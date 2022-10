Regierung liefert Sozialhilfezahlen, SVP-Grossrat ist unzufrieden

Sozialhilfe Wie lange bleiben Ausländerinnen und Ausländer im Aargau in der Sozialhilfe? Regierung liefert Zahlen, SVP-Grossrat ist unzufrieden SVP-Grossräte kritisieren eine angebliche Zuwanderung von Wirtschaftsmigranten in die Sozialhilfe und dadurch höhere Kosten. Aus der Antwort der Regierung geht hervor, dass die Sozialausgaben von 2017 bis 2020 nicht gestiegen sind – doch Werner Scherer hat Vorbehalte zu den Angaben des Kantons. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Wie viele Menschen mit welchem Aufenthaltsstatus und welcher Nationalität beziehen im Aargau wie lang Sozialhilfe? zvg

Am Samstag hat der Vorstand der SVP Schweiz entschieden, in allen Kantonsparlamenten Vorstösse einzureichen, um die Asyl- und Sozialpolitik zu verschärfen. Diese wurden seit August in der Arbeitsgruppe Asyl und Migration unter der Leitung der Nationalräte Andreas Glarner und Gregor Rutz erarbeitet, wie es in einer Mitteilung der Partei heisst. Konkret plant die SVP drei Vorstösse mit diesen Zielen:

Wesentliche Vertragsabschlüsse wie ein Mietvertrag sollen nur nach Vorliegen einer Wohnsitzbestätigung der Gemeinde möglich und zulässig sein – damit soll die Schweiz laut SVP für Ausländer unattraktiver werden, die sich illegal hier aufhalten. Inhaber eines Schweizer Passes sollen vor Gericht, bei polizeilichen Einvernahmen oder beim Behördenkontakt kein Anrecht auf einen staatlich bezahlten Dolmetscher mehr haben. Die Höhe des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt bei der Sozialhilfe soll auf 2386 Franken pro Monat begrenzt werden. Dies entspricht einem Fünfpersonenhaushalt, mehr Beiträge für weitere Kinder soll es nach dem Willen der SVP nicht geben.

Die Sozialhilfekosten waren im Aargau in den letzten Monaten und Jahren immer wieder ein Thema. So gab es mehrere Vorstösse, um die Bedingungen für den Sozialhilfebezug zu verschärfen und die Höhe der Beiträge zu reduzieren, die allerdings scheiterten. Gemeindevertreter kritisierten, die finanzielle Belastung der Kommunen steige zusehends, weil diese nach fünf bzw. sieben Jahren die Sozialhilfekosten für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene übernehmen müssten.

SVP-Grossräte kritisieren Zuwanderung von «Wirtschaftsmigranten»

Vor diesem Hintergrund haben mehrere SVP-Grossräte mit Sprecher Werner Scherer im Sommer einen Fragekatalog zur Entwicklung der Sozialhilfekosten eingereicht. Sie kritisieren in der Interpellation, die Zuwanderung von sogenannten «Wirtschaftsmigranten» führe zu immer höheren Kosten. Diese Personen seien keine echten Asylsuchenden und würden dauerhaft Sozialhilfe beziehen, heisst es in dem Vorstoss weiter.

Laut den Interpellanten handelt es sich dabei um eine Einwanderung in die Sozialhilfe, die dazu führe, dass die finanzielle Belastung für die Gemeinden und den Kanton stetig zunehme. Die SVP-Grossräte verlangten vom Regierungsrat deshalb eine Auflistung, wie lange Personen mit Niederlassungsbewilligung C, Aufenthaltsbewilligung B sowie vorläufig Aufgenommene mit Status F und Asylsuchende mit Status N im Aargau Sozialhilfe beziehen. Und sie wollten auch wissen, wie hoch die Beträge sind, die an diese Personen ausgerichtet werden – zusätzlich aufgeschlüsselt nach der Nationalität der Bezügerinnen und Bezüger.

Werner Scherer kritisiert fehlende Statistiken und Datenschutz

SVP-Grossrat Werner Scherer. zvg

Der Regierungsrat beantwortet die Fragen auf der Grundlage der Sozialhilfeempfängerstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS). Er hält fest, eine Auflistung nach Nationalitäten sei nicht zweckmässig, weil der Detaillierungsgrad zu hoch sei, die Fallzahlen bei vielen Ländern zu klein wären und die Darstellung wenig übersichtlich wäre. SVP-Grossrat Werner Scherer ist damit nicht zufrieden, hat dies aber erwartet. «Begründungen wie fehlende Statistiken oder Verletzung des Datenschutzes sind bei heiklen Fragen meist gern genutzte Instrumente», sagt er.

Die Regierung führt in ihrer Antwort die Gesamtausgaben für die Sozialhilfe im Aargau zwischen 2017 und 2020 auf (die Zahlen für 2021 sind noch nicht verfügbar). Dabei zeigt sich entgegen den Aussagen der Interpellanten keine Zunahme:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Scherer sagt, seines Erachten seien diese Zahlen nicht aussagekräftig, weil Personen mit fehlenden Werten bei der Staatszugehörigkeit und/oder beim Aufenthaltsstatus ausgeschlossen würden. Er kritisiert weiter, dass zur Höhe der Ausgaben in der Sozialhilfe nach den unterschiedlichen Kategorien keine auswertbaren Daten vorliegen. «Dadurch ist die Tabelle mit Vorbehalt zu beurteilen, da nicht alle Werte berücksichtigt wurden.»

Zahl der Sozialhilfebezüger mit Aufenthaltsbewilligung B steigt

Gemäss der Antwort der Regierung gibt es eine Abnahme bei der Sozialhilfe für Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C (von 4332 Bezügern im Jahr 2016 zu 3425 Bezügern im Jahr 2020). Scherer sieht als möglichen Grund für diese Entwicklung das im Jahr 2019 in Kraft getretene revidierte Ausländer- und Integrationsgesetz. Dieses setze höhere Hürden für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung, während Entzug, Nichtverlängerung oder Rückstufung vereinfacht worden seien.

Hingegen gibt es eine Zunahme bei der Sozialhilfe für Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung B (von 2516 Bezügern im Jahr 2016 zu 3142 Bezügern im Jahr 2020). Scherer sagt, dass Personen aus allen EU- und EFTA-Staaten ohne Erwerbstätigkeit den B-Ausweis erlangen könnten. «Sie sollten zwar über ausreichend finanzielle Mittel für sich und ihre Angehörigen sowie eine Kranken- und Unfallversicherung verfügen. Die vorliegenden Zahlen zeigen uns jedoch ein anderes Bild», sagt Scherer.

Bei den Ausländern mit Aufenthaltsstatus F schwanken die Zahlen beträchtlich, steigen aber tendenziell:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Scherer sagt, da es sich beim Aufenthaltsstatus F um vorläufig aufgenommen Ausländerinnen und Ausländer handle, sei mit solchen Schwankungen zu rechnen. Die Zahlen seien sehr von der politischen Situation und Ereignissen auf der Welt abhängig.

Afrikaner bezogen 2020 am längsten Sozialhilfe im Aargau

In einer Tabelle zeigt der Regierungsrat auf, dass Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2020 im Schnitt während elf Monaten Sozialhilfe bezogen – im Aargau wurden 1645 Dossiers registriert. Etwas weniger lang bleiben Ausländer aus EU-Staaten mit Status B oder C in der Sozialhilfe. Deutlich länger – zwischen 14 und 31 Monaten – beziehen Personen aus dem übrigen Europa Beiträge.

Noch länger ist die Bezugsdauer mit 12 bis 51 Monaten bei Menschen aus Afrika. Zwischen zwölf und 25 Monaten sind Personen aus Lateinamerika im Aargau auf Sozialhilfe angewiesen, bei den Asiatinnen und Asiaten waren es im Jahr 2020 zwischen 21 und 34 Monate. Der Regierungsrat schreibt: «Eine Auswertung der Jahre 2018–2020 zeigt, dass die Bezugsdauer nach Staatengruppe und Aufenthaltsstatus im jährlichen Vergleich – insbesondere aufgrund der teilweise tiefen Dossierzahlen – erheblichen Schwankungen unterliegt.»

Werner Scherer betrachtet auch diese Tabelle kritisch und will sie «sicher nochmals hinterfragen», wie er sagt. Grundsätzlich seien Schwankungen aber nachvollziehbar, da die Gründe für einen längeren Sozialhilfebezug sehr verschieden sein könnten. Ereignisse wie Covid-19, Kriege oder Arbeitsmangel seien mögliche Faktoren. Scherer sagt: «Es gilt auch hier der Grundsatz: genau beobachten und wenn notwendig intervenieren.»

