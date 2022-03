Ukraine-Flüchtlinge: Hier können Sie sich melden, um zu helfen

Solidarität Wollen Sie bei der Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge helfen? Hier können Sie sich für freiwillige Engagements melden Sieben regionale Anlaufstellen, die bisher schon Einsätze von Helferinnen und Helfern in der Flüchtlingsbetreuung koordiniert haben, stehen für Freiwillige zur Verfügung. Zudem richten auch Gemeinden eigene Hotlines für Aargauerinnen und Aargauer ein, die Ukraine-Flüchtlingen helfen möchten. Fabian Hägler 10.03.2022, 18.41 Uhr

In den kommenden Tagen und Wochen werden viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz erwartet. Im Bild: ukrainische Flüchtlinge in Mümliswil-Ramiswil (SO) Bild: Patrick Luethy

Zahlreiche engagierte Privatpersonen und Helferkreise organisieren bereits heute die Freiwilligenarbeit im Flüchtlingswesen. Um diese zu koordinieren und auf die Bedürfnisse abzustimmen, sind sieben regionale Koordinationsstellen aufgebaut worden. «Diese sind Ansprechstellen für Freiwillige und Betreuende in den Unterkünften und Gemeinden», teilt das Sozialdepartement mit.

Dabei vermitteln sie Einsätze, unterstützen bei der Umsetzung von Projekten und geben Auskunft bei Fragen und Problemen. Die bewährten Strukturen sollen in den kommenden Wochen und Monaten auch als Anlaufstelle für Freiwillige dienen, die Ukraine-Flüchtlinge helfen möchten. Dabei geht es unter anderem um Betreuung, Beschäftigung und Sprachförderung – hier finden Sie die Kontaktangaben zu den regionalen Koordinationsstellen:

Die Stadt Lenzburg schreibt auf ihrer Website, die Nachfrage nach Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen aus der Ukraine wachse täglich. Weil laufend Anfragen und Angebote eingehen, will die Stadt nun eine Hotline einrichten.

Oksana Schweizer aus Suhr bietet in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde kostenlos Einzel- und Gruppengespräche für Betroffene an. Auf Deutsch, Ukrainisch oder Russisch. Sie ist jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr im Länzihuus in Suhr - anmelden kann man sich hier.