte Marge nicht erreichbar sein. KSB und KSA forderten eine Erhöhung der Baserate - also der Behandlungstarife. Zudem solle der Kanton die im Aargau sehr tiefen Zahlungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) erhöhen. Dies sind zum Beispiel Abgeltungen für die Ausbildung von Ärzten, den Betrieb einer Kinderklinik oder klinische Forschung.

Dazu gibt es Vorbehalte von bürgerlichen Politikern – und von Rechtsprofessor Bernhard Rütsche, der sich in einem Gutachten mit GWL-Zahlungen befasste. Darin heisst es unter anderem, dass jedes Spital im relevanten Markt «unabhängig von seiner Rechtsform und Eigentümerschaft» unter den gleichen Voraussetzungen Zugang zur Abgeltung haben müsse.

Abgeltungen für die Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen seien nur mit der Wettbewerbsneutralität vereinbar, «wenn sie ausschliesslich die ungedeckten Kosten der übertragenen, wirtschaftlich erfüllten Aufgabe vergüten». Und es gilt eine Zweckbindung, das Spital dürfe nicht andere, vom Leistungsauftrag nicht erfasste Aufgabenbereiche quersubventionieren, schreibt der Rechtsprofessor.

