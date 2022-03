Sozialpolitik Bürgerliche wollen «Unmotivierten» die Sozialhilfe kürzen: Warum die Aargauer Regierung dagegen ist Nur wer Sozialversicherungsbeiträge geleistet und Steuern bezahlt hat sowie motiviert, engagiert und integrationswillig ist, soll im Aargau die volle Sozialhilfe erhalten. Diese Forderung der bürgerlichen Parteien sei nicht nur rechtlich bedenklich, findet der Regierungsrat. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.03.2022, 14.24 Uhr

95 Prozent der Sozialhilfebeziehenden kooperieren: Eine Verschärfung der Regeln würde auch sie treffen. Christian Beutler / Keystone

«Motivation statt Sanktion in der Sozialhilfe»: Unter diesem Titel verlangten Martina Bircher (SVP), Susanne Voser (Die Mitte), Renate Gautschy und Adrian Schoop (beide FDP) 2017 im Grossen Rat eine Kürzung des Grundbedarfs für alle Sozialhilfebeziehenden im Aargau um 30 Prozent. Die volle Sozialhilfe sollten nur noch jene erhalten, die «integrationswillig, motiviert und engagiert» sind.

Voser, Gautschy, Bircher und SVP-Grossrat Daniel Wehrli sorgten sich auch um den «sozialen Frieden in der Sozialhilfe». In einer weiteren Motion verlangten sie deshalb, die Höhe der Sozialhilfe an die Anzahl Steuerjahre oder AHV-Beitragsjahre zu knüpfen. Dadurch hätte ein 59-jähriger Schweizer, der seinen Job verloren hat und ausgesteuert wird, mehr Sozialhilfe erhalten als eine junge Frau, die geflüchtet ist und keinen Franken in die hiesigen Sozialwerke einbezahlt hat.

Nur fünf Prozent der Sozialhilfebeziehenden kooperieren nicht

Der Grosse Rat hat die Motionen als weniger verbindliche Postulate überwiesen. Der Regierungsrat musste die Anliegen deshalb vertieft prüfen. Nach eingehender Analyse kommt er zum Schluss, dass eine solche Differenzierung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe «verschiedene verfassungsmässige Grundrechte tangieren» würde. Zudem stehe der mögliche Nutzen nicht in einem effizienten Verhältnis zu den erwarteten Kosten.

Aus Sicht der Gemeinden seien aktuell nur gerade fünf Prozent der Sozialhilfebeziehenden nicht kooperationsbereit, heisst es in der Botschaft der Regierung an den Grossen Rat. Diese fünf Prozent könnten tatsächlich stärker unter Druck geraten und deshalb besser mitwirken, wenn ihnen die Sozialhilfe um 30 Prozent gekürzt werde. Von der Kürzung wären aber auch die übrigen 95 Prozent betroffen, schreibt der Regierungsrat:

«Der mit dem Postulat verbundene finanzielle und mentale Druck auf die Sozialhilfebeziehenden könnte bei diesen Widerstände auslösen, demotivierend wirken und damit die Integration erschweren.»

Ausserdem sei es «kaum möglich», objektive und praktikable Kriterien zu definieren, inwiefern Sozialhilfebeziehende «motiviert, integrationswillig und engagiert» seien. Es müsste weiter überprüft werden, «inwieweit die Erfüllung der Kriterien im Einzelfall überhaupt zumutbar ist». Für psychisch kranke Menschen sowie für Kinder, Jugendliche und ältere Personen bräuchte es eine «aufwendige Sonderregelung».

Kinder, Jugendliche und Migrantinnen wären besonders betroffen

Der zweite Vorstoss, der die Höhe der Sozialhilfe an die geleisteten Sozialversicherungsbeiträge knüpfen will, steht laut Regierungsrat ebenfalls in Konflikt mit übergeordnetem Recht. So schreibt das Bundesrecht beispielsweise vor, dass sich die Sozialhilfe am Bedarf einer Person orientieren muss – dies unabhängig von der Ursache der Notlage.

Die Umsetzung des Postulats würde sich insbesondere auf Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Migrantinnen und Migranten auswirken. Die finanziellen Abstriche könnten die gesellschaftliche Teilhabe, die Gesundheit sowie soziale und berufliche Integration der Betroffenen beeinträchtigen, schreibt der Regierungsrat.

Langfristig könnten die Kosten steigen

Die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker haben mit ihren Vorstössen die Sozialausgaben im Blick. Der Regierungsrat hält fest, dass sich die Kosten zwar kurzfristig verringern würden. Allerdings sei unklar, ob auch langfristig Gelder eingespart werden können oder ob sich die Kosten später sogar erhöhen würden. Der Regierungsrat schreibt:

«Die Änderung kann auch negative Auswirkungen auf die berufliche Integration und Ablösung von der Sozialhilfe haben.»

In seiner Botschaft weist der Regierungsrat auch darauf hin, dass der Bund seit Einreichung der Postulate verschiedene Massnahmen mit einer ähnlichen Wirkung umgesetzt habe. Seit 2021 gibt es Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, um zu verhindern, dass sie sozialhilfeabhängig werden. Für Migrantinnen und Migranten wurde der Familiennachzug bei Sozialhilfebezug erschwert. Ausserdem kann die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden, wenn eine Person auf Sozialhilfe angewiesen ist.

Noch im März berät die Kommission Gesundheit und Soziales die Botschaft der Regierung, voraussichtlich im Mai ist die Kürzung der Sozialhilfe im Grossen Rat traktandiert. Von den damaligen Motionärinnen und Motionären sitzen nur noch Adrian Schoop und Daniel Wehrli im Parlament. Renate Gautschy und Susanne Voser sind zurückgetreten, Martina Bircher politisiert inzwischen im Nationalrat.

