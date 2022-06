Die Kapo AG warnt: falsche Polizisten weiterhin aktiv

Sicherheit Falsche Polizisten weiterhin aktiv Die Kapo Aargau mahnt zur Wachsamkeit. Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, treiben weiterhin ihr Unwesen. Täglich gehen bei der Kantonspolizei Meldungen von Betroffenen ein. 16.06.2022, 10.13 Uhr

Die Fälle von falschen Polizisten häufen sich und die Kantonspolizei erhält täglich mehrere Meldungen. Die Betrüger gehen meistens mit der gleiche Masche vor. Vielmals geben sie an, man müsse sein Vermögen in Sicherheit bringen, weil ein Einbrecher all Bankdaten gestohlen hätte.