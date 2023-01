Wie viel Zinsen zahlen Aargauer Banken? Die grosse Umfrage

Sparen Wer zahlt wie viel auf Sparguthaben? Die grosse Umfrage bei den Aargauer Banken – und ein paar Geheimtipps Nie hat sich Sparen mehr gelohnt als während der Negativzinsphase. Richtig gelesen. Jetzt sind zwar die Zinsen wieder positiv, aber die Inflation ist hoch. Was Sie dagegen tun können und wo Sie heute am meisten Zinsen bekommen für Ihr Erspartes. Sebastian Lavoyer und Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich gibt es auf Sparkonten wieder Zinsen. Geld zu Hause horten lohnt sich also nicht mehr, sparen wirft wieder etwas ab. Philipp Schmidli

Endlich lohnt sich das Sparen wieder! Könnte man wenigstens meinen. Denn getrieben von einer phasenweise galoppierenden Teuerung, haben die wichtigsten Zentralbanken der Welt im Verlauf des letzten Jahres angefangen, die Leitzinse teils massiv zu erhöhen. Auch die Schweizerische Nationalbank sah sich zum Handeln gezwungen, auch wenn die Inflation mit 2,8 Prozent 2022 rund dreimal tiefer lag als im EU-Raum (9,2 Prozent).

Im Dezember 2014 senkte die SNB den Leitzins erstmals in der Geschichte der Zentralbank unter null. Gleichzeitig mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 schraubte sie den Zins auf minus 0,75 Prozent herunter. Und dort verharrte er bis am 16. Juni 2022. Bis zum Jahresende verkündete Nationalbankpräsident Thomas Jordan drei Zinserhöhungen. Seit Ende September ist die Ära der Negativzinsen zu Ende (Erhöhung auf plus 0,5 Prozent), seit Mitte Dezember liegt der Leitzins bei 1 Prozent.

Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), musste handeln. Stefan Wermuth/Bloomberg

UBS noch bei null, Clientis wird wohl noch weiter erhöhen

Wie aber haben die Banken darauf reagiert? Und bei welcher Bank kriegt man am meisten im Kanton Aargau?

Wie eine Umfrage der AZ bei den Banken zeigt, haben fast alle reagiert. Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat beispielsweise ihren Zinssatz bereits im Dezember 2022 angepasst und bietet, unabhängig vom Betrag auf dem Sparkonto, einen Satz von 0,2 Prozent an.

Raiffeisen Schweiz empfiehlt seinen Banken einen Sparzinssatz von 0,25 Prozent, genauso wie Clientis – bei Letzterer allerdings nur bei Sparkonten bis 50'000 Franken. Direkt dahinter folgen mit einem Zins auf Sparguthaben von 0,2 Prozent die Bank Cler und die Migros-Bank – allerdings auch hier mit Einschränkungen (bis 500'000 respektive 100'000 Franken).

Bei den regionalen Kleinbanken fallen die Anpassungen leicht tiefer aus: Die Hypothekarbank Lenzburg erhöht den Zinssatz um 0,15 Prozent. Die Bank Leerau bietet drei Arten von Sparkonten an: Für Genossenschafter gibt es einen Zinssatz von 0,5 Prozent, bei einem Konto mit längerer Kündigungsfrist 0,2 Prozent und für das gewöhnliche Konto lediglich 0,15 Prozent.

Grosszügiger ist ab Februar mit 0,2 Prozent die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), die vor allem im Fricktal Kunden hat.

Alles anzeigen

Zurückhaltender als die regionalen Banken zeigten sich bisher die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS. Zwar hat die UBS die Guthabengebühren bei Privatkunden und Firmenkunden per 1. Oktober auf null reduziert und erhöht die Zinsen auf dem Sparkonto per 1. Februar auf 0,1 Prozent. Aber noch sind diese bei null. Auf ähnlich tiefem Niveau bewegt sich Credit Suisse (0,01 Prozent). Die Postfinance bietet zwar einen höheren Zinssatz an (0,4 Prozent), allerdings nur bis zu einem Guthaben von 25'000 Franken.

Bei fast allen Banken gibt es Möglichkeiten, mehr Zins zu bekommen. Wenn man beispielsweise Aktien des Bankinstituts kauft, das Geld für längere Zeit unberührt lässt (bis und mit Säule-3a-Konten) oder für Netto-Neugelder. Es lässt sich mehr Zins herausholen, wenn man sich damit auseinandersetzt und Informationen bei seiner Bank einholt. Für den Vergleich hat die AZ die Zinsen auf ganz normalen Sparkonti herangezogen.

Bis Sommer dürften die Zinsen steigen, danach eher nicht

Fed-Chef Jerome Powell dürfte – wie seine Amtskollegen in der EU und der Schweiz – weitere Zinserhöhungen anordnen. Das jedenfalls erwarten die Banken. So sollen die Überhitzung der Wirtschaft und damit die Inflation gebremst werden. Jim Lo Scalzo/EPA

Wohin die Reise noch geht, ist derzeit kein grosses Geheimnis: Die Teuerung ist vielerorts noch immer deutlich über dem von den Notenbanken als Grenzwert für Preisstabilität definierten Wert von 2 Prozent. Die Geldpolitik der Zentralbanken dürfte restriktiv bleiben. Das heisst, die Leitzinsen dürften weiter steigen, auch hier in der Schweiz, quasi im Fahrwasser der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank.

Die konkreteste Antwort auf die Frage, welche zukünftigen Zinsentwicklungen man erwarte, kommt von der UBS: «Die SNB dürfte die Leitzinsen an der nächsten Lagebeurteilung im März weiter erhöhen. Wir erwarten einen Anstieg von 0,5 Prozentpunkten im ersten Quartal auf ein Niveau von 1,5 Prozent.» Die Raiffeisen ist zurückhaltender und geht von 1,25 Prozent aus.

Aber mit einer Erhöhung rechnen eigentlich alle Banken, ob nun im ersten oder erst im zweiten Quartal. In der Folge dürften auch die Sparzinsen weiter ansteigen. Aber gegen Mitte Jahr dürfte Schluss sein mit den steigenden Zinsen, das wenigstens erwarten die angefragten Banken.

Positive Zinsen, aber schlechtere Zeiten für Sparerinnen und Sparer

Negativzinsen sind vorerst einmal und vermutlich für längere Zeit Geschichte. Also lohnt sich Sparen endlich wieder, so scheint es auf den ersten Blick. Aber langsam, da ist ja noch die Inflation von fast 3 Prozent. Oder wie die Credit Suisse auf Anfrage schreibt: «Die Situation für Sparerinnen und Sparer hat sich angesichts der hohen Inflation verschlechtert, da die Realzinsen negativ sind.»

Clientis-Bankleiter Roger Hochuli sagt: «Eigentlich war die Tiefzinsphase wohl eine der besten Phasen überhaupt für Leute, die ihr Geld einfach auf einem Sparkonto haben.» Denn wer nicht Negativzinsen zahlen musste, profitierte davon, dass auch die Teuerung in den letzten Jahren praktisch bei null lag.

Auch bei der BLKB warnt man davor, sich zu früh zu freuen: «Damit langfristig ein realer Vermögenserhalt respektive eine reale Vermögenszunahme erzielt werden kann, muss das Kapital im Durchschnitt mehr Rendite erwirtschaften, als der ‹Wertverlust› durch die Inflation beträgt. Dies wird mit Kontoguthaben kaum gelingen.»

Eine gewisse Reserve ist dennoch sinnvoll

Christine Honegger, Sprecherin der AKB, hingegen sagt: «Sparen lohnt sich grundsätzlich immer. Denn ein Vermögensaufbau ist in aller Regel mit dem Faktor Zeit verbunden und erfahrungsgemäss ist man irgendwann froh, eine Rücklage verfügbar zu haben.» Allerdings rät auch sie, in Portfoliofonds zu investieren, um über die Jahre die Rendite zu erhöhen.

Sparen ist also weniger lukrativ. Wobei sicher stimmt, was die Migros-Bank schreibt: «Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie heute macht es Sinn, eine ‹eiserne Reserve› für Unvorhergesehenes bereitzuhalten.» Wer aber eine gewisse Notreserve auf der Seite hat und mehr aus seinem Geld machen will, dem empfehlen die Banken ein Beratungsgespräch. Denn Anlegen ist kein Kinderspiel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen