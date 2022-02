SP-Präsidium Aargau: Zwei Duos wollen Gabriela Suter beerben

SP Aargau Es wird ein Co-Präsidium: Zwei gemischte Doppel wollen an die Spitze der Aargauer SP – wer bringt was mit? Lelia Hunziker und Rolf Schmid, sowie Nora Langmoen und Stefan Dietrich kandidieren für die Nachfolge von Gabriela Suter. Unter den Kandidierenden für das SP-Präsidium ist nur ein Grossratsmitglied. Doch das könnte sich noch ändern. Eva Berger Jetzt kommentieren 11.02.2022, 19.47 Uhr

Lelia Hunziker, Rolf Schmid, Stefan Dietrich und Nora Langmoen Montage: AZ

Die jetzige Präsidentin der SP Aargau, Nationalrätin Gabriela Suter, hat Ende Oktober 2021 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Am Freitagmorgen teilte die Partei mit, wer für ihre Nachfolge kandidiert: Es sind mit den Duos Lelia Hunziker und Rolf Schmid sowie Nora Langmoen und Stefan Dietrich zwei Kandidaturen für Co-Präsidien, die nach Gesprächen mit der Findungskommission eingegangen sind.

Am 9. April bestimmen die Aargauer Sozialdemokraten an einem Parteitag in Oberkulm, wer sie die nächsten vier Jahre präsidieren wird.

Nationalrätin Gabriela Suter gibt das SP-Präsidium im Frühling ab. Chris Iseli

Gabriela Suter wurde im Sommer 2018 zur SP-Präsidentin gewählt, sie folgte auf Elisabeth Burgener und Cédric Wermuth. Jetzt wird also höchstwahrscheinlich wieder ein Team die Spitze der zweitgrössten Aargauer Partei übernehmen. Doch welchem der beiden Duos werden die Sozialdemokraten ihr Vertrauen geben?

Die Bekannteste: Lelia Hunziker

Der bekannteste Kopf unter den vier Kandidatinnen und Kandidaten ist Lelia Hunziker. Die Aarauerin ist seit September 2018 im Grossen Rat, seit 2016 präsidiert sie die Sektion Aargau/Solothurn der Gewerkschaft VPOD. 2006 bis 2017 sass sie im Einwohnerrat Aarau.

Lelia Hunziker. Zvg

Hunzikers Kandidatur kommt nicht überraschend. Ihr Name tauchte von Anfang an auf, und sie sagte bereits im letzten Herbst, dass sie das Amt reize. Alleine wollte Hunziker aber nicht kandidieren. Im Team zu arbeiten, wo man sich gegenseitig reflektieren kann und gemeinsam Lösungen findet, mache sie gerne. Zudem sei es eine Ressourcenfrage: Das zeitintensive Amt neben dem Beruf alleine zu übernehmen, wäre schwierig gewesen. Darum hat sich Hunziker auf die Suche gemacht nach jemandem für eine gemeinsame Kandidatur.

Diese Person hat sie in Rolf Schmid gefunden. Schmid ist, wie Hunziker, in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei. «Wir funktionieren gut zusammen, arbeiten ähnlich und mögen uns», sagt sie.

Dietrich und Schmid auf erstem Ersatzplatz

Lelia Hunziker ist die einzige Grossrätin unter den vier Kandidierenden –noch. Denn sowohl Stefan Dietrich als auch Rolf Schmid sind aktuell auf dem ersten Ersatzplatz ihrer jeweiligen Liste für den Grossen Rat. Dietrich hat bei den Wahlen 2020 hinter Thomas Leitch und Arsène Perroud am drittmeisten Stimmen der SP im Bezirk Bremgarten geholt.

Vor dem Fricker Rolf Schmid wurden im Bezirk Laufenburg die jetzige Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener und die Co-Fraktionspräsidentin Colette Basler gewählt. Dass mindestens eine der beiden nicht bis zum Ende der Legislatur im Grossen Rat bleiben wird, ist gut möglich. Burgener könnte nach ihrem Präsidialjahr zurücktreten. Und Colette Basler möchte wahrscheinlich 2023 in den Nationalrat einziehen. Schafft sie das, würde sie vermutlich den Grossratssitz abgeben.

Vermehrt mit der Basis arbeiten

Rolf Schmid. Zvg

Er hoffe, dass sich die Konstellation für ein Nachrücken ergebe, sagt Rolf Schmid. Einen Nachteil sieht er darin aber nicht, kein Mitglied des kantonalen Parlaments zu sein. Einerseits wäre das mit Lelia Hunziker im Team bereits abgedeckt, andererseits möchte Rolf Schmid sein Augenmerk speziell auch auf die Anliegen und Herausforderungen in den Bezirken und Gemeinden legen: «Ich möchte als Co-Präsident vermehrt mit der Basis zusammenarbeiten und dort mitaufbauen», so Schmid.

Insgesamt will er die SP mehr in die Offensive bringen: «Oft müssen wir abwenden und abwehren. Ich möchte aber gestalten.» Der 29-jährige Ökonom und Steuerfachmann gilt als Polittalent und gehört, wie Lelia Hunziker, dem linken Flügel der Aargauer SP an.

Lelia Hunziker glaubt an intakte Chancen ihrer Kandidatur mit Rolf Schmid. «Wir bringen ein sehr solides Paket», findet sie. «Wir ergänzen uns bestens, haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch interessante Unterschiede», sagt Rolf Schmid. Den Anspruch an die Diversität, den die SP an sich selber stellt, erfüllt das Duo ebenfalls: Geografisch wären der Norden und der Westen vertreten, dazu zwei Geschlechter und zwei Altersgruppen; Hunziker ist 49 Jahre alt, Rolf Schmid 29.

Zweites Duo kommt aus Ostaargau und Freiamt

Das ist allerdings beim zweiten Kandidierenden-Duo sehr ähnlich und taugt für die wählenden SPler kaum als Entscheidungskriterium. Nora Langmoen ist ebenfalls 29 Jahre alt, Stefan Dietrich 47. Die Badenerin und der Bremgarter würden dafür den Ostaargau und das Freiamt mit ins Co-Präsidium bringen. Auch Dietrich ist in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei, Langmoen war bis letzten Herbst für zwei Jahre Mitglied.

Nora Langmoen. Zvg

So haben sie sich kennen gelernt und sich für eine gemeinsame Kandidatur entschieden. «Es war ein relativ langer Prozess, ich habe mir gut überlegt, ob und mit wem ich kandidieren möchte», sagt Nora Langmoen. Jetzt tritt sie im Paket mit Stefan Dietrich an, «wir ergänzen uns thematisch und arbeiten auch sehr gut zusammen», sagt sie.

Langmoen hat Parlamentserfahrung. Sie ist seit zwei Jahren Einwohnerrätin von Baden. Sie ist zudem Präsidentin der SP Bezirk Baden. Langmoen war Juso-Mitglied, in der SP verortet sie sich heute so: «Ich würde mich als offenen und engagierten Menschen beschreiben. Für die Ziele der SP setze ich mich mit Herzblut ein und möchte diese auch umsetzen. Dafür braucht es manchmal auch einen Kompromiss.»

Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Stefan Dietrich. Zvg

Den Willen, über die Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, betont auch Stefan Dietrich. Er wolle im Co-Präsidium mit der SP näher zu den Leuten, bevölkerungsnahe Politik machen, konkrete Anliegen und Bedürfnisse aufgreifen. Innerhalb der Partei mag er sich nicht in einen Flügel stellen: «Ich bin Sozialdemokrat. Je nach Thema etwas mehr links oder rechts», sagt er. Seit über 30 Jahren ist er politisch aktiv. Der Kriegsbeginn in Jugoslawien 1991 hat ihn dazu gebracht. 1993 ist er den deutschen Sozialdemokraten, der SPD beigetreten. Seit 12 Jahren ist er in der SP Aargau. Dort ist er Co-Präsident der SP Migrant*innen.

In einem Parlament ist Dietrich nicht, ein Nachteil sei das kaum, findet er. Würden Langmoen und er an die Parteispitze gewählt, würden sie die Nähe zur Grossratsfraktion bewusst herstellen und sich aktiv einbinden. «Der Austausch wäre sichergestellt», versichert Dietrich.

Zu zweit für eine grosse Partei in einem grossen Kanton

Auch für Dietrich und Langmoen wäre, aus Zeitgründen, keine Einzelkandidatur in Frage gekommen. Langmoen ist in einer Führungsposition beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation tätig. Stefan Dietrich ist Historiker und seit 2010 als Sek- und Reallehrer in Bremgarten angestellt. Sein 100-Prozent-Pensum würde er als SP-Co-Präsident reduzieren, sagt er, zwei Personen an der Spitze zu haben, mache aber sowieso Sinn: «Wir sind eine grosse Partei in einem grossen Kanton. Diese Aufgaben auf zwei Personen aufzuteilen, bietet sich an.»

Welche zwei es sein werden, entscheidet die Basis in zwei Monaten.

