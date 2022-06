Aargau: Einbruchserie über Pfingsten mit grossem Sachschaden

Sicherheit Einbruchserie mit grossem Sachschaden – so können Sie sich schützen Über Pfingsten gab es im Aargau über ein Dutzend Einbrüche in unterschiedliche Lokalitäten. Die Kapo Aargau gibt Tipps wie man sich vor Einbrechern schützt. 08.06.2022, 14.09 Uhr

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen über Pfingsten mehrere Meldungen über Einbrüche ein. Die Einbrecher drangen in Geschäftsräumlichkeiten, zwei Baustellencontainer sowie einem Café, einer Zivilschutzanlage und in ein Kellerabteil ein. Sie machten Beute und richteten grossen Sachschaden an. Den Täter ging es in erster Linie um Bargeld. In zwei Fällen wurden teure E-Bikes entwendet. Die Einbrecher richteten dabei zum Teil einen beträchtlichen Sachschaden an. (cam)