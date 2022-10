Fahrwangen: Dieses Mehrfamilienhaus ist auch ein Kraftwerk

Solarpreise 2022 Dieses totalsanierte Haus in Fahrwangen ist jetzt auch ein Kraftwerk Die diesjährige Vergabe der schweizerischen Solarpreise fand in Aarau statt. Drei Preise gingen allein in den Aargau. Eine besondere Auszeichnung gibt es für ein totalsaniertes Mehrfamilienhaus in Fahrwangen. Dieses kann man mit Fug und Recht heute auch als Kraftwerk bezeichnen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 27.10.2022, 18.14 Uhr

Die Schweizerische Solaragentur hat in Aarau die diesjährigen Solarpreise vergeben. Unter ihnen sticht ein Projekt aus dem Kanton Aargau ganz besonders hervor, für das es einen vom Londoner Architekten Norman Foster gestifteten Solar Award gab. Die Rede ist von einem im Jahr 1974 erstellten 7-Familienhaus in Fahrwangen, das energetisch totalsaniert wurde.

«Es war ein Gebäude, wie es davon Hunderttausende in der Schweiz gibt», sagte Solaragentur-Geschäftsführer Gallus Cadonau an der Preisverleihung in Aarau. Jetzt allerdings sieht es ganz anders aus (vgl. Fotos). Cadonau: «Es verbraucht keine fossile Energie mehr, es produziert sogar einen grossen Überschuss an Strom, mehr als dreimal soviel, wie es selbst noch braucht.» Selbst im Winterhalbjahr erzeuge es noch einen Überschuss von 7700 Kilowattstunden (kWh). Dieser ersetze «die im November, Dezember und Januar fehlenden 900 kWh noch im Winter mehr als achtmal».

Haus ist rundherum mit Solarzellen eingekleidet

Unsere Bilder zeigen eindrücklich den enormen Unterschied zwischen dem Gebäude, wie es jahrzehntelang in Betrieb war und dem heutigen, futuristisch anmutenden und energetisch um ein Vielfaches besseren Haus. Gewürdigt wurde dieses von Jury-Präsident Peter Schürch, Professor vom Fachbereich Architektur an der Berner Fachhochschule.

Das Gebäude in Fahrwangen von oben. Bild: Solar Agentur

Das auch an den Fassaden mit Fotovoltaikanlagen versehene Mehrfamilienhaus beweise das grosse Solarpotenzial, «das man umsetzen kann, wenn der aktuelle Stand der Technik angewandt wird». Das Gebot der Stunde sei, jetzt zu handeln, nicht später, rief Schürch in den Saal. Nur so seien die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen.

Das Gebäude veranschauliche bei Mehrfamilienhäusern die zwei entscheidenden Faktoren eines wegweisenden CO 2 -freien Städtebaus, wird die Leistung des Bauherrn Hans Ulrich Schneebeli und der Architektur Giuseppe Fent AG in Wil (SG) gelobt.

Gebäude-Gesamtenergiebedarf sank um 82 Prozent

Erstens sei es der Minergie-P-Baustandard und zweitens die ganzflächige solare Dach- und soweit nötige Fassadennutzung. Die Minergie-P-Sanierung verpasst dem Gebäude ein neues modernes Kleid, ohne dessen Charakter zu verändern. Der bisherige Gesamtenergiebedarf sank von 137'700 kWh pro Jahr um 82 Prozent auf 24'700 kWh, die CO 2 -Emissionen reduzierten sich um 49 Tonnen. Die Jury würdigt beim Gebäude «bahnbrechende Architektur und Ingenieurleistungen für Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pariser Klimaabkommen».

Die perfekt in die Gebäudehülle integrierte FV-Anlage generiert zusammen mit den FV-Balkonbrüstungen 78'000 kWh pro Jahr. Mit dem Solarstromüberschuss von 53'300 kWh «können jährlich 35 E-Autos CO 2- frei fahren», betonte Gallus Cadonau. Als hervorragend beurteilt wird die 157-Prozent-Winterstromversorgung. Deshalb gab es für diese Plusenergie-Sanierung den Norman Foster Solar Award 2022.

Aargau übernahm 2015 als erster Kanton die Ziele der Energiestrategie 2050

Den Preis übergab der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger. In seinem Grusswort sagte er, eine wesentliche Massnahme, um Abhängigkeiten zu verringern und die Versorgungssicherheit langfristig zu stärken, sei der Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch hier werde der Aargau seinem Ruf als Energiekanton der Schweiz gerecht. Jede dritte Kilowattstunde Strom komme nämlich aus dem Kanton Aargau. Die Wasserkraft trage rund 14 Prozent zur gesamthaft produzierten Strommenge bei. Und, so Attiger: «Auch bei der Solarenergie mit einer Produktion von rund 190 Gigawattstunden pro Jahr ist der Aargau vorne mit dabei.»

Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger bei der Übergabe des Solarpreises 2022. Mathias Küng

Im Aargau habe man die aktuellen Herausforderungen früh erkannt, meinte Attiger weiter. So habe der Kanton bereits im Jahr 2015 die Stossrichtung und die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes in die eigene Energiestrategie aufgenommen beziehungsweise die Ziele des Bundes auf den Kanton heruntergebrochen.

Award auch für Plusenergie-Mehrgenerationenhaus in Benzenschwil

Auch der erste Plusenergiebau-Solarpreis geht in den Aargau, prämiert wird das Mehrgenerationenhaus Ursprung in Benzenschwil. Das Minergie-P-Gebäude mit fünf Wohnungen ist rundherum mit Solarmodulen eingekleidet. Es entstand aus einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Dank sehr guter Dämmung, einer Wärmepumpe sowie einem 100'000 Liter Solartank verbrauchen die Bewohnerinnen und Bewohner jährlich nur rund 33'000 kWh, wie es in der Laudatio heisst.

Schön integrierte Fotovoltaikanlagen auf dem Dach und an der Fassade erzeugen rund 98'000 kWh pro Jahr. Somit produziert dieses Gebäude fast dreimal so viel Energie, wie verbraucht wird. Auch hier ist für die Awardverleiher klar: «Das modernisierte und erweiterte Gebäude nutzt das ganze Potenzial der Solarenergie beispielhaft.»

Auszeichnung auch für Swiss Beam AG in Rudolfstetten

Bei den Plusenergiebauten gab es auch ein Diplom für den Gewerbebau des Elektronenstrahlschweissbetriebes Swiss Beam AG in Rudolfstetten. Es wurde 2021 mit einer ganzflächigen Fotovoltaik-Dachanlage ausgestattet. Dank der 2015 durchgeführten Sanierung und einer eigens entwickelten Elektronen-Wärmerückgewinnungsanlage konnte der Energiebedarf von 131'900 kWh um etwa 35 Prozent reduziert und die Ölheizung ausgebaut werden. Der Bau produziert 32 Prozent mehr Energie, als benötigt wird, die energieintensive Produktion der Swiss Beam AG läuft seither CO 2 -frei.

Würdigung für Solarpionier Paul Müri Paul Müri erkannte sehr früh die Bedeutung der Solarenergie und wandte sich von der Atomenergie ab - und dies im nuklearfreundlichen Kanton Aargau. So wurde der langjährige Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie Aargau an der Solarpreisvergabe gewürdigt. Müri leiste stetige Überzeugungsarbeit bei Bauherrschaften, Gemeinden und Energieversorgern, mit dem Ziel, Solarprojekte zu realisieren und voranzutreiben. Unermüdlich organisiere er «Tage der Sonne», Energie-Apéros und Info-Anlässe zum Thema Solarenergie und Energieeffizienz. Der pensionierte ETH-Agraringenieur publiziere zudem auch aufschlussreiche Texte in Fachzeitschriften und meldet sich in Leserbriefen «als Anwalt der Sonne und der Energieeffizienz und zu Wort».