Mehr als 1800 Aargauer bieten Betten für Ukraine-Flüchtlinge an

Solidarität Schon über 1800 Aargauer bieten Betten für Ukraine-Flüchtlinge an – auch Hoteliers wollen helfen Zehn Hotels aus dem Kanton Aargau haben sich bei der Kampagnen-Organisation Campax registriert. Sie stellen insgesamt 386 Betten für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung. Dazu kommen mehr als 4700 Betten, die Privatpersonen anbieten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis gestern haben sich 5211 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert. Vor den sechs Bundesasylzentren bildeten sich in den letzten Tagen lange Warteschlangen. Die Strukturen stossen an ihre Grenzen oder sind überlastet.

«Im Bundesasylzentrum (BAZ) Zürich können heute keine zusätzlichen Personen aus der Ukraine mehr registriert melden», informierte das Staatssekretariat für Migration (SEM) gestern Mittag auf Twitter. Wer keine Unterkunft habe, könne sich aber weiterhin beim BAZ Zürich melden. «Wir vermitteln eine Unterkunft», verspricht das SEM.

Als Unterkunft für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine kommen auch Zimmer bei Privatpersonen infrage. Von den rund 5200 registrierten Ukrainerinnen und Ukrainern, sind 2121 privat untergebracht. Diese zusätzlichen Kapazitäten seien «sehr willkommen», schreibt das Staatssekretariat für Migration auf Anfrage. «Sie helfen zusehends, die aus der Ukraine geflüchteten Personen unterbringen zu können.»

7 Betten für Menschen aus der Ukraine pro 1000 Einwohner

Im Aargau haben sich bisher 1875 Haushalte bei der Kampagnen-Organisation Campax registriert. Insgesamt stehen in den Aargauer Haushalten 4748 Betten für Geflüchtete zur Verfügung. Das entspricht 7 Betten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mit diesem Wert liegt der Kanton Aargau laut Campax schweizweit auf Platz 9. In den privaten Haushalten stehen auch mehr als doppelt so viele Betten zur Verfügung als in den rund 50 kantonalen Asylunterkünften im Aargau.

Solidarisch mit den Geflüchteten aus der Ukraine zeigen sich auch die Aargauer Hoteliers. Laut Campax haben sich bisher zehn Hotels registriert, die insgesamt 386 Betten zur Verfügung stellen.

Hoteldirektor Toni Stegemann vom Hotel Ibis in Neuenhof hat zehn Zimmer für ukrainische Flüchtlinge reserviert. Chris Iseli

Das Hotel Ibis in Neuenhof ist eines der Hotels im Aargau, das Ukrainerinnen und Ukrainer beherbergen will. «Wir haben uns Ende letzte Woche bei Campax registriert», bestätigt Hoteldirektor Toni Stegemann. Zehn Zimmer im Ibis seien für Ukrainerinnen und Ukrainer reserviert. Noch sind sie leer. Toni Stegemann sagt:

«Bis jetzt wurde uns noch niemand zugewiesen.»

Er vermutet, dass zuerst die Hotelzimmer in der Nähe der Bundesasylzentren vermittelt werden oder in den Grossstädten. «Aber wir wären auf jeden Fall bereit, wenn wir morgen kontaktiert würden», versichert er.

«Der Bund braucht Hotelzimmer als Back-up»

Auch die Mitarbeitenden im Bären Suhr, im Aarehof Wildegg und im Hotel Villmergen, die alle zur Hotelgruppe Aargau Hotels gehören, wären bereit. Als Ende letzte Woche der Aufruf des Unternehmerverbands Hotelleriesuisse kam, sich bei Campax zu registrieren, war für die drei Geschäftsleitungsmitglieder von Aargau Hotels rasch klar, dass sie drei der 13 Betriebe melden.

«Der Bund braucht Hotelzimmer als Back-up, wenn die Bundesasylzentren voll sind. Da unterstützen wir gerne», sagt Geschäftsleitungsmitglied Christoph Remund.

«Sollte sich in den nächsten Wochen zeigen, dass es mehr Betten braucht, könnten wir sicher noch weitere Zimmer für Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung stellen.»

Er ist nun gespannt, wie sich die Situation weiter entwickelt. Diese ist laut Campax «sehr dynamisch». «Wir können im Moment nicht sagen, ob und wie die Angebote genutzt werden», heisst es auf der Website.

Weder Private noch Hoteliers können beeinflussen, ob jemand an sie vermittelt wird oder nicht. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Flüchtlingshilfe und von Campax sind in den Bundesasylzentren vor Ort und gleichen dort Angebot und Nachfrage laufend ab. Sie sind es auch, die den Geflüchteten ein Hotelzimmer oder ein Zimmer bei Privatpersonen vermitteln. Dabei achten sie darauf, dass die angebotene Unterkunft möglichst gut zu deren Bedürfnissen passt.

70 Franken pauschal pro Person und Nacht

Werden Flüchtlinge in Hotels, Gasthäusern oder Jugendherbergen untergebracht, werden die Anbieter vom Bund entschädigt. Dauert die Unterbringung vier Nächte oder weniger, erhalten sie 87.50 Franken pro Nacht und Person. Sind die Geflüchteten länger als vier Nächte in einem Hotelzimmer untergebracht, beträgt die Pauschale pro Nacht und Person 70 Franken. Darin enthalten ist auch die Verpflegungspauschale.

«Das sind normale Ansätze, die beispielsweise auch für WK-Soldaten gelten, die wir in unseren Hotels beherbergen», sagt Christoph Remund. Die Entschädigung stehe hier auch gar nicht im Vordergrund. «Dass wir bereit sind, in unseren Hotels Ukrainerinnen und Ukrainer unterzubringen, ist ein Zeichen der Solidarität und solidarisch sein, gehört zu unseren Werten», sagt Christoph Remund. Vonseiten der Mitarbeitenden habe es viele positive Rückmeldungen gegeben.

Am Anfang war die Kommunikation chaotisch

Ibis-Direktor Toni Stegemann argumentiert gleich. Die Frage, ob das Ibis Zimmer zur Verfügung stelle, habe sich gar nicht gestellt. Im Gegenteil: Der Hoteldirektor hätte eigentlich gerne früher schon seine Hilfe beziehungsweise Hotelzimmer für Geflüchtete angeboten. Es sei aber extrem schwierig gewesen, Informationen zu bekommen.

«Bis zum Aufruf von Campax, wo auch erstmals der Ablauf klar erklärt wurde, konnte mir niemand sagen, was ich tun muss.»

Die Kommunikation am Anfang sei eine Katastrophe gewesen. Das habe ihn doch überrascht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen