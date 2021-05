Sozialhilfe Gericht bestätigt: Altersguthaben müssen zur Schuldentilgung genutzt werden Das Verwaltungsgericht weist eine Beschwerde gegen die Aargauer Praxis ab, wonach Freizügigkeitsleistungen zur Tilgung von Sozialhilfeschulden verlangt werden dürfen. Die Politik stellt das aber inzwischen in Frage. Eva Berger 18.05.2021, 16.33 Uhr

Elisabeth Brochetti aus Beinwil erzählte im «Kassensturz», wie sie nach 40 Jahre als Sekretärin jetzt von der Sozialhilfe lebt. Ihr Freizügigkeitsguthaben konnte sie nicht behalten. Quelle: SRF

Wer Sozialhilfe bezieht, kann verpflichtet werden, sein Freizügigkeitsguthaben aufzulösen und damit zumindest einen Teil der entstandenen Schulden bei der Gemeinde zurückzuzahlen. Das Verwaltungsgericht bestätigt in einem Urteil vom 6. Mai seine diesbezügliche Rechtssprechung. Das Freizügigkeitsguthaben diene zwar grundsätzlich der Deckung des Lebensunterhalts, werde es aber aufgelöst, so bestehe kein besonderer Schutz dieses Kapitals. So die Begründung des Gerichts.