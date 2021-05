Sins Teenager wird auf Fussgängerstreifen angefahren – Polizei sucht nach 60-65 jähriger Frau Am Mittwoch wurde ein 14-jähriger Fussgänger in Sins beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Die Automobilistin fuhr nach kurzem Halt weiter und wird gesucht. 28.05.2021, 11.19 Uhr

Am Mittwoch um 13.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Sins überquerte ein 14-Jähriger den Fussgängerstreifen auf Höhe der Post und schob dabei sein Velo neben sich her. In diesem Augenblick nahte ein weisser Renault und erfasste den Fussgänger frontal. Dieser stürzte mitsamt seines Fahrrades zu Boden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.