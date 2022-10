Lenzburgerin gratuliert Giorgia Meloni Meloni und erntet Kritik

Soziale Medien «Ich habe schon Dümmeres geschrieben»: Lenzburgerin Christina Bachmann-Roth gratuliert Giorgia Meloni und erntet Kritik Einer Faschistin gratuliere man nicht zur Wahl, finden die Jungen Grünen. Die Lenzburgerin und Mitte-Frauen-Schweiz-Präsidentin Christina Bachmann-Roth steht aber zu ihrem Tweet. Sie habe einer Frau gratuliert, das müsse möglich sein. Eva Berger 1 Kommentar 28.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lenzburgerin Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz. Chris Iseli

Christina Bachmann-Roth ist in den sozialen Medien sehr aktiv. Als Präsidentin der Mitte-Frauen-Schweiz, als Einwohnerrätin von Lenzburg und als Co-CEO eines Unternehmens hat sie einiges mitzuteilen. Oft mehrmals täglich postet sie Fotos, kommentiert Artikel oder Studien und tut ihre Meinung zum Weltgeschehen kund. Vor allem wenn es um Unterdrückung, mangelnde Gleichstellung oder auch spezielle Erfolge von Frauen geht, hat die 39-Jährige etwas zu sagen.

So auch am 23. Oktober, einen Tag nachdem Giorgia Meloni als erste Frau ins Amt des Italienischen Premierministers gewählt worden ist. Bachmann-Roth gratulierte der Politikerin auf Twitter und wünschte ihr «all the best!».

Kein Support für eine Faschistin

Das kam schlecht an. Giorgia Meloni ist Mitglied der Partei «Fratelli d'italia», die als rechtsextrem und postfaschistisch eingestuft wird. Die politische Haltung der neuen Premierministerin macht nicht nur Linken weltweit Sorgen. «Frauen sind nicht automatisch die besseren Menschen», schreibt jemand zu Bachmann-Roths Tweet. «Feministischer Support für Frauen in der Politik ist unglaublich wichtig. Doch Faschistinnen hören niemals auf, Faschistinnen zu sein», kommentiert ein anderer, «peinlichste Anbiederung», findet eine weitere Userin.

Die Jungen Grünen Schweiz teilten den Post und drückten ihr Unverständnis darüber aus, dass die Präsidentin der Mitte-Frauen der postfaschistischen Giorgia Meloni gratuliert. Das sei wohl eher kein Fehler, bemerkten sie.

Nicht die gleiche politische Position

Nein, ihr Tweet sei kein Fehler gewesen, antwortete darauf Christina Bachmann-Roth. Sie habe einer demokratisch gewählten Präsidentin gratuliert. «Das heisst nicht, dass ihre Positionen meine sind!», fügte sie an. Verurteilen und moralisieren überlasse sie anderen.

Gelöscht hat Bachmann-Roth ihren Gratulations-Tweet nicht. Dass er Reaktionen auslösen würde, habe sie erwartet, ob deren Heftigkeit sei sie aber doch erstaunt, sagt die Lenzburgerin auf Anfrage der AZ. «Natürlich geht meine Politik in eine ganz andere Richtung als die Giorgia Melonis», erklärt sie und stellt klar:

«Ich habe ihr gratuliert, weil sie als erste Frau in dieses Amt gewählt worden ist.»

Weil ihr Frauenförderung ein grosses Anliegen sei, auch in ihrer Funktion als Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz, sei das beinahe ein Reflex, der Tweet dennoch wohl überlegt gewesen. «Wir reden hier von Italien und einer demokratischen Wahl, nicht von einem Schurkenstaat», so Bachmann-Roth. Einer Diktatorin oder einer autokratischen Nazi-Herrscherin würde sie garantiert nicht gratulieren.

Selber in Italien gelebt

Christina Bachmann-Roth hat während ihres Betriebswirtschaftsstudium ein Jahr in Mailand verbracht. Sie kenne Italien und schätze das Nachbarland sehr. Meloni habe wiederholt dementiert, dem Faschismus nahe zu stehen. «Jetzt soll sie beweisen, dass das stimmt und das Land gut regieren. Wäre sie wirklich eine Faschistin, würde ich mich distanzieren», so Bachmann-Roth. Als Mitte-Politikerin, die gerne den Konsens sucht, habe sie aber keinen Grund gesehen, diese Frauen-Wahl zu ignorieren.

Gestört hat sich Bachmann-Roth an den Reaktionen auf ihren Tweet nicht, sie findet diese aber entlarvend: «Die gleichen, die mit Moralisierungen Mühe haben, reagieren derart moralisierend auf diese Gratulation.» Bei heiklen Themen würden unterschiedliche Meinungen kaum noch zugelassen, Nuancen nicht erkannt. Dabei brauche es diese in der Debatte. «Wie hier: Ich habe nicht einer Faschistin gratuliert, sondern einer Frau zur Wahl. Das muss doch möglich sein», so Bachmann-Roth.

Weder habe sie eine inhaltliche Aussage gemacht, noch sage sie, dass Frauen bessere Politik machen als Männer. «Es ist einfach bemerkenswert, dass Italien nun eine Frau zur Ministerpräsidentin gewählt hat», sagt Bachmann-Roth. Und: «ich habe schon Dümmeres geschrieben».

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen