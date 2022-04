SVP-Streit um Sozialhilfe für Ukraine-Flüchtlinge im Aargau

Sozialhilfe SVP-Asylchef Andreas Glarner will mehr Geld vom Kanton für Ukraine-Flüchtlinge – seine Parteikollegin Martina Bircher findet das unverständlich Nur in Appenzell-Innerrhoden erhalten ukrainische Flüchtlinge noch weniger Sozialhilfe als im Aargau – ausgerechnet SVP-Hardliner Andreas Glarner will die Ansätze nun erhöhen. Doch er stösst in seiner eigenen Partei auf Widerstand: Martina Bircher, Nationalrätin und Sozialvorsteherin in Aarburg, wehrt sich gegen höhere Zahlungen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

SVP-Nationalrätin Martina Bircher findet, die Ansätze für den Grundbedarf der Ukraine im Aargau reichten aus – Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner möchte sie erhöhen. Alex Spichale

865 Franken pro Monat erhält eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern für die Deckung des Grundbedarfs im Aargau, wie die «SonntagsZeitung»berichtet. Krankenkasse und Unterkunft bezahle das Sozialamt, das ausbezahlte Geld müsse aber reichen für Essen, Hygieneartikel, ÖV-Nutzung und Kleider von drei Personen, heisst es im Artikel. Im schweizweiten Vergleich liegt der Aargau an zweitletzter Stelle, nur Appenzell-Innerrhoden zahlt mit 837 Franken noch weniger.

Deutlich grosszügiger als der Aargau sind umliegende Kantone: Hier liegen die Ansätze zwischen 1071 Franken in Luzern und 1571 Franken in Basel-Stadt. Dazwischen liegen Zug mit 1241 Franken, Bern mit 1295 Franken, Zürich mit 1298 Franken, Basel-Land mit 1364 Franken und Solothurn mit 1424 Franken pro Monat für die dreiköpfige Familie.

Grundbedarf-Zahlung ist im Aargau niedrig, aber von Fall zu Fall verschieden

In einem Merkblatt des Kantons Aargau heisst es, die Geflüchteten mit Schutzstatus S hätten Anspruch auf Sozialhilfe nach Asylansätzen. Diese sind demnach wie folgt geregelt:

Verpflegungsgeld für Erwachsene sowie Jugendliche ab 16 Jahren: 8 Fr. pro Person und Tag Verpflegungsgeld für Kinder von 6 bis 16 Jahren: 7 Fr. pro Person und Tag. Verpflegungsgeld für Kinder bis 6 Jahre: 5 Fr. pro Person und Tag Taschengeld für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: 1 Fr. pro Person und Tag Weiterer Lebensunterhalt: 7.50 Fr. pro Person und Tag

Nimmt man diese Aufstellung als Grundlage, würde die dreiköpfige Familie pro Monat mindestens 1245 Franken erhalten (bei zwei Kindern unter sechs Jahren). Wenn beide Kinder über 16-jährig sind, würde der Kanton laut diesen Ansätzen sogar 1485 Franken auszahlen.

Gemeinden geben Beitrag für Lebensunterhalt nicht vollständig weiter

Tatsächlich dürfte der Betrag, den die Mutter im Aargau ausbezahlt erhält, irgendwo dazwischen liegen. Dies liegt laut Michel Hassler, Sprecher des kantonalen Sozialdepartements, an der Berechnungsweise der Sonntagszeitung. Diese habe eine Kleiderpauschale von 20 Franken pro Person und Monat verwendet – und nicht die 7.50 Franken pro Person und Tag, die für den weiteren Lebensunterhalt vorgesehen sind. Allerdings wird dieser Betrag, der vom Kanton an die Wohngemeinden der Ukrainer überwiesen wird, den Flüchtlingen nicht vollständig ausbezahlt.

Die Gemeinden decken damit laut Hassler diverse Auslagen (z. B. das monatliche Kleidergeld, Energiekosten der Unterkunft, Reinigungsmittel, ÖV-Kosten bei Arztbesuchen, Schulmaterialien). Abhängig davon, wie die Personen untergebracht sind oder ob sie Sprachkurse und Integrationsmassnahmen besuchen, geben viele Gemeinden laut dem Sprecher einen Teil des Betrags an die Personen weiter.

«Das sind echte Flüchtlinge»: Glarner fordert mehr Sozialhilfe für Ukrainer

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP. Severin Bigler

In der «SonntagsZeitung» sagt SP-Nationalrätin und Asylpolitikerin Samira Marti: «Die tiefen Beiträge reichen überhaupt nicht zum Leben und treiben die Betroffenen nur in noch prekärere Situationen.» Unterstützung erhält sie von unerwarteter Seite: Andreas Glarner, SVP-Asylchef und Präsident der Aargauer Kantonalpartei, hält fest:

«Wenn sich jetzt zeigt, dass der Betrag für den Lebensbedarf für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu klein ist, müssen wir ihn anheben. Da bin ich der Erste, der das fordert.»

Denn Ukrainer seien echte Flüchtlinge, sagt Glarner weiter. «Ich habe immer gesagt, dass wir bei richtigen Flüchtlingen dafür sorgen müssen, dass es ihnen hier gut geht.» Dies unterstreicht der SVP-Politiker, der zuletzt parteiintern wegen putin-freundlichen Aussagen kritisiert wurde, auch im Parteimagazin «SVP aktuell». Dort schreibt er: «Halten wir unsere Herzen und Häuser offen für die Menschen, die nun wirklich an Leib und Leben bedroht und mit den letzten Habseligkeiten geflohen sind.»

Martina Bircher: Ansätze für Vertriebene aus der Ukraine reichen aus

Martina Bircher, Sozialvorsteherin in Aarburg und SVP-Nationalrätin, sieht dies völlig anders als ihr Parteikollege. «Ich bin nicht der Meinung, dass die Ansätze für den Grundbedarf für ukrainische Kriegsvertriebene im Aargau zu niedrig sind», sagt Bircher. Die Beträge seien gleich hoch wie für vorläufig aufgenommene Ausländer, die derzeit nicht in ihr Land zurückkehren könnten, also zum Beispiel für Syrer und Afghanen.

Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Sozialvorsteherin in Aarburg. Peter Klaunzer / Keystone

«Diese Menschen leben zum Teil seit mehreren Jahren mit diesen Beträgen im Aargau und können damit ihren Lebensunterhalt auch bestreiten – warum soll das für Ukrainer nicht reichen?», fragt sie. Zudem hätten die Ukrainer die Möglichkeit, ab dem ersten Tag zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten. Dazu kommt laut der SVP-Politikerin, dass ukrainischen Schutzsuchende einige Privilegien hätten.

So dürfen die Sozialbehörden der Gemeinden ihr Vermögen in den ersten sechs Monaten nicht berücksichtigen. Bircher sagt: «Wenn also ein ukrainischer Flüchtling mit dem 5er-BMW bei uns vorfährt, müssen wir ihm Sozialhilfe auszahlen. Ebenso der Ukrainerin, die Ehefrau eines wohlhabenden Chirurgen ist, was übrigens in der Praxis schon bereits vorgekommen ist.» Bircher betont:

«Dass jetzt Andreas Glarner mehr Geld für die Ukraine-Flüchtlinge fordert, ist für mich unverständlich: Das wäre eine Bevorzugung einer einzigen Nationalität und würde vor Gericht sicher angefochten.»

Sie befürchtet, dass es dann so weit kommen würde, «dass wir allen vorläufig aufgenommenen Ausländern auch höhere Ansätze zahlen müssten – und das kann sicher nicht das Ziel sein». Bircher ist dagegen, wegen der Flüchtlingswelle aus der Ukraine die gesetzlichen Vorgaben über den Haufen zu werfen.

Sie erklärt: «Ukrainer haben den Schutzstatus S, Syrer und Afghanen die vorläufige Aufnahme mit Status F – beides sind keine anerkannten Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention.» Deshalb seien auch die Ansätze für die Sozialhilfe bei ihnen niedriger als bei Menschen mit Flüchtlingsstatus. «Das ist richtig und soll auch so bleiben», sagt Bircher und begründet: «Schliesslich ist das längerfristige Ziel nicht, dass alle Ukrainer in der Schweiz bleiben, sondern dass sie nach Ende des Krieges in ihr Heimatland zurückkehren.»

Adrian Schoop: «Nicht zu Ende gedachte Schnellschuss-Aussage»

FDP-Grossrat Adrian Schoop, der auch Gemeindeammann von Turgi ist, vertritt bei der Sozialhilfe eine restriktive Position und hat zusammen mit SVP-Vertretern schon entsprechende Vorstösse lanciert. Schoop sagt:

«Ich bin sehr erstaunt, dass Andreas Glarner höhere Ansätze für Ukraine-Flüchtlinge fordert. Es scheint sich um eine nicht zu Ende gedachte Schnellschuss-Aussage zu handeln, die ich in dieser Art eher von linken Exponenten erwarten würde.»

Gerade im Asyl- und Sozialhilfebereich sei das Gegenteil nötig: «Eine berechenbare, konsistente und langfristig ausgerichtete Politik ohne falsche Signale und Ungleichbehandlung von Anspruchsgruppen», sagt Schoop. Es sei eine Tatsache, dass die Schweiz für Asylsuchende ein sehr attraktives Land ist. Schoop sagt: «Es darf nun keinen Ausbau des Sozialstaates unter dem Deckmantel des Ukraine-Kriegs geben.»

Adrian Schoop, FDP-Grossrat und Gemeindeammann von Turgi. Beni Basler / ZVG

Würden Ukrainer als reguläre Flüchtlinge anerkannt, bekäme eine dreiköpfige Familie mehr als doppelt so viel Geld für Essen, Hygieneartikel und Kleider, nämlich gut 1800 Franken. FDP-Grossrat Schoop sagt: «Wir sollten unser abgestuftes System der Sozialhilfe nicht auf den Kopf stellen, sonst stellen andere Flüchtlinge im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes nach Bundesverfassung auch Ansprüche.»

Diese könnten sie dann sogar gerichtlich durchsetzen – «das wäre brandgefährlich und das könnten wir uns nicht leisten», findet Schoop. Es gehe darum, eine Notlage für die Ukrainer zu überbrücken, deshalb sei er dagegen, dass der Staat hier noch mehr machen solle. Der Freisinnige sagt: «Jetzt sind auch private Hilfswerke und Organisationen gefordert, schliesslich wurden Millionen an Spenden gesammelt.»

Arsène Perroud: Beiträge nicht nur für ukrainische Geflüchtete erhöhen

Arsène Perroud, SP-Grossrat und Gemeindeammann von Wohlen. Britta Gut

«Wir haben im Grossen Rat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Sozialhilfe-Ansätze im Aargau nicht ausreichen, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, und eine Erhöhung verlangt.» Das gilt laut Arsène Perroud, SP-Grossrat und Gemeindeammann von Wohlen, unabhängig von der Fluchtursache und dem Herkunftsland von Geflüchteten. Aus seiner Sicht müssten die Beträge generell erhöht werden. Perroud betont:

«Die Unterscheidung in echte und andere Flüchtlinge, die Andreas Glarner macht, finde ich hochproblematisch. Niemand flüchtet freiwillig.»

Wenn die geflüchteten Menschen im Aargau seien, hätten sie unabhängig von Status und Nationalität das Problem, dass die Ansätze zu tief sind. «Deshalb wäre es falsch, die Sozialhilfe selektiv für Ukrainerinnen und Ukraine mit Schutzstatus S zu erhöhen», sagt Perroud. Vielmehr müssten die Sozialhilfe-Ansätze für den SP-Politiker schweizweit vereinheitlicht werden, «damit es keine Ungleichheiten zwischen den Kantonen gibt, denen die Geflüchteten zugewiesen werden».

