Seon: Gefährliche Chemikalien in stillgelegter Fabrik gefunden

Seon «Austritt hätte schwere Vergiftungen oder Verätzungen auslösen können»: In stillgelegter Fabrik wurden Fässer voller hochgefährlicher Chemikalien gefunden Auf einem Firmengrundstück, das seit Jahrzehnten leer steht, wurden Fässer mit giftigen Chemikalien entdeckt. Dass weder Personen noch die Natur zu Schaden kam, ist offenbar ein glücklicher Zufall. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.50 Uhr

In einem stillgelegten Labor und dazugehörigen Lagerräumen wurden Fässer mit Giftmüll gefunden. (Symbolbild) Bild: fotolia/Archiv

Im Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig wurde, geht es um den Verwaltungsratspräsidenten einer Firma, die in Seon einen Produktionsstandort hatte. Der Geschäftsbetrieb wurde allerdings bereits vor rund 25 Jahren eingestellt. Das Fabrikgebäude wurde seither weder geräumt noch regelmässig unterhalten, sondern dem Verfall überlassen. Der Zahn der Zeit hat am Gebäude genagt: Durch undichte Stellen am Flachdach trat Feuchtigkeit ein, besonders die oberen Räume sind mittlerweile von Schimmel befallen.