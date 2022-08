Kantonspolizei Aargau lagert Gefangenentransporte aus

Aargau Trotz Gewaltmonopol: Kantonspolizei lagert den Transport von Gefangenen an eine private Sicherheitsfirma aus Die Kapo Aargau sucht einen Dienstleister, der sie bei Gefangenentransporten unterstützt. Eine solche Privatisierung ist laut einer Studie problematisch – im Aargau aber seit Jahren gängige Praxis. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es jedoch erst seit diesem Jahr. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau bringt einen Beschuldigten mit dem Gefangenentransporter zur Gerichtsverhandlung. Tele M1

Auch Straftäter müssen manchmal von A nach B. Vom Gefängnis zum Gericht und zurück zum Beispiel. Die Kantonspolizei Aargau (Kapo) verfügt über eine eigene Organisationseinheit, die Gefangenentransporte durchführt. Stehen viele Transporte an, helfen die operativ tätigen Abteilungen der Kapo und teilweise sogar die Kriminalpolizei aus.

Nun sucht die Kapo einen externen Dienstleister, der sie bei der Durchführung der Gefangenentransporte unterstützt. Kürzlich ist die öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt publiziert worden. Ende Oktober soll der Auftrag vergeben werden und Anfang 2023 soll der Dienstleister die ersten Gefangenentransporte durchführen. Vergeben wird der Auftrag für die nächsten vier Jahre. Der Zeitaufwand pro Jahr wird auf 4300 Stunden geschätzt.

Erst seit diesem Jahr gesetzlich verankert

Auf Anfrage teilt die Kapo mit, sie habe schon bisher Gefangenentransporte durchgeführt, bei denen sie von der Firma Securitas unterstützt worden sei. Da der Vertrag auslaufe, habe diese Aufgabe neu ausgeschrieben werden müssen.

Eine gesetzliche Grundlage zur Auslagerung von Gefangenentransporten gibt es im Aargau erst seit dem 1. Januar 2022. Seit dann ist das revidierte Polizeigesetz in Kraft. Dieses erlaubt, dass Transport, Bewachung und Betreuung von festgenommenen oder inhaftierten Personen an private Sicherheitsdienste delegiert werden können. Bis Ende 2021 war die Übertragung solcher hoheitlicher polizeilicher Befugnisse an Private nicht zulässig.

Dennoch waren im Aargau schon zuvor private Sicherheitsdienste beim Transport von Gefangenen im Einsatz. In der Botschaft zur Revision des Polizeigesetzes sprach der Regierungsrat von «einer langjährigen und unbestrittenen Praxis», die erforderlich sei, «um die Personalressourcen der Kantonspolizei beziehungsweise der Vollzugsanstalten zu schonen».

«Problematisch, wenn nicht gar widerrechtlich»

Das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte hat im März 2021 eine Studie zur Privatisierung im Justizvollzug publiziert. Die Studienautorinnen und -autoren kommen zum Schluss, dass die Zulässigkeit der Auslagerung von Gefangenentransporten «zumindest als problematisch, wenn nicht gar widerrechtlich» einzuordnen sei, weil Gefangene während des Transports unter anderem gefesselt werden.

Im Aargau tragen Gefangene während des Transports gar standardmässig Handschellen. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter hatte diese Praxis vor kurzem kritisiert.

Anwendung von Zwang ist dem Staat vorbehalten

Die Fesselung ist ein polizeiliches Zwangsmittel. Die Privatisierung staatlicher Aufgaben, die Zwangsanwendungen beinhalten, sei «rechtsstaatlich besonders heikel», heisst es in der Studie. Sie stehe in einem «heiklen Spannungsfeld zum staatlichen Gewaltmonopol, welches die Anwendung von Zwang und Gewalt dem Staat vorbehält».

Dem ist sich auch der Regierungsrat bewusst. In der Botschaft zum neuen Polizeigesetz hielt er fest, dass «Gefangenentransporte in der Regel mit hoheitlichen Aufgaben (Fesselung, Einsperrung) verbunden sind». Er schlug deshalb vor, «diese unbestrittene Praxis auf Gesetzesstufe sauber zu verankern». So wollte er verhindern, dass Gefangenentransporte mangels einer genügenden Rechtsgrundlage nicht mehr von privaten Sicherheitsdiensten durchgeführt werden dürfen.

«Sinnvolle und effiziente» Entlastungsmöglichkeit

Die Kapo betont auf Anfrage, «gewöhnliche» Gefangenentransporte ohne erhöhtes Gefährdungs- und/oder Fluchtpotenzial erforderten nicht zwingend eine Polizeiausbildung. Indem die Polizei solche Standardtransporte teilweise durch einen privaten Sicherheitsdienst ausführen lasse, könne sie die gesparten Ressourcen für Aufgaben einsetzen, die polizeiliche Kompetenzen und Befugnisse erfordern. Für das kleinste Kantonspolizeikorps der Schweiz – relativ zur Bevölkerungszahl –, seien derartige Entlastungsmöglichkeiten «sinnvoll und effizient».

Weil der Transport von Gefangenen eine heikle Aufgabe ist, sind die Anforderungen an den Dienstleister beziehungsweise die einzelnen Mitarbeitenden hoch. Die Kapo unterzieht alle Mitarbeitenden einer Sicherheitsprüfung, schaut den Strafregisterauszug und den Auszug aus dem Eidgenössischen Register für Administrativmassnahmen an.

Der Leumund muss einwandfrei sein, auch in Bezug auf Strassenverkehrsdelikte. Weiter erwartet die Kapo eine gepflegte Erscheinung, Verlässlichkeit, Verschwiegenheit oder Zuverlässigkeit. Die Mitarbeitenden müssen entweder einen Schweizer Pass oder eine Niederlassungsbewilligung C haben und über gute Deutschkenntnisse verfügen.

Private Sicherheitsleute im Gefängnis Lenzburg In der Justizvollzugsanstalt Lenzburg kommen wegen eines Personalengpasses im August während ein paar Wochen ein bis zwei private Sicherheitsleute zum Einsatz. Das berichtete das SRF-Regionaljournal Aargau-Solothurn am Mittwoch. Bereits im Juni 2022 und im Jahr 2019 seien private Sicherheitsdienste zugezogen worden. Eingesetzt werden sie bisher ausschliesslich in der Untersuchungshaft und nicht im Normalvollzug. Laut Pascal Payllier, dem Leiter des Amts für Justizvollzugs, übernehmen die privaten Sicherheitsleute nur einzelne Aufgaben. Es gehe beispielsweise um die Essensabgabe. Bei einem körperlichen Einsatz sollen laut Payllier in erster Linie Vollzugsangestellte zum Einsatz kommen.

