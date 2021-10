Gegen die drohenden Unterbestände: Dienstpflicht auch für Frauen?

Personalmangel Armeechef Süssli spricht im Aargau über die Dienstpflicht für Frauen, einen unterbesetzten Zivilschutz und den Klimawandel Armee und Zivilschutz kämpfen mit Personalmangel: «In zehn Jahren könnte uns ein Viertel des Bestandes fehlen», sagte Armeechef Thomas Süssli an einem Podium in Endingen. Danach diskutierten Politikerinnen und Politiker von SP, Grünen, FDP und SVP mögliche Antworten auf die Bedrohung des Milizsystems. Toni Widmer 21.10.2021, 13.11 Uhr

Podium zur allgemeinen Dienstpflicht mit Irène Kälin, Priska Seiler-Graf, Jean-Pierre Gallati, Moderator Maurice Velati, Maja Riniker und Thierry Burkart (von links). Toni Widmer / Aargauer Zeitung

Für Korpskommandant Thomas Süssli, den Chef der Schweizer Armee, gibt es einen Begriff für die aktuelle Situation in unserer Welt: VUCA. Diese Abkürzung, erklärte er an einem Podiumsgespräch zum Thema «Allgemeine Dienstpflicht für die Schweiz» in Endingen, stehe für volatility (Volatilität, Schwankung), uncertainty (Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit).