Aargauer wollen Ukraine-Flüchtlinge privat bei sich aufnehmen

Noch ist unklar, wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Aargau kommen und wann sie eintreffen. Mitte-Grossrätin Franziska Stenico würde Geflüchtete aufnehmen ‒ der Bund erlaubt dies, der Kanton gibt keine Empfehlung ab. SP-Grossrätin Lelia Hunziker sieht die Aufnahme von Geflüchteten hingegen klar als staatliche Aufgabe. Fabian Hägler und Mathias Küng Jetzt kommentieren 01.03.2022, 16.15 Uhr

Zwei ukrainische Kinder in einer temporären Flüchtlingsunterkunft im ungarischen Grenzort Zahony ‒ auch im Aargau dürften bald erste Menschen ankommen, die vor dem Krieg fliehen. AP

Mehr als eine halbe Million Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet, das UNO-Flüchtlingshilfswerk rechnet mit mehreren Millionen Flüchtlingen. Je nach Dauer und Intensität des Kriegs könnten gemäss Schätzung des Bundes bis zu 2000 Menschen in der Schweiz Zuflucht suchen. Im Kanton Luzern wurde eine Taskforce eingesetzt, die zusätzliche Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitstellen soll.

Im Aargau ist man noch nicht so weit, wie Michel Hassler, Sprecher des Sozialdepartements, auf Anfrage mitteilt: «Wie sich die Fluchtbewegungen aus der Ukraine auf den Kanton auswirken, lässt sich heute noch nicht konkret abschätzen.» Der Kantonale Sozialdienst stehe mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) in Kontakt und werde in Absprache «allenfalls notwendige Massnahmen ergreifen», ergänzt Hassler.

Kanton hat rund 400 freie Plätze in seinen Asylzentren

Aktuell sind die kantonalen Asylzentren zu rund 80 bis 85 Prozent ausgelastet, wie der Sprecher ausführt. Zu den aktuell nicht belegten Plätzen kämen sogenannte «Verdichtungsmöglichkeiten» in verschiedenen Unterkünften – diese könnten also mit mehr Menschen belegt werden. Hassler sagt:

«Für Zuweisungen von Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs durch das SEM stehen in den kantonalen Strukturen somit aktuell etwa 400 Plätze zur Verfügung.»

Der Sprecher sagt weiter, Bund, Kanton und Gemeinden verfügten über eingespielte Prozesse und Abläufe zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Die Möglichkeiten, um die Menschen unterzubringen, «reichen von Privatwohnungen bis hin zu grösseren Unterkünften».

Bei der AZ-Redaktion haben sich in den letzten Tagen mehrere Leserinnen und Leser mit der Frage gemeldet, ob sie ukrainische Flüchtlinge privat bei sich aufnehmen könnten und welche Bedingungen dabei gelten. Hassler sagt auf Anfrage, zum aktuellen Zeitpunkt lägen seitens Kanton dazu keine Empfehlungen vor. In Zürich sieht dies anders aus, in der NZZ sagte der zuständige Regierungsrat Mario Fehr: «Personen, die Flüchtlingen eine Unterkunft bieten wollten, sollten sich direkt bei den Gemeinden oder beim Kanton melden.»

Mitte-Grossrätin Franziska Stenico ist bereit, Flüchtlinge privat aufzunehmen

Steffen Machemehl aus Seon fährt Ende Woche an die polnisch-ukrainische Grenze und bringt Hilfsgüter dorthin. Er will auf dem Rückweg allenfalls auch Flüchtlinge mitnehmen, die nach Westeuropa wollen. «Ich wäre auch bereit, eine Familie in die Schweiz zu fahren, wenn sich hier jemand bereit erklärt, sie bei sich unterzubringen», sagt Machemehl.

Grossrätin Franziska Stenico (Mitte) würde einen Teil ihres Hauses in Beinwil/Freiamt für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Fabio Baranzini

Grossrätin Franziska Stenico (Mitte) ist in Beinwil/Freiamt als Frau Vizeammann für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Sie prüft bereits Möglichkeiten, falls so viele Ukraine-Flüchtlinge kommen sollten, dass sie früh auch auf Gemeinden verteilt werden. Die Stenicos haben im Haus ein kleines Studio mit zugehörigen Sanitäranlagen, die Grossrätin möchte sich auch privat engagieren.

«Es hat zwar nur Platz für zwei Personen, zum Beispiel für eine Mutter und ihr Kind oder für zwei Teenager. Wir stellen es aber gern zur Verfügung, wenn Ukraine-Flüchtlinge kommen.»

Sobald es so weit sei, werde sie sich beim kantonalen Asylamt melden, sagt Stenico. So könnten zwei Menschen die Chance bekommen, in Sicherheit, soweit unter diesen Umständen möglich, ein normales Leben zu führen. Die Hilfe ginge aber darüber hinaus. Ihre Familie würde diesen Menschen gern auch im Alltag behilflich sein und dabei, ihr schweres Schicksal zu tragen, sagt Stenico. Sie hofft zudem, dass die Schweiz bei den Asylverfahren möglichst unkompliziert handeln wird.

Privatpersonen dürfen Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen

Das Staatssekretariat für Migration teilt mit, eine Privatperson könne «ukrainische Staatsangehörige freiwillig und ohne Vergütung bei sich zu Hause aufnehmen, sofern die Unterbringung kostenlos ist». Sprecher Reto Kormann teilt mit, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer mit biometrischen Pässen visumsfrei 90 Tage lang im Schengen-Raum aufhalten können, zu dem auch die Schweiz gehört. In dieser Zeit ist es ohne weiteres möglich, bei Privaten zu wohnen.

Nach Ablauf dieser 90 Tage müssen die Betroffenen ihren weiteren Aufenthalt in der Schweiz regeln, also entweder eine Aufenthaltsbewilligung beim kantonalen Migrationsamt beantragen oder ein Asylgesuch stellen. Das SEM habe die Kantone zudem eingeladen, bei Bedarf pragmatische Lösungen zu finden, um den Aufenthalt von Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich vorübergehend bewilligungsfrei in der Schweiz aufhalten oder deren Aufenthaltsbewilligung abläuft, möglichst unbürokratisch zu verlängern.

Wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter an der Medienkonferenz am Montag erklärte, prüft der Bund zudem verschiedene Optionen, um den Aufenthaltsstatus ukrainischer Staatsangehöriger bei einem länger andauernden Aufenthalt in der Schweiz zu regeln. Keller-Sutter werde dem Bundesrat am kommenden Freitag entsprechende Vorschläge unterbreiten, kündigt SEM-Sprecher Kormann an.

SP-Grossrätin Lelia Hunziker verlangt 1 Million für Nothilfe vom Kanton

Im Zürcher Kantonsrat haben Mitglieder von SP und Grünen am Dienstag einen Vorstoss eingereicht, der vom Regierungsrat verlangt, alles zu unternehmen, damit Kriegsflüchtende rasch und unbürokratisch aufgenommen und die Erstaufnahmezentren bei der Betreuung gezielt unterstützt werden können. Zudem fordern die Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte, dass die Regierung 1 Million Franken für Nothilfe für Menschen in der Ukraine und den Nachbarstaaten spricht. Die Aargauer SP-Grossrätin Lelia Hunziker kündigt auf Facebook an, bei der nächsten Sitzung am 15. März einen analogen Vorstoss einzureichen.

Auf Nachfrage sagt sie: «Ich werde an der nächsten Sitzung des Grossen Rats einen Vorstoss einreichen, der verlangt, dass der Kanton alles unternimmt, um Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen, unterzubringen und zu betreuen.» Zudem fordert Hunziker, die im Jahr 2015 als Wahlbeobachterin in der Ukraine war, eine Spende des Kantons von 1 Million Franken im Sinn von Nothilfe.

Zugutekommen soll das Geld den Menschen vor Ort, der Betrag soll eingesetzt werden für Nahrung, Medikamente und Hygieneartikel. «Damit sollen Organisationen unterstützt werden, die in der Ukraine oder in Nachbarländern direkt Hilfe leisten, denkbar wären auch Mittel für Aargauer Organisationen, die Hilfstransporte organisieren.»

Hunziker sieht Kanton bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Pflicht

SP-Grossrätin Lelia Hunziker war im Jahr 2015 als Wahlbeobachterin in der Ukraine. Zvg

Zur privaten Aufnahme von Flüchtlingen sagt Lelia Hunziker: «Wenn es persönliche Beziehungen gibt und sich die Geflüchteten und die Personen schon kennen, die sie aufnehmen möchten, kann das eine Option sein.» Die private Aufnahme von Geflüchteten könne Lücken schliessen und in Einzelfällen sinnvoll sein und gut funktionieren. Die SP-Grossrätin betont aber:

«Aus meiner Sicht steht eindeutig der Kanton in der Verantwortung, denn die Aufgabe, für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten zu sorgen, ist anspruchsvoll.»

Dies sei eine staatliche Aufgabe, «zumal die Menschen auch Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen, eine Krankenversicherung nötig ist, die Kinder eine Schule besuchen müssen – da gibt es sehr viele Schnittstellen.»

Taskforce zur Vorbereitung auf weitere Flüchtlingswellen?

In einem zweiten Vorstoss fordert Lelia Hunziker eine Taskforce, in der Personen aus Bereichen wie Asyl, Migration, Bildung, Gesundheit und Zivilgesellschaft vertreten sind. «Ziel wäre ein Monitoring der Flüchtlingsströme und die entsprechende Vorbereitung auf ausserordentliche humanitäre Situationen auf kantonaler Ebene», erläutert die Grossrätin.

Schon bei den Flüchtlingswellen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak habe sich gezeigt, dass mit einer sorgsamen und weitsichtigen Vorbereitung vieles besser laufen würde. «Mit einer solchen Taskforce, die dauerhaft beibehalten werden sollte, könnte sich der Aargau besser auf Flüchtlingswellen vorbereiten und Prozesse schaffen, die im Notfall greifen», sagt Hunziker.

Aargauer Ehepaar nahm 2015 privat eine syrische Familie auf Privatpersonen, die Flüchtlinge aufnehmen ‒ was jetzt mit ukrainischen Familien wieder zum Thema wird, gab es im Aargau schon vor sieben Jahren. Das Ehepaar Kaufmann aus Sins nahm damals an einem Pilotprojekt der Flüchtlingshilfe teil und gewährte einer syrischen Familie bei sich Unterschlupf. «Wenn Private Flüchtlinge bei sich aufnehmen, dann erleichtert und beschleunigt das die Integration, und zwar sozial, wirtschaftlich und kulturell», sagte Stefan Frey von der Flüchtlingshilfe damals in der AZ. Stephan Müller, der damalige Fachbereichsleiter Asylwesen beim Kanton, hielt fest: «Im Grundsatz steht der Kanton hinter dem Projekt», sagte er. «Auch wenn der Aufwand erheblich ist, wir machen gerne mit.»

