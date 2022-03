Am 9. April wird die SP-Spitze gewählt, Kandiaten-Duos bereit

SP Aargau Die zwei gemischten Doppel befinden sich im Endspurt – am 9. April wird die neue SP-Spitze gewählt In zehn Tagen wählen die Delegierten der Aargauer SP in Oberkulm ihr neues Co-Präsidium. Die Duos Stefan Dietrich und Nora Langmoen, sowie Lelia Hunziker und Rolf Schmid wollen die Nachfolge von Gabriela Suter antreten. Den internen Wahlkampf gestalten sie unterschiedlich – aus Gründen. Eva Berger Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach vier Jahren gibt Gabriela Suter das Präsidium der SP Aargau am 9. April ab. Am ordentlichen Parteitag in Oberkulm werden die Delegierten ihre Nachfolge wählen. Und sie haben die Wahl: Zwei Teams möchten Suter an der SP-Spitze beerben. Am 11. Februar hat die Parteileitung Nora Langmoen und Stefan Dietrich einerseits, sowie Lelia Hunziker und Rolf Schmid andererseits als Kandidierenden-Teams für ein Co-Präsidium bekannt gegeben. Seither läuft der Wahlkampf.

Zweimal haben sich alle vier Kandidierenden den Fragen der Genossinnen und Genossen gestellt. Am 2. und am 21. März fanden die nicht öffentlichen Hearings statt, coronabedingt wurden sie online abgehalten. Und dann trafen sich Nora Langmoen, Stefan Dietrich, Rolf Schmid und Lelia Hunziker noch einmal zu einem physischen Austausch mit den SPlern in Brugg. Ansonsten gingen die beiden Teams unterschiedliche Wege im Kampf um die Stimmen der Wählenden.

Rolf Schmid und Lelia Hunziker kandidieren gemeinsam für das Präsidium der SP Aargau. Beide gehören innerhalb der SP zum linken Flügel und setzen auf ihre Bekanntheit. Roman Gaigg

Verwunderlich ist das nicht, sind doch auch die beiden Duos unterschiedlich. Auf der einen Seite Hunziker und Schmid: Die Aarauerin Lelia Hunziker (49) ist Grossrätin und Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, Sektion Aargau Solothurn. Der 29-jährige Rolf Schmid ist Präsident des Netzwerks Asyl Aargau und gilt als Polittalent. Beide gehören dem linken Flügel der SP an.

Stefan Dietrich und Nora Langmoen stellen sich als Team der Wahl an die SP-Parteispitze. Sie setzen im Wahlkampf auf den Austausch in den Regionen. David Zehnder

Auf der anderen Seite wären der Ostaargau und das Freiamt mit der Badenerin Nora Langmoen (29) und dem 49-jährigen Bremgarter Stefan Dietrich im SP-Präsidium vertreten, wenn sich die Parteimitglieder für sie entscheiden. In einem Parteiflügel verorten sich beide nicht. Langmoen ist Mitglied des Einwohnerrats Baden, Dietrich Co-Präsident der SP Migrant*innen.

Der politische Radius und damit auch der Bekanntheitsgrad ist bei Dietrich/Langmoen kleiner als bei Hunziker/Schmid. Allerdings haben Erstere in den letzten Wochen einiges dafür getan, dass sich das bis am 9. April noch ändert.

Besuch in den Regionen des Aargaus

Er setze sich für eine SP ein, die nahe an der Bevölkerung sei und deren Bedürfnisse aufgreife, sagte Stefan Dietrich bei der Bekanntgabe der Kandidaturen am 11. Februar. Das haben er und Langmoen in den Wahlkampf getragen. Sie besuchen die Regionen und tauschen sich dort mit der Basis aus. «Diese Begegnungen bringen viel. Die Leute denken mit, es entstehen neue Ideen», sagt Nora Langmoen. Fertig sind sie und Dietrich damit noch nicht, bis kurz vor Schluss haben sie Termine überall im Aargau.

Das Duo hört bei seinen Besuchen aber nicht nur zu, diskutiert neue Ideen und greift Anliegen auf. Man habe auch «eindrücklich» festgestellt, wie unterschiedlich diese je nach Region im Kanton sind, sagt Stefan Dietrich. In den Gemeinden an der Grenze gebe es beispielsweise einen ganz anderen wirtschaftlichen Druck durch die tieferen Preise in Deutschland als etwa im Freiamt.

Noch etwas Nervosität und viel Spass

Diese Unterschiede versteht Dietrich denn auch als Aufgabe für die zukünftige Parteileitung. «Man muss in der Politik Rücksicht auf lokale Begebenheiten nehmen», sagt er. So könne man die Menschen abholen und für den Kanton etwas bewirken.

Die Nervosität habe sich in den letzten Wochen etwas gelegt, sagt Nora Langmoen. Sie und Stefan Dietrich seien gut eingespielt, der Wahlkampf und die vielen Begegnungen machten Spass. Die Tour durch den Aargau sei sehr zeitintensiv, findet Stefan Dietrich. Und: «Unabhängig vom Ergebnis am 9. April ist es eine schöne Erfahrung.»

Schmid und Hunziker sind leise unterwegs

Deutlich leiser sind Rolf Schmid und Lelia Hunziker die anstehende Ausmarchung angegangen. «Wir haben uns relativ stark zurückgehalten», sagt Schmid. An den Hearings teilgenommen haben sie zwar auch, ansonsten hielten sie es aber so, dass sie die Leute auf sich zukommen liessen. «Die Delegierten sind über uns informiert, alle hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen», resümiert Schmid. Dem unbekannteren Duo bei dessen Wahl-Tour nicht in die Quere zu kommen, scheint dabei gewollt – der parteiinterne Wahlkampf wird nicht gesucht.

Es müsse für die Wahl nicht zwingend ein Vorteil sein, bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben, so Schmid. Tatsächlich ist aber Lelia Hunziker, das einzige Grossratsmitglied unter den Kandidierenden, der bekannteste Kopf der vier. In der Geschäftsleitung der SP Aargau sitzen auch Rolf Schmid und Stefan Dietrich, Nora Langmoen war es bis vor kurzem ebenfalls.

Hunzikers politischer Rucksack und die Nähe zur Parteileitung der SP Schweiz – sie und Cédric Wermuth kennen sich gut und lange – heben sie aber von den anderen Kandidierenden ab. «Ich habe viel Erfahrung im Mutigsein», findet denn auch Hunziker.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen