Serie: Ungewöhnlich Wohnen «Unser Haus kann auf den Kompost» – zu Besuch im Strohballenhaus Valentin Hehli Ein Haus aus Stroh? Geht das? Ja. In Dättwil steht eins, und es wurde nicht nur aus besonderem Material, sondern auch besonders nachhaltig gebaut. Mario und Irene Renold haben uns die Tür zu ihrem Strohballenhaus geöffnet. Maria Brehmer 0 Kommentare 05.08.2022, 17.00 Uhr

Dieses Haus ist auf dem Feld gewachsen. Erbaut aus 70 Tonnen Stroh, gekauft bei der Landi, Schweizer Produktion. «Wenn dieses Haus mal nicht mehr benötigt wird, kommt es einfach auf den Kompost», sagt Irene Renold. «Das ist kein Witz», schiebt sie sogleich hinterher und grinst.

Sie und ihr Mann Mario wohnen seit gut zwei Jahren in ihrem Haus in Dättwil bei Baden, das weder aus Beton noch aus Backsteinen besteht, sondern aus Strohballen.

Eineinhalb Meter dicke Wände stehlen Wohnfläche

Durchquert man Dättwil Richtung Baregg, trifft man auf ein Haus, das sich auf den ersten Blick nicht von den umliegenden unterscheidet. Einzig etwas mächtiger kommt es daher, gross und selbstbewusst präsentiert es sich zur Strasse hin. Irene und Mario seien überrascht gewesen, wie imposant ihr Haus am Ende wurde.

Zu Besuch bei Mario und Irene Renold in ihrem Strohhaus in Dättwil. Valentin Hehli

Die Strohballen, aus denen die Aussenmauern dieses besonderen Hauses bestehen, sind zwischen einem und eineinhalb Metern dick. «Durch die breiten Mauern haben wir einige Quadratmeter an Wohnfläche eingebüsst», erzählt Mario, «doch wir verzichten gerne, um dafür etwas anderes zu gewinnen.»

So nachhaltig wie möglich bauen und dabei so wenig Technik wie nötig benutzen – das war schon immer eine verheissungsvolle Vorstellung für die beiden. Natürliche und regionale Materialien sollten es sein, einen möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck wollten sie hinterlassen.

Da die Parzelle am Hang liegt, wurde das Strohballenhaus auf Stelzen gebaut. Valentin Hehli Mächtig wegen der dicken Wände: das Strohballenhaus von der Dättwilerstrasse aus. Valentin Hehli Von der Terrasse aus hat man einen Blick auf den Heitersberg-Höhenzug, durch den der Baregg führt. Valentin Hehli Unter den Stelzen, auf denen das Haus steht, entstand eine gedeckte Gemeinschaftszone. Valentin Hehli

Wäre da ein Strohballenhaus nicht genau das Richtige? Diese Frage stellten sich die Renolds erst, als sie Werner Schmidt kennenlernten. Der Architekt aus dem Bündnerland baut mit seinem Sohn seit vielen Jahren Stohballenhäuser und hat sich damit erfolgreich in einer Nische positioniert.

70 Tonnen Stroh waren zu viel für den Selbstanbau

Irene Renold, auf einem Bauernhof gross geworden, hätte das Material für ihr Haus am liebsten selbst angebaut: «Wie cool wäre es gewesen, das Haus quasi selbst angebaut zu haben!», lacht sie. Doch 70 Tonnen waren zu viel. Den Platz, den der Anbau benötigt hätte, wäre für die beiden kaum zu bewirtschaften gewesen. Irene Renold erzählt:

«Wir haben das Stroh einfach bei der Landi bestellt und gekauft.»

Als die Ballen geliefert wurden, staunten sie aber auch die Dättwilerinnen und Dättwiler nicht schlecht. Immer wieder seien Neugierige stehen geblieben, um die Berge von Strohballen zu bewundern und dem ungewöhnlichen Treiben auf der Baustelle zuzuschauen.

70 Tonnen Strohballen lagerten zeitweise auf dem Grundstück der Renolds. Fabio Baranzini Hier sind die Strohballen-Wände noch offengelegt. Fabio Baranzini Stroh isoliert besonders gut, doch einige Wände wurden zusätzlich abgedämmt. Fabio Baranzini Abrasiert und begradigt: Die Wände aus Strohballen sind bereit für den Verputz. Fabio Baranzini Ein bisschen chaotisch sieht es aus, doch der Bau des Strohballenhauses ist bis ins Detail durchgeplant. Fabio Baranzini Der Lehmkalk-Verputzt wird aufgesprüht. Fabio Baranzini Die Einbauwände des Hauses ist vollständig aus Holz. Fabio Baranzini

Die tragende Struktur des Hauses besteht aus Holz. Die Wände sind eine Art offener Kasten, in die die Strohballen geschichtet werden. Danach folgt der aufwendige Teil: Nachdem von Hand alle Löcher in den Ballen gestopft sind, müssen sie mit einem Heckentrimmer «rasiert» werden, um wegstehende Halme zu entfernen und die Wandflächen innen und aussen glatt und eben zu machen. Mario Renold erinnert sich, nicht ohne ein Schmunzeln:

«Das ganze Dorf war voll mit abgeschnittenem Stroh, das der Wind in alle Ecken trug – zum Glück hatten die Leute Verständnis!»

Auch sonst steht Stroh als Baumaterial dem Beton in nichts nach. So produzieren Wände aus Strohballen keine Abstrahlungswärme, was das Klima im Innenraum besonders an heissen Sommertagen angenehm macht. Kalkverputzte Strohwände sind atmungsaktiv, was die Luft nie stickig werden lässt. Im Winter sorgt die gute Wärmedämmung für Temperaturen von mindestens 18 Grad.

Nicht nur CO 2 neutral, sondern auch überkompensierend

Zudem steckt in Strohballen viel weniger graue Energie als in herkömmlichen Baustoffen. Als graue Energie bezeichnet man jene Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produkts benötigt wird.

Stroh fällt beim Getreideanbau sowieso an, und indem man es zum Bauen nutzt, kommt ein landwirtschaftliches Nebenprodukt zu einer sinnvollen Nutzung. Und: Das Stroh bindet während seines Wachstums CO 2 , das bei einem Hausbau wiederum anfällt.

Das Strohballenhaus ist deshalb nicht nur CO 2 -neutral, sondern überkompensiert das CO 2 sogar. Nur preislich gewinnt das Strohballenhaus nicht, es kostet in etwa gleich viel wie ein konventionell gebautes Haus.

Das Ehepaar Renold darf sein gesammeltes Regenwasser nicht zu Trinkwasser machen. Valentin Hehli / ARG

Trotz all dieser Vorteile: Als Irene und Mario Renold bei der Stadt Baden mit ihrer Planungsidee vorstellig wurden, sorgten sie erst einmal für Stirnrunzeln. Und obwohl sie alle nötigen Bewilligungen erhalten haben, läge in ihren Augen noch mehr drin. Mehr Selbstständigkeit. Mario Renold erklärt:

«Der Autarkie-Gedanke war von Anfang an da. Die technischen Möglichkeiten wären vorhanden, doch die baulichen Vorschriften erlauben es uns nicht, sie auch einzusetzen.»

Mit Strom versorgen sie sich von den Solarpanels auf dem Dach, Wärme bringt die Erdsonde. Unter dem Rasenstück, auf dem auch Gemüse für die Selbstversorgung wächst, sind zwei 5000-Liter-Tanks vergraben. Sie sammeln das Regenwasser, das als Brauchwasser fürs WC und die Waschmaschine verwendet werden kann, nicht jedoch weiter aufbereitet und in die Trinkwasserleitungen fliessen darf. Das verbieten die behördlichen Bestimmungen.

Ganz ohne Technik geht es dann doch nicht: die Wasseraufbereitungs-Anlagen im Kellergeschoss. Valentin Hehli / ARG Strom holen sich die Renolds von den Solarpanels auf dem Dach. Valentin Hehli Valentin Hehli / ARG Valentin Hehli / ARG

Auch wenn Irene und Mario Renold beim Hausbau ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit zu legen besonders wichtig war, haben sie den Innenausbau ebenso sorgfältig geplant. In ihren Wohnräumen – Irene und Mario bewohnen den ersten Stock, das Parterre haben sie vermietet – heben sich die grüne Holzküche, das dunkle Bad und der reduzierte Einrichtungsstil erfrischend von den dominierenden organischen Materialien ab.

Viel Holz, zeitgenössische Formen: So sieht es im Wohnzimmer der Renolds aus. Valentin Hehli / ARG Die dicken Wände sind überall im Haus zu erkennen. Valentin Hehli Das dunkel gehaltene Bad kontrastiert mit dem naturbelassenen Holz. Valentin Hehli Die grosse Terrasse erweitert den Wohnbereich nicht nur optisch. Hier lassen sich die Sommer geniessen! Valentin Hehli

Bodentiefe Fenster erweitern den Wohnraum optisch auf die grosse, bewachsene Terrasse, auf der man auch Beton und Eisen entdeckt. «Zuerst hatten wir Angst vor so viel Holz. Was, wenn unsere Wohnung wie ein kitschiges Chalet aussieht?», befürchtete Irene Renold erst.

Zu Unrecht, wie sie heute wissen. Auf ihrer breiten Fensterbank sitzend schauen sie aufs Feld vor ihrem Haus und sind sich einig: «Wir könnten uns in unseren natürlich gewachsenen vier Wänden nicht wohler fühlen.»

Lieblingsplatz: Nur neben der grossen Fensterbank ist noch erkennbar, dass das Haus aus Stroh gebaut wurde. Valentin Hehli

