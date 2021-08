Keine Stelle wegen "eingetragener Partnerschaft"?

Sexuelle Orientierung «In eingetragener Partnerschaft»: Geschäftsführer empfiehlt lesbischer Frau, Zivilstand bei der Bewerbung wegzulassen Der Geschäftsführer eines Altersheims empfiehlt einer Bewerberin, die Angabe «in eingetragener Partnerschaft» nicht zu verwenden. Dies könne negative Folgen bei der Stellensuche haben – nicht in seinem Heim, aber anderswo. Mit Blick auf die Abstimmung zur Ehe für alle am 26. September löst der Fall eine Kontroverse aus. Fabian Hägler 14.08.2021, 05.00 Uhr

Sandra und Andrea (Namen geändert) leben als lesbisches Paar in eingetragener Partnerschaft – dies kann auf dem Arbeitsmarkt zu Problemen führen. Zvg

Sandra und Andrea (Namen geändert) sind ein Paar, sie leben in eingetragener Partnerschaft. Genau dies gab Sandra als Zivilstand an, als sie sich bei einem Altersheim im Aargau für eine Stelle als Pflegehilfe bewarb. Ein paar Tage später erhielt die Frau per Whatsapp eine Nachricht des Geschäftsführers des Altersheims.

Darin schrieb dieser: «Mir ist aufgefallen, dass Sie beim Zivilstand angegeben haben: in eingetragener Partnerschaft. Dieser Begriff impliziert, dass Sie mit einer Frau zusammen in einer Partnerschaft leben. Das kann und darf natürlich so sein. Ich an Ihrer Stelle würde in einer Bewerbung nur schreiben: in Partnerschaft.»

Die ungewöhnliche Whatsapp-Nachricht des Altersheim-Geschäftsführers an eine Bewerberin. Zvg/Aargauer Zeitung

Sandra ist Ausländerin und spricht nicht gut Deutsch. Sie zeigte die Whatsapp-Nachricht ihrer Partnerin – diese war irritiert und wandte sich per E-Mail an den Geschäftsleiter des Altersheims. Es sei für sie nicht klar, was die Beweggründe für diesen Ratschlag seien und ob dieser als Absage zu verstehen sei, schreibt Andrea.

Und weiter: «Zudem implizieren Sie, dass meine Partnerin aufgrund unseres Zivilstandes Absagen erhalten wird. Sie legen meiner Partnerin sogar nahe, ihren rechtlich richtigen Zivilstand zu verheimlichen und einen übrigens im schweizerischen Recht nicht anerkannten Zivilstand ‹in Partnerschaft› anzugeben.»

Der Geschäftsführer des Altersheims antwortete Andrea kurz per E-Mail:

«Lesen Sie die Nachricht sachlich durch, dann werden Sie realisieren, dass Sie mich völlig missverstanden haben.»

Auf Nachfrage der AZ sagt Andrea, sie verstehe das Vorgehen des Mannes nicht und finde dessen Ratschlag völlig daneben:

«Es kann doch nicht sein, dass eine Frau, die mit einer anderen Frau in eingetragener Partnerschaft zusammenlebt, dies bei einer Bewerbung verheimlichen soll.»

Sie habe auch den Präsidenten des Trägervereins des Altersheims informiert, bisher aber noch keine Antwort erhalten, ergänzt Andrea.

Geschäftsführer: «In eingetragener Partnerschaft» kann negative Folgen haben

Als die AZ beim Geschäftsführer des Altersheims nachfragt, spricht dieser von einem Missverständnis: «Ich wollte der Bewerberin einen Tipp geben, falls sie den Begriff eingetragene Partnerschaft unwissentlich fälschlicherweise verwendet hat.» Der Geschäftsführer betont, er persönlich habe kein Problem mit Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben.

Zudem hält er fest, Sandra habe keine Absage auf ihre Blindbewerbung bekommen. Diese werde von der Pflegedienstleitung noch geprüft, er habe der Frau lediglich einen allgemeinen Ratschlag geben wollen, um mögliche Schwierigkeiten bei weiteren Bewerbungen zu vermeiden. Er sagt:

«Die sexuelle Orientierung einer Person geht niemanden etwas an, deshalb würde ich ihr empfehlen, keinen Zivilstand anzugeben.»

In seinem Heim sei die Frage, ob jemand in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebe, ebenso wenig ein Kriterium bei der Auswahl von Mitarbeitenden wie andere Zivilstandsangaben. «Es spielt keine Rolle, ob jemand allein lebt, verheiratet, geschieden oder verwitwet ist», sagt der Geschäftsführer. In gewissen anderen Heimen könne die Angabe «in eingetragener Partnerschaft» aber negative Konsequenzen haben und bei einer Bewerbung dazu führen, dass jemand eine Stelle nicht bekomme.

Zivilstand im Lebenslauf «nicht zeitgemäss und unnötig»

Silvia Dell'Aquila, Regionalleiterin der Gewerkschaft VPOD Aargau-Solothurn und SP-Grossrätin, lebt selber mit einer Frau zusammen – allerdings gibt sie als Zivilstand ledig an. «Mir ist im Aargau kein Fall bekannt, in dem eine Person eine Stelle nicht erhielt, weil sie in der Bewerbung den Zivilstand in eingetragener Partnerschaft angegeben hatte», sagt die Gewerkschafterin. Grundsätzlich erachte sie es nicht als zeitgemäss und unnötig, in einem Lebenslauf den Zivilstand anzugeben, wenn dies bei der Bewerbung nicht ausdrücklich verlangt werde.

Silvia Dell'Aquila, Regionalleiterin der Gewerkschaft VPOD Aargau-Solothurn und SP-Grossrätin. Iris Krebs

Mit einem Ja zur «Ehe für alle» bei der Abstimmung am 26. September wäre das Problem aus Sicht von Dell'Aquila entschärft. «Dann könnte die Bewerberin für diese Stelle im Altersheim künftig einfach verheiratet als Zivilstand angeben. Diese Bezeichnung würde auch für gleichgeschlechtliche Paare gelten, eine mögliche Benachteiligung allein aufgrund der Angabe in eingetragener Partnerschaft wäre damit nicht möglich», argumentiert Dell'Aquila.

Grundsätzlich sei es beim Bewerbungsgespräch nicht erlaubt, nach der sexuellen Orientierung zu fragen, sagt die Sozialdemokratin. «Ich habe dies selber auch noch nie erlebt – allerdings wurde ich schon gefragt, ob ich Familienpläne habe.»

Dell'Aquila sagte in jener Situation, dass diese Frage nicht zulässig sei. «Sie wird Frauen aber direkt oder auch in verdeckter Form relativ häufig gestellt, was als unangenehm empfunden werden kann und Frauen zum Teil in schwierige Situationen bringt», hält sie fest.

Gewerkschaftsbund: «Ehe für alle» würde Zivilstandsproblem lösen

Auch beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) sind die Angaben zum Zivilstand in Bewerbungen ein Thema. Auf der SGB-Website heisst es, das neue Gesetz zur «Ehe für alle» würde hier eine wichtige Erleichterung bringen. Heute sei die «insbesondere für Bewerbungen vorausgesetzte Angabe des Zivilstands ‹in eingetragener Partnerschaft› immer automatisch mit einem Zwangsouting verbunden», kritisiert der Gewerkschaftsbund.

Dies wirke sich in der längst nicht vorurteils- und diskriminierungsfreien Arbeitswelt auch heute oft nachteilig aus. Als konkrete Beispiele nennt der SGB «die Verweigerung einer Anstellung, spätere soziale Ausgrenzung am Arbeitsplatz oder Hänseleien auf dem Betriebsausflug».

Reto Wyss, Zentralsekretär Ökonomie beim SGB, sagt auf Nachfrage, er kenne Fälle von Personen, die wegen der Angabe «in eingetragener Partnerschaft» beim Zivilstand eine Stelle nicht bekommen hätten. Es sei allerdings äusserst schwierig, dies direkt nachzuweisen oder gar rechtlich einzuklagen, gibt er zu bedenken.

Gewerkschafter empfiehlt, keine Angaben zum Zivilstand zu machen

Zur ungewöhnlichen Empfehlung des Altersheim-Geschäftsführers an die Bewerberin im Aargau sagt Wyss: «Die Tatsache, dass der Geschäftsführer – als oberster Personalverantwortlicher seines Betriebs – einer Bewerberin den Tipp gibt, auf die Angabe des Zivilstands ‹in eingetragener Partnerschaft› zu verzichten, kann eigentlich nur dahingehend ausgelegt werden, dass er damit ein Problem hat.»

Reto Wyss, Zentralsekretär Ökonomie beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Zvg/Aargauer Zeitung

Wyss sagt, der Geschäftsführer hätte ja sämtliche Kompetenzen, um einer möglichen homophoben Diskriminierung im Auswahlprozess für die betreffende Stelle vorzubeugen.

Darüber hinaus sei es nicht Aufgabe eines Arbeitgebers, «im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens Interessierte per Whatsapp darauf hinzuweisen, dass möglicherweise anderswo auf dem Arbeitsmarkt die genannte Diskriminierung auftreten kann».

Grundsätzlich sei es meist zu empfehlen, keine Angabe zum Zivilstand zu machen, ergänzt der SGB-Zentralsekretär. Bei dieser Frage spielten aber viele Faktoren eine Rolle, es gebe auch branchenspezifische Unterschiede – in den letzten Jahren sei es aber allgemein üblicher geworden, auf Angaben zum Zivilstand in Bewerbungen zu verzichten.