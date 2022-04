Kanton Aargau hat nur noch wenig Blutreserven

Lenzburg Nach Bundesgerichtsentscheid: Nun wird das Inventar des «Local» versteigert

Die Betreiberin des Lokals an der Lenzburger Bahnhofstrasse kam schon lange vor Corona in Zahlungsverzug. Seit April ist der Laden zu. Die Liegenschaftsbesitzerin musste zwei Jahre vor Gericht darum streiten, das Inventar versteigern zu können. Nun ist es bald so weit.