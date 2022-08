Sommertalk: Zu Besuch bei Sohn von Rivella-Erfinder in Rothrist

Alexander Barth, Sohn des Rivella-Erfinders. Tele Züri

Sommertalk «Ich trinke drei Liter pro Woche»: Zu Besuch beim Sohn des Rivella-Erfinders in Rothrist Eigentlich steht Alexander Barth, Sohn des Rivella-Erfinders, nicht gerne in der Öffentlichkeit. Im «SommerTalk» macht er eine Ausnahme: Er erzählt, wie seine Eltern im Badezimmer die ersten Rivella-Rezepturen mischten, warum der Vatikanstaat den höchsten Pro-Kopf-Konsum hat und weshalb die Niederländer heute noch glauben, Rivella sei ihre Erfindung. 15.08.2022, 19.00 Uhr

Neun Liter Rivella trinken Herr und Frau Schweizer im Schnitt pro Jahr. Bei Alexander Barth ist das ein wenig anders: «Was trinke ich? Ich trinke etwa so drei Liter in der Woche», sagt er. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, denn Alexander Barth ist der Sohn des Rivella-Erfinders.

Nach wie vor habe er das Getränk sehr gerne und trinke es deshalb regelmässig. Mittlerweile eher die Refresh-Variante mit weniger Zucker, denn in seinem Alter «muss man eben ein wenig darauf schauen».

Barth ist kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Im Mai dieses Jahres sagt er gegenüber dem «Zofinger Tagblatt»: «Ich bin vom Typ her eher scheu. Ich hatte lange Mühe, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Im Laufe der Zeit der lernt man das aber. Heute geht es.» Wohl auch deshalb hat er dem Auftritt im «SommerTalk» zugestimmt.

Getränk wird nach USA-Enttäuschung erfunden

Erfunden hat das Getränk sein Vater, nachdem dessen Bruder von einer USA-Reise zurückgekommen ist, erzählt Barth. Zuerst habe Barths Onkel ein Molken-Bier erfunden und habe das in Übersee auf den Markt bringen wollen. Dieses Vorhaben schlug aber fehl. «Die Amerikaner wollten nichts von Rezepturen wissen, sie wollten Marketing-Ideen.» Und so kam es, dass Barths Eltern angefangen haben, das neue Getränk in der eigenen Badewanne «zu brauen».

Apropos Ausland: Nicht nur hierzulande wird Rivella verkauft, sondern auch jenseits der Landesgrenze. Deutschland, die USA, aber vor allem auch die Niederlande seien Abnehmer, erklärt Alexander Barth im SommerTalk. Die Niederländer würden zudem glauben, sie hätten Rivella erfunden. Scheinbar kein Problem für den Rivella-Präsidenten, der sagt: «Wenn die das glauben wollen, ist das für uns gut.» Zudem ist der Vatikan ein sehr guter Abnehmer. Die Frage nach dem Warum ist schnell geklärt: Wegen der Schweizer Garde. «20 Prozent der Bevölkerung des Vatikans sind Schweizer», weiss Barth.

Mittlerweile ist Alexander Barth 70 Jahre alt. Wie sieht es mit einem allfälligen Nachfolger aus? «Wir schauen jetzt mal, wie wir das in der Familie machen wollen.» Das sei aber ein längerer Prozess, sagt Barth, der einen Sohn hat. «Aber da sind auch andere aus der nächsten Generation, die da sind.» (cri)