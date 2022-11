Martina Bircher: Freude über sinkende Sozialhilfequote in Aarburg

Sozialhilfequote «Ich freue mich, dass Aarburg die rote Laterne abgeben konnte»: Das sagt Nationalrätin Martina Bircher zu den sinkenden Sozialhilfezahlen Die Sozialhilfequote im Aargau ist zum vierten Mal hintereinander gesunken. Das ewige Schlusslicht Aarberg nähert sich dabei langsam dem kantonalen Durchschnitt. Sozialvorsteherin und SVP-Nationalrätin Martina Bircher freut’s. Eva Berger 1 Kommentar 30.11.2022, 19.05 Uhr

Martina Bircher ist Sozialvorsteherin von Aarburg und SVP-Nationalrätin. Ralph Diemer

Aarburg war lange die Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote im Kanton – doch das ist vorbei. Nationalrätin Martina Bircher (SVP), seit 2014 Sozialvorsteherin in Aarburg, erklärt die Gründe und sagt, welches Ziel sie bei der Quote noch erreichen will.

2017 bezogen 6,1 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Aarburgs Sozialhilfe. Im letzten Jahr waren es noch 4 Prozent. Warum sank die Quote um über einen Drittel in so kurzer Zeit?

Martina Bircher: Wir haben in Aarburg die Strategie «Hart, aber fair» entwickelt und verfolgen diesen Weg konsequent. Wir fordern und fördern und arbeiten mit Zielvorgaben. Auch das Controlling hat einen hohen Stellenwert erhalten.

Was ist denn besonders an der Strategie von Aarburg?

Wer Sozialhilfe bezieht, soll bei uns möglichst auch arbeiten, das fordern wir ein. Wir investieren viel in die Arbeitsintegration. Bei uns waren im letzten Jahr 40 Prozent der Sozialhilfebeziehenden arbeitstätig. Im kantonalen Durchschnitt waren es nur 28 Prozent. Es ist ein hartes, aber faires System. Und es zahlt sich aus.

Warum war Aarburg denn lange an der Spitze bei der Sozialhilfequote?

Auch hier gibt es unterschiedliche Gründe, viele der Probleme waren hausgemacht. Als ich 2014 in den Gemeinderat gekommen bin, haben wir uns komplett neu aufgestellt. Die Bemühungen zahlen sich aus, auch finanziell. Trotzdem: Drei Viertel der Sozialhilfebeziehenden sind Ausländer, fast die Hälfte von ihnen stammt aus Afrika. Die Problematik von Flüchtlingen aus Eritrea bleibt, insbesondere, da sie viele Kinder haben und, wenn überhaupt, dann im Tieflohnbereich arbeiten.

Wie stark spüren Sie hier die wirtschaftliche Lage? Die Arbeitslosigkeit nimmt ja ebenfalls ab.

Tatsache ist, dass wir jetzt Vollbeschäftigung haben. Wer es jetzt nicht aus der Sozialhilfe schafft, wird vermutlich davon abhängig bleiben. Denn freie Stellen hätte es genug. Aber natürlich würde die Sozialhilfequote mit einer höheren Arbeitslosigkeit wieder ansteigen, das lässt sich kaum vermeiden.

Sind Sie stolz auf die gesunkene Quote Aarburgs?

Ich freue mich, dass Aarburg die rote Laterne abgeben konnte. Für das Image ist es unschön, die höchste Sozialhilfequote des Kantons zu haben. Und es freut mich, dass wir sogar Lenzburg, das eine Quote von 4,1 Prozent hatte, überholen konnten. Mein Ziel ist es, die Quote in Aarburg bis 2030 unter 4 Prozent zu bringen. Das haben wir fast erreicht.

Schaffen Sie das noch im laufenden Jahr?

Die Zahlen für 2022 sehen nicht schlecht aus.

Treten Sie als Sozialvorsteherin von Aarburg zurück, wenn die Quote unter 4 Prozent sinkt?

(Lacht) Das werden wir sehen, die mir gesteckten Ziele hätte ich aber dann alle erreicht.

