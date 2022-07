Klimakarten zeigen künftige Hotspots in Aargauer Gemeinden

Sommerhitze Wo ist es in meiner Gemeinde künftig am heissesten, wo am kühlsten? Die Aargauer Klimakarten zeigen für jede Gemeinde, wo sich Hitzeinseln bilden und wo man Abkühlung findet. Nun legt der Kanton nach und veröffentlicht Karten mit einem Szenario für das Jahr 2035. Mark Walther 1 Kommentar 08.07.2022, 00.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hitzetage nehmen zu. Die Nächte, in denen uns die Abkühlung fehlt, ebenfalls. Der Kanton hat diese Woche neue Klimakarten veröffentlicht. Sie zeigen, wie sich die klimatische Situation im Jahr 2035 in allen 200 Aargauer Gemeinden im Sommer präsentiert. Die Karten liefern Antworten auf Fragen wie:

Wo in den Gemeinden steigen die Temperaturen wie stark?

Wo bilden sich Hitzeinseln? Wo intensivieren sich bestehende?

Wo sind die Kaltluftströme wie ausgeprägt?

Klimakarten, die den Istzustand darstellen, sind seit dem vergangenen Jahr beim Kanton abrufbar. Mit dem Zukunftsszenario werden nun Vergleiche möglich. Am Beispiel der Stadt Aarau lässt sich etwa aufzeigen, dass sich bestehende nächtliche Hitzeinseln bis 2035 weiter ausprägen (rote und dunkelrote Flächen):

Alles anzeigen

Der Anteil der Siedlungsfläche, der als wärmebelastet gilt, nimmt kantonsweit bis 2035 um 6,4 Prozentpunkte auf gut 16 Prozent zu. Das hat die Abteilung Landschaft und Gewässer beim Kanton errechnet. Diese Flächen sind in der Nacht drei oder mehr Grad wärmer als unbebaute Grün- und Freiflächen.

Die Temperaturen steigen nicht überall gleich stark. Bewohnte Gebiete, versiegelte Flächen generell, erwärmen sich stärker als Grün- und Freiflächen. Diese haben den Vorteil, dass sie in der Nacht schneller abkühlen. Umso wichtiger werden sie in den nächsten Jahren. Auf ihnen entsteht kalte Luft, die in die Siedlungen fliesst und nachts kühlend wirkt. In den Städten übernehmen zum Beispiel Friedhöfe diese Funktion; in Aarau der Friedhof Rosengarten und in Baden der alte Stadtfriedhof.

Der alte Friedhof ist Badens grüne Lunge. Alex Spichale (23. Mai 2019)

Zwischen den Gemeinden gibt es ebenfalls grössere Unterschiede. Am stärksten ist der Hitzeinseleffekt in den urbanen Gebieten. In Aarau gilt gemäss Szenario bis 2035 ein Drittel der Siedlungsfläche, Strassen und Wege nachts als wärmebelastet. Heute sind es rund halb so viel. In Baden steigt der Anteil von 10 auf 30 Prozent, in Spreitenbach von 10 auf 50 Prozent – das ist der kantonale Höchstwert.

Auf der anderen Seite stehen viele ländliche Gemeinden, in denen die Wärmebelastung in geringem Masse zunimmt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei der Interpretation dieser Zahlen gilt es zu beachten, dass sie nichts darüber aussagen, welche Quartiere innerhalb einer Gemeinde von grosser Wärmebelastung betroffen sind. Der Höchstwert von Spreitenbach kommt beispielsweise massgeblich durch den Rangierbahnhof und angrenzende Gebiete zu Stande, die grosse Hitzeinseln bilden.

Alles anzeigen

Industriequartiere, Innenstädte, Strassen und Bahngeleise speichern Hitze besonders gut. Das sieht man in Aarau in der Altstadt, den Arbeitszonen im Torfeld und Telli-Ost (siehe Karte im Kapitel 1).

Aussenquartiere erwärmen sich ebenfalls, verfügen aber 2035 weiterhin über das bessere nächtliche Bioklima. Finden Sie in einem detaillierten Artikel inklusive Karte heraus, wie die Situation in Ihrer Gemeinde heute aussieht:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Lufttemperatur steigt im Aargau bis 2035 in den meisten Siedlungsgebieten zwischen 0,5 und 1,5 Grad, an gewissen Orten bis 3,6 Grad. Unser Wärmeempfinden ist aber nicht nur von der Temperatur abhängig; Luftfeuchte, Wind und Strahlung beeinflussen es ebenfalls. In stark verbauten Gebieten empfinden wir die Hitze mitunter so drückend, weil die kühle Brise ausbleibt. Künftig können Siedlungsräume eine starke Hitzebelastung aufweisen, die heute noch mässig betroffen sind.

Das hat Folgen für unsere Lebensqualität: Hitzetage und Tropennächte können gesundheitliche Probleme verursachen. Volkswirtschaftlich sind ebenfalls negative Effekte möglich: Dann, wenn die Hitze Leistungseinbussen und Konzentrationsprobleme bei der Arbeit verursacht.

Hitzekonzept für Aarau Am 8. August wird das neue Klimakonzept Hitze für die Stadt Aarau vorgestellt. Es umfasst eine Strategie zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung. Es orientiert sich an folgenden Zielen: 1. Klimatisches Kaltluftsystem erhalten; 2. Entlastungswirkung mit Grün- und Freiraumstrukturen schaffen; 3 . Hitzeminderung mit Wasser, Pflanzen und Materialisierung fördern; 4. Klimaangepasstes Verhalten, Entwickeln und Realisieren fördern; Gleichzeitig sollen die Aufenthaltsqualität und die Biodiversität erhöht werden.

Die Bäume im Aarauer Graben wirken dem Hitzeinseleffekt entgegen. Jiří Vurma

Die gute Nachricht aus den Modellrechnungen ist: Die Temperaturunterschiede zwischen den Grün- und Freiflächen und den wärmeren Siedlungsräumen bleiben als Antrieb für den Luftaustausch bestehen. Kühle Luft kann auch künftig in die Quartiere fliessen – wenn wir sie lassen. Es sei darum wichtig, Bauprojekte so zu planen, dass sie nicht ganze Quartiere vom Kaltluftstrom abschneiden, sagt Norbert Kräuchi, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer.

Die Auswirkungen steigender Temperaturen spüren wir schon heute. Kräuchi erzählt von einer Beobachtung am vergangenen Wochenende in Lenzburg:

«Auf einem Klimaspaziergang massen wir die Bodentemperatur vor dem Stapferhaus. Sie betrug 60 Grad.»

Zu den wirkungsvollsten Massnahmen für ein angenehmeres Bioklima gehören: Das Pflanzen von Schatten spendenden Bäumen, Fassadenbegrünungen, Brunnen und andere Wasserelemente, die zum Abkühlen einladen; oder das Entsiegeln von Hartbelägen, damit das Wasser besser versickern kann.

Mit solchen Massnahmen lassen sich vergleichsweise schnell Effekte erzielen. Gleichzeitig brauche es langfristige Massnahmen – beispielsweise die Reduktion von Verkehr –, sagt William Fuhrer, Experte für Siedlungsentwicklung (siehe Interview unten).

Eine Fotomontage von einer möglichen Begrünung des Färberplatzes in Aarau. zvg

Die Klimakarten zeigen auf, wo Handlungsbedarf besteht. Gemeinden, Planungsbüros und Immobilienbesitzer nutzen die Karten als Planungsgrundlage. Darüber hinaus sollen sie die ganze Bevölkerung ansprechen, sagt Kräuchi: «Es ist ein weiteres Instrument, die Bevölkerung zu sensibilisieren auf das, was auf uns zukommt, wenn wir nicht handeln, wie wir handeln sollten.» Es brauche nichts weniger als ein «neues Denken» in der Siedlungsentwicklung.

Die bestehenden Klimakarten stossen gemäss Kräuchi auf grosses Interesse. Das Umdenken steht allerdings erst am Anfang. Das zeigt sich etwa an einem Topf mit Fördermitteln, aus dem der Kanton seit Januar 2021 Projekte zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung unterstützt – respektive unterstützen würde. Bisher wurde noch kein Beitragsgesuch eingereicht.

Den Klimakarten liegt als Annahme ein international verwendetes Szenario zugrunde, das von einem begrenzten Klimaschutz ausgeht. Das Ziel, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten, würde verfehlt, wenn dieses Szenario Wirklichkeit würde.

Das Szenario wurde auf die heutige Situation angewendet. Allfällige Veränderungen bis 2035 – grössere Bevölkerung, dichtere Bauweise, grünere Innenstädte – wurden nicht berücksichtigt. Die Modellrechnung wurde von einem deutschen Büro für Umweltanalysen im Auftrag des Kantons erstellt.

Die Ergebnisse deckten sich mit seinen Erwartungen, sagt Kräuchi, der für die Klimakarten verantwortlich ist. Dass das Szenario dereinst tatsächlich eintrifft, muss nicht sein, sagt er: «Wir haben es jetzt in der Hand, Massnahmen zu ergreifen, damit es nicht Wirklichkeit wird.»

William Fuhrer ist Professor am Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur der Berner Fachhochschule.

William Fuhrer. zvg

Warum haben wir heute Hitzeinseln in urbanen Räumen?

Verantwortlich sind die bauliche Verdichtung und das verbaute Material. Man benutzte undurchlässige Materialien wie Asphalt oder Beton. Sie speichern Energie, was die Oberflächentemperatur erhöht.

Welches sind die grössten Probleme der Siedlungsentwicklung in der Schweiz?

Es sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Der Klimawandel ist einer davon. Weitere Herausforderungen sind: verdichtetes Bauen, Reaktivierung der Altstädte, Mobilität, Verkehrsaufkommen. Alles spielt stark ineinander hinein.

Welche Lösungen sind in Bezug auf die klimatische Situation vielversprechend?

Man muss unterscheiden zwischen Vermeidungs- und Anpassungsstrategien, also zwischen Ursachen und Symptomen. Vermeidungsstrategien sind beispielsweise raumplanerische Massnahmen, die Verdichtung sinnvoller Standorte oder weniger Verkehr. Die Symptome lassen sich bekämpfen durch das Entsiegeln von Böden, Begrünung oder Materialien, die Hitze nicht zu stark speichern. Sie sind sehr direkt spürbar im Gegensatz zu den Vermeidungsstrategien, deren Effekt sich erst nach Jahren zeigt.

Wie berücksichtigen die involvierten Akteure den Klimawandel?

In Fachwelt, Stadtplanung und Architektur ist das Bewusstsein für die richtigen Lösungen vorhanden. Die Politik ist offen, setzt aber sehr stark auf Sofortmassnahmen, also die Symptombekämpfung. Es ist aber wichtig, dass man die langfristigen Ziele, die Vermeidungsstrategien, nicht vernachlässigt. Das wäre verheerend.

1 Kommentar Markus Krebs vor 32 Minuten Wenn man für Wettingen die Grünflächen prüft, welche der Kanton im AGIS angibt, wird man feststellen, dass diese angeblichen Grünflächen zu 80% keine Grünflächen, sondern Gebäude oder Schotterplätze sind. Auf dieser Basis kann kaum eine korrekte Klimakarte erstellt werden. Alle Kommentare anzeigen