SP-Aargau Wer tritt die Nachfolge von Gabriela Suter bei der SP an? Das Kandidatinnen-Karussell wird kleiner Die Aargauer SP wählt in ein paar Wochen ihr neues Präsidium. Die Grossrätinnen Colette Basler und Lelia Hunziker sind mögliche Kandidatinnen. Nationalrätin Yvonne Feri bewirbt sich nicht. Eva Berger Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SP-Nationalrätin und Präsidentin der SP Aargau, Gabriela Suter, tritt als Präsidentin zurück. (16. November 2021, Aarau) Chris Iseli

Am 9. April wählt die SP Aargau in Kulm ihr neues Präsidium. Diese Woche ist die Anmeldefrist für interessierte Genossinnen und Genossen abgelaufen.

Yvonne Feri key

Als die jetzige Präsidentin Gabriela Suter im Oktober ihren Rücktritt bekannt gab, konnte sich ihre Kollegin im Nationalrat, Yvonne Feri, noch nicht festlegen, ob sie allenfalls Interesse am Amt hätte. Jetzt ist klar, die Badenerin wird nicht die nächste SP-Aargau-Präsidentin: «Ich habe mich nicht beworben», teilt sie auf Anfrage kurz mit.

Simona Brizzi zvg

Auch Simona Brizzi, Grossrätin aus Ennetbaden, steht nicht zur Verfügung. Aus zeitlichen Gründen hat sie sich gegen eine Kandidatur entschieden. Im Herbst noch sagte sie, ein Co-Präsidium könnte für sie eine Option sein.

Basler und Hunziker geben sich bedeckt

Das Karussell der Kandidierenden wird also kleiner. Doch noch sind zwei prominente Namen im Rennen: die Aarauer Grossrätin Lelia Hunziker und Colette Basler, Co-Fraktionspräsidentin aus Zeihen. Das Amt sei reizvoll, sie überlege es sich, sagte Hunziker im Herbst.

Sie schliesse eine Kandidatur nicht aus, meinte damals Colette Basler. Jetzt geben sich beide bedeckt, mögen ihr Interesse auf Anfrage weder verneinen noch bestätigen. Demnächst würden die Namen der Kandidierenden bekannt gegeben, heisst es.

Ein Co-Präsidium scheint wahrscheinlich

Es werde auf ein Co-Präsidium hinauslaufen, vermuten verschiedene Personen aus der SP. Einerseits, weil so der Aufwand auf mehrere Köpfe aufgeteilt wird und sich die Spitze der zweitgrössten Aargauer Partei besser um die Anliegen im Kanton kümmern könne. Ein Kantonalpräsidium müsse auch in den Regionen und Gemeinden präsent sein, glaubt man in den Reihen der SP.

Zudem ist das geteilte Amt für jene attraktiver, die in Beruf, Politik und privat zeitlich bereits ausgelastet sind. Andererseits könnte eine Doppelführung die Aargauer SP auch besser in ihrer ganzen Breite abdecken, finden andere – von den Zofigerinnen bis zu den Zurzibietern, vom Gewerkschaftsflügel bis zu den links-Liberalen.

Vor Suter gabs ein Co-Präsidium

Mit Co-Präsidien hat die SP Aargau Erfahrung. Zwar hat Gabriela Suter die Partei die letzten vier Jahre alleine geführt, zuvor aber bestand mit der jetzigen Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener und Nationalrat Cédric Wermuth während vier Jahren eine Doppelspitze. Sie hatten Marco Hardmeier abgelöst, der die Partei von 2006 bis 2014 leitete, die ersten vier Jahre zusammen mit Co-Präsident Claudio Marti.

Auch die Grossratsfraktion wird von Colette Basler und Claudia Rohrer gemeinsam geleitet. Rohrer schloss eine Kandidatur für das Parteipräsidium indes von Anfang an aus, insbesondere, weil sie seit diesem Jahr im Rheinfelder Gemeinderat sitzt.

Präsidium als Motor für Nationalratswahlen?

Colette Basler zvg

Dass sie an der Fraktionsspitze steht, spricht denn auch am ehesten gegen eine Kandidatur von Colette Basler. Dieses Amt müsste sie abgeben, sollte sie Parteipräsidentin werden. Doch Basler wird höchstwahrscheinlich im Herbst 2023 für den Nationalrat kandidieren, die Vizepräsidentin des Bauernverbands möchte Bundespolitik machen.

Als Parteipräsidentin würde sie gleichzeitig die SP durch die nationalen Wahlen führen, was ihrer Kandidatur Aufschub geben könnte. Gabriela Suter hatte im Juni 2018 die gleichen Voraussetzungen – und sie hat im Oktober 2019 den Sprung in den Nationalrat als Parteipräsidentin geschafft.

Ein Hinweis für eine mögliche Kandidatur Baslers als Präsidentin dürfte sein, dass sie nicht Mitglied der Findungskommission ist, die mit der Suche nach dem neuen Präsidium beauftragt wurde. Auch Lelia Hunziker ist dort nicht dabei. «Ihnen traut man es beiden zu», heisst es aus SP-Kreisen zudem. Ob es sie als Co-Präsidium gäbe, ist aber fraglich, denn besonders divers wäre das nicht: Hunziker und Basler sind beide gleich alt (49) und der Osten des Kantons wäre mit ihnen nicht abgedeckt.

Wo sind die Männer?

Die Bewerbungen seien unterschiedlich, auch Männer seien darunter, heisst es. In der Pole-Position scheinen diese aber nicht zu sein. Die Grossräte Arsène Perroud und Flurin Burkard haben schon im Herbst abgesagt, ernsthaftes Interesse hat bisher auch sonst kein Mann öffentlich angemeldet.

Den Osten könnte aber beispielsweise Lea Schmidmeister aus Wettingen repräsentieren. Sie ist 38 Jahre alt und bereits seit 2015 im Grossen Rat. Das ist länger als Basler oder Hunziker. Lea Schmidmeister ist wie Lelia Hunziker Sozialpolitikerin und würde Colette Basler thematisch ergänzen.

Wird das neue SP-Präsidium unter diesen drei ausgemacht? Die Grossrätinnen Lea Schmidmeister, Lelia Hunziker und Colette Basler (v.l.) az/cri

Auch Carol Demarmels, Grossrätin aus Obersiggenthal, wäre eine mögliche Kandidatin. Die Mathematikerin ist erst seit einem Jahr im Grossen Rat, sass aber bereits im Badener Einwohnerrat und zuletzt im Einwohnerrat Obersiggenthal. Weniger erfahren sind Carole Binder-Meury aus Magden oder Luzia Capanni aus Windisch – auch sie sind seit Januar 2021 Grossrätinnen, haben sich aber erst wenig bemerkbar gemacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen