Maximilian Reimann: Grosses Interview zu seinem 80. Geburtstag

Sommerinterview Humbel-Mobbing, Glarner-Verluste, linkes SRF: Maximilian Reimann (80) redet Klartext In jungen Jahren wurde sein Gesicht bekannt als TV-Ansager beim Schweizer Fernsehen. Später war er 32 Jahre lang Bundesparlamentarier für die SVP. Auch heute, mit 80 Jahren, nimmt der Fricktaler Maximilian Reimann kein Blatt vor den Mund. Ein Sommerinterview über die Protagonisten der aktuellen Aargauer Politik, die Hitzewelle und Kauderwelsch am TV. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gartenwirtschaft «Rössli» in Gipf-Oberfrick ist gut besetzt an diesem Mittwochmittag, dem ersten Tag nach den Betriebsferien. Wegen Fachkräftemangel ist sonst manche Beiz in der Region geschlossen an diesem Tag. «Hoi Max!» Jeder kennt Maximilian Reimann hier. Seit über 40 Jahren wohnt er in Gipf-Oberfrick, aufgewachsen ist er im Nachbardorf Frick. Für Reimann, in jungen Jahren als IKRK-Delegierter und später als Aussenpolitiker weit gereist, ist das obere Fricktal Heimat.

Maximilian Reimann porträtiert in seinem Garten in Gipf-Oberfrick Fabio Baranzini

Herr Reimann, wie geht es Ihnen?

Danke, fühle mich topfit und durfte in dieser Form eben den 80. Geburtstag feiern.

Wie erleben Sie diesen Hitzesommer?

Man gewöhnt sich daran, fährt auf dem E-Bike etwas langsamer, hat für eine Golf-Runde eine Viertelstunde länger und als bestandener Couleur-Student verdurstet man ohnehin nie.

Ist es gefühlt auch für Sie der heisseste Sommer oder haben Sie früher schon extremere erlebt?

In 80 Jahren erlebt man natürlich jede Menge an Wetterkapriolen. Unvergesslich geblieben ist mir aber jene Bruthitze von Anfang der 1950er-Jahre, als das glühend heisse Schareisen an unserem Hauseingang in Frick quasi durch die Sandalen hindurch meine Füsslein anbrannte!

Heiss geht es auch in der Politik schon ein Jahr vor den nationalen Wahlen zu und her. Verfolgen Sie das mit Distanz und Gelassenheit oder fiebern Sie noch voll mit?

Natürlich verfolge ich das politische Geschehen weiterhin mit Engagement. Zu sachpolitischen Abstimmungen äussere ich mich regelmässig mittels Leserbriefen. Wahlen auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene hatte ich noch nie ausgelassen. Aber klar, heute nehme ich es gelassener als zu Zeiten, wo ich persönlich noch an vorderster Front politisch aktiv war.

In der SP muss sich Cédric Wermuth der internen Abstimmung stellen, ob die Amtszeitbeschränkung aufgehoben wird für ihn, damit er überhaupt nochmals für den Nationalrat kandidieren darf. Das erinnert Sie sicher an die Diskussion 2017, als die SVP die Amtszeit- und Altersbeschränkung eingeführt hat.

Nach 16 Jahren National- und 16 Jahren Ständerat waren für mich die von der Partei 2017 eingeführten Beschränkungen nicht mehr von Belang, denn ich hatte schon vorher angekündigt, nicht mehr auf einer SVP-Liste zu kandidieren. Hingegen trat ich mit partei-politisch unabhängigen Senioren auf der Liste «Team 65-plus» nochmals an, weil die älteren Jahrgänge in unseren Parlamenten massiv untervertreten sind. Für einen Sitz hat es dann aber nicht gereicht, denn es fehlte uns an den finanziellen Mitteln für einen gezielten Wahlkampf.

Ihnen liegt am Herzen, nochmals etwas klarzustellen, wie es damals lief mit Ihnen, der SVP und der Seniorenliste.

Auf dass es in meinem Fall nochmals klipp und klar gesagt ist: Nach 32 Jahren war für mich die SVP-Parlamentarierzeit aus freien Stücken definitiv abgeschlossen. Ich wurde nicht, wie jüngst auch in der «Aargauer Zeitung» fälschlicherweise zu lesen war, von der Partei nicht mehr aufgestellt. Ich stand gar nicht zur Verfügung, denn aus ebenso freien Stücken war ich bereits auf der «65-plus»-Seniorenliste engagiert.

Sie haben das Heu politisch nicht auf der gleichen Bühne wie der Wermuth: Würden Sie sich freuen, wenn er nach zwölf Jahren nicht mehr antreten dürfte?

Wermuth wird wieder antreten, das ist für mich sonnenklar. Zudem erachte ich eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren als willkürlich kurz. Wer sein Mandat überzeugend ausgeübt hat und weiterhin voll motiviert ist, soll doch erneut kandidieren können, «politische Neidgenossen» hin oder her.

Wermuth ist erst 36. Sollte er ein Leben lang kandidieren dürfen?

Kandidieren dürfen und gewählt werden sind zwei verschiedene Dinge. So geht es einmal mit der persönlichen Motivation bergab oder die Wählerschaft setzt ineffiziente Sesselkleber knallhart ab. Aber nehmen Sie das Beispiel Paul Rechsteiner, dem aktuellen Rekordhalter unter der Bundeskuppel. Er rutschte 1986 für die St.Galler SP in den Nationalrat nach und ist seit 2011 Ständerat. Tritt er nicht mehr an, verliert seine Partei sehr wahrscheinlich diesen Sitz. Da wird von seiner Partei sicher niemand nach der Altersguillotine schreien …

Sie haben die Altersguillotine in der SVP scharf kritisiert. Sie waren vor den letzten Wahlen schon 77 Jahre alt und schon seit 1987 im Bundesparlament. Jetzt mit etwas Distanz: Würden Sie wieder gleich handeln und nochmals antreten wollen?

Altersguillotinen erachte ich deshalb als undemokratisch, weil sie dafür sorgen, dass ältere Jahrgänge aus den Parlamenten verdrängt werden. So wurde 2019 CVP-Nationalrätin Ruth Humbel mit 62 Jahren älteste Aargauer Vertreterin in der Volkskammer. Nun wollen sie offenbar gewisse Leute ihrer Partei schon vor Ende Legislatur weg haben. Das Motto «Feind – Todfeind – Parteifreund» hat schon etwas für sich …

Sie haben damals gewarnt, das könne für die SVP zum Eigentor werden, wenn die ältere Generation immer weniger in der Politik vertreten werde. Und: Hat die SVP das Eigentor inzwischen schon kassiert?

Das Eigentor betrifft die Senioren-Generation an sich. Es ist doch nicht von Gutem, wenn 30 Prozent der Aktivbürgerschaft nicht mehr in der Volkskammer vertreten sind. Wenn etablierte Parteien älteren Mitgliedern aber zunehmend den Weg zu Listenplätzen erschweren oder gar versperren, müssen sich Letztere selber wehren. Und zwar mit eigenen Listen. Das haben wir 2019 im Aargau richtig erkannt. Aber gut Ding will auch bei uns seine Weile haben …

Die SVP verliert an Wähleranteilen. Womit hat das Ihrer Ansicht nach sonst noch zu tun?

Es verlieren derzeit alle etablierten Parteien, aber die SVP verbleibt nach wie vor klar die stärkste. Doch warten wir nun mal die nächsten eidg. Wahlen von 2023 ab und ziehen dann Bilanz!

Es wird viel über den Stil von Parteipräsident Andreas Glarner diskutiert. Finden Sie auch, der schade der Partei oder sind das faule Ausreden?

Der Führungsstil von alt Kollege Glarner eckt tatsächlich da und dort an der Parteibasis an und dürfte mit zu den Wählerverlusten beigetragen haben. Aber die politische Linie stimmt und weicht kaum von denjenigen in anderen SVP-Kantonalparteien ab.

Oder hat es mit dem Verständnis für Putin und der Anti-Corona-Politik zu tun?

Das mit der «Putin-Nähe» ist ein Hirngespinst linkslastiger Journalisten und Politiker, die damit der SVP schaden wollen. Die verwechseln absichtlich Putins Handeln «zu verstehen» mit es «gutzuheissen».

Wie sehen Sie den Ukraine-Krieg?

Kreml-Diktator Putin schaufelt sich mit seinem völlig unverantwortbaren Ukraine-Krieg sein sicheres vorzeitiges politisches Ende. Und je früher desto besser! Und was die angebliche Anti-Corona-Politik anbetrifft, verweise ich auf mein eigenes Beispiel: Ich bin vierfach geimpft und unterstütze voll und ganz die Coronapolitik unseres aargauischen Gesundheitsdirektors Jean-Pierre Gallati, notabene von der SVP!

Maximilian Reimann porträtiert in seinem Garten in Gipf-Oberfrick. Fabio Baranzini

Wie haben Sie die Coronazeit erlebt?

Als Vertreter der Senioren nehme ich diese Pandemie natürlich besonders ernst. Aber statt «Bleiben Sie zu Hause» unternahmen wir jede Menge Tagesausflüge, über die Lägern, auf den Bachtel, zu Toni Brunners Haus der Freiheit im Toggenburg oder an den Klöntalersee. Bemühend war lediglich, dass man nirgends einkehren konnte. Zur Coronapolitik: Da werden wir je länger umso klüger. Lockdowns sind fehl am Platz; Impfen hingegen ist eindringlich empfohlen.

Im Aargau werden die Ständeratswahlen unerwartet spannend, weil Hansjörg Knecht nicht mehr antritt. Hat Sie dieser Entscheid – wie die SVP-Spitze – auch überrascht?

Überrascht hat mich in der Tat, dass Hansjörg Knecht nach den beiden intensiven Anläufen von 2011 und 2015 nur eine Legislatur im Ständerat verbleibt. Gleich wie übrigens vier Jahre zuvor Philipp Müller.

Sie waren von 1995 bis 2011 Ständerat. Haben Politiker heute zu wenig Durchhaltewillen?

Sowohl Hansjörg Knecht wie Philipp Müller hatten zweifellos ihre berechtigten Gründe für ihren Verzicht auf die Wiederwahl. Berufliche, familiäre, gesundheitliche usw. Man ist diesbezüglich der Öffentlichkeit meines Erachtens aber nicht im Detail Rechenschaft schuldig!

Die Aargauer SVP-Delegation in Bern ist stark verjüngt. Wem trauen Sie das Ständeratsamt zu? Wer hat die besten Chancen?

Der grösste Trumpf hat leider bereits abgesagt, Regierungsrat Alex Hürzeler!

Sie müssten eigentlich Gabriela Suter von der SP wählen, oder? Sie haben sie in einem Leserbrief gelobt für ihren Kampf gegen den Töfflärm.

In Sachen Strassenlärm gehe ich mit Frau Suter völlig einig. Mutwillig frisierte Auto- und Töffmotoren zwecks Erhöhung des erzeugten Lärms sollte verboten werden. Aber weil Frau Suter auf 2035 hin auch noch ein Verbot von Benzinmotoren für Neuwagen fordert, kann ich nur sagen, mit solchem Links-Grün-Populismus habe ich nichts mehr gemeinsam.

Ist der Lärm objektiv schlimmer geworden oder stört es Sie einfach mehr, je älter Sie werden?

Natürlich erschrickt man im vorgerückten Alter stärker ob dieser Unsitte zur Erzeugung von völlig sinnlosem Mehrlärm. Es darf doch nicht sein, dass ein paar wenige Unbelehrbare ihrem Gedröhn-Hobby munter auf dem Buckel der Allgemeinheit frönen können!

Apropos Alter: Ist das Thema Seniorenliste für Sie ad acta gelegt oder könnten Sie sich vorstellen, so etwas nochmals zu lancieren oder mitzumachen?

Für mich kein Thema mehr, denn für den Rückzug aus der aktiven Politik hatte ich mir schon vor Jahren die Limite 80 gesetzt. Aber ich schliesse nicht aus, dass seinerzeitige Kollegen von der «Team 65-plus»-Liste das Experiment wiederholen werden.

Die ältere Schweizer Öffentlichkeit hat Sie zuerst als Sportmoderator beim Schweizer Fernsehen kennen gelernt. Schauen Sie selber noch linear fern wie früher, eher «on demand» zeitverschoben oder nutzen Sie vor allem Streamingdienste wie Netflix?

Konventionelle TV-Sendungen schaue ich mir praktisch nur mehr zeitverschoben an, selbst Tagesschau, Tour de Suisse oder Polit-Diskussionen. Für Netflix und dergleichen habe ich hingegen kein Bedürfnis.

SRF wird vor allem von Rentnerinnen und Rentner geschaut. Sind Sie zufrieden mit dem Programm?

Nein, mit SRF bin ich nicht zufrieden, ausser dem Sportprogramm, das aber zunehmend an die Konkurrenz abwandert. SRF ist zu teuer, zu linkslastig, zu schulmeisterlich. Die Halbierung der SRF-Zwangsgebühren ist ein politisches Gebot der Stunde! Noch weiter geht bekanntlich Nachbar Frankreich, das individuelle Gebühren gleich ganz abschafft.

Was finden Sie denn linkslastig?

«Einerseits die Begriffs- und Themen-Auswahl in den SRG-Nachrichtensendungen, Fernsehen wie Radio, wo sprachliches Gender-Kauderwelsch, klimabedingte Apokalypse, Rechtsextremismus usw. übermässig dominieren. Andererseits beherrscht man in der SRG die sogenannte Manipulation durch Unterlassung hervorragend, das heisst, man spielt Themen, die den Linken nicht eben in den Kram passen, herunter oder unterschlägt sie ganz. Alles x-mal so erlebt!»

Was sind Ihre nächsten Pläne?

«Revolutionäre» Pläne hege ich keine mehr. Priorität geniesst Fitness dank sportlicher Aktivität. So stehen im Spätsommer gemeinsame Bade- und Golfferien an, aber nicht mittels derzeit umständlicher Fliegerei, sondern mit dem Auto an die Adria.

Zur Person Maximilian Reimann Der Fricktaler wurde am 7. Mai 1942 geboren. Er wuchs in Frick und Laufenburg auf und wohnt seit 1977 in Gipf-Oberfrick. Reimann war 1969 als IKRK-Delegierter in Gaza und Sinai im Einsatz, studierte Rechts- und Staatswissenschaften und arbeitete später als selbstständiger Jurist sowie nebenberuflich von 1972 bis 1987 beim Schweizer Fernsehen im Sport. Reimann politisierte als SVP-Vertreter 16 Jahre im Nationalrat und nochmals 16 Jahre im Ständerat. Er war als Aussenpolitiker unter anderem Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. 2019 beendete er seine lange Karriere in Bundesbern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen