Sensibilisierung Wie ein Teenager zum Attentäter wird: Verband Aargauer Muslime zeigt Film gegen Radikalisierung Mobbing, Einsamkeit, Verzweiflung: Im Film «Tariqs Weg» geht es um einen jungen Muslim, der in die Fänge von Extremisten gerät. Nach der Premiere in Baden soll der Film nun an Aargauer Oberstufen gezeigt werden. Ann-Kathrin Amstutz 1 Kommentar 20.03.2022, 12.15 Uhr

Der Film «Tariqs Weg» vom Verband Aargauer Muslime feiert Premiere im Kino Trafo in Baden. Es geht um eine Sensibilisierung für radikalen Extremismus. Claudio Thoma

Wie kann es so weit kommen, dass sich ein junger Muslim radikalisiert und ein Attentat begeht? Das ist die Leitfrage des Kurzfilmes «Tariqs Weg», der im Badener Kino Trafo Premiere feierte. Es ist ein heikles Thema, das der Verband Aargauer Muslime mit dem Film aufnimmt. Aber eines, über das die gesamte Gesellschaft mehr nachdenken sollte – ohne Vorurteile zu bedienen.

In Gegenwart von Regierungsrat Dieter Egli, GLP-Nationalrat Beat Flach, Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und Gästen aus Politik und Bildungswesen erklärte Halit Duran, Präsident des Verbandes Aargauer Muslime:

Der Präsident des Verbandes Aargauer Muslime, Halit Duran. Claudio Thoma

«Wir möchten jeder Form von physischer und psychischer Gewalt entgegentreten.»

Eine entscheidende Rolle spiele dabei das Umfeld, in dem unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen. Das zeigt der Film «Tariqs Weg» eindrücklich auf.

Ausgegrenzt und beschimpft

Der Film erzählt die erfundene, aber an wahren Ereignissen orientierte Geschichte von Tariq, einem muslimischen Teenager mit dunklen Locken und dünnem Oberlippenbart (gespielt vom 16-jährigen Yousef Al-Nuaimi). Tariq ist ein Aussenseiter. Er wird in der Schule ausgegrenzt, im FC immer als Letzter gewählt, vom Vater als Nichtsnutz beschimpft.

Nach und nach verliert Tariq das Vertrauen in sein Umfeld, die Gesellschaft und in sich selbst. Eine Lehrstelle findet er nicht. Seine Zeit verbringt er vor dem Computer mit Shooter-Games, bis ihn eines Tages drei Extremisten auf dem Fussballplatz ansprechen.

Gebannt verfolgen die Gäste (darunter Regierungsrat Dieter Egli und Nationalrat Beat Flach) die erste Aufführung des Films «Tariqs Weg». Claudio Thoma

Sie versprechen ihm Heldentum und Paradies

Es braucht nicht viel, damit Tariq ihnen verfällt. Endlich ist da jemand, der ihm zuhört, der ihn ernst nimmt, der ihm das Gefühl gibt, etwas erreichen zu können. Sie sprechen von Heldentum und Paradies, und vor allem: Sie geben ihm das Gefühl von Zugehörigkeit.

Da ist zwar noch Tariqs Schwester, die immer wieder zu ihm durchzudringen versucht. Die ihm sagt, sie sei für ihn da, die ihn zum Reden bringen will. Doch erfolglos. Zu tief ist Tariq schon in eine einsame Welt versunken, zu sehr hat er sich abgekapselt. So kann auch die Schwester nicht verhindern, dass Tariq zum Attentäter wird – und dabei selbst ums Leben kommt.

Projektleiter Malik Allawala vom Verband Aargauer Muslime. Claudio Thoma

Der Film zeigt auf: Radikalisierung geschieht nicht einfach so. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von persönlichen und gesellschaftlichen Umständen, die einen solchen Prozess auslösen. Ausgrenzung, Diskriminierung, Einsamkeit und Leistungsdruck können dabei wichtige Faktoren sein. Dafür möchte der Verband Aargauer Muslime sensibilisieren. Das sagte Projekleiter Malik Allawala in seiner Ansprache zur Filmpremiere:

«Wenn wir mit dem Film nur einen Menschen erreichen, nur ein Leben retten können, ist unser Ziel erreicht.»

Hauptdarsteller wurde schon als «Scheiss-Araber» beschimpft

Dies bekräftigt Hauptdarsteller Yousef Al-Nuaimi, der im Film Tariq spielt. Er habe beim Projekt mitgemacht, um Jugendlichen in Tariqs Situation zu helfen und eine Perspektive zu geben. Er, der selbst manchmal Diskriminierung und Ablehnung erlebt, dem Menschen auf der Strasse zurufen: «Raus mit euch Ausländern» oder: «Du Scheiss-Araber.» Yousef Al-Nuaimi sagt:

Der 16-jährige Yousef Al-Nuaimi, der im Film «Tariqs Weg» die Hauptrolle spielt, wurde schon als «Scheiss-Araber» beschimpft. Claudio Thoma

«Ich kann mit diesem Hass umgehen, aber andere Menschen können das vielleicht nicht.»

Regierungsrat Dieter Egli, dem das Thema «persönlich sehr nahegeht», betonte: «Im Film geht es nicht um den Islam. Es geht darum, dass Religionen und Ideologien immer wieder missbraucht werden, um Menschen ohne Boden zu instrumentalisieren.» Egli gratulierte dem Verband Aargauer Muslime zum Mut, so ein Filmprojekt umzusetzen: «Um Radikalisierung zu verhindern, müssen wir die Köpfe und vor allem die Herzen der Menschen erreichen. Dafür ist der Film das richtige Mittel.»

Regierungsrat Dieter Egli überreicht die Awards an die Mitwirkenden des Films. Claudio Thoma

Die Story wurde immer wieder umgeschrieben

Es sei eine Herkulesaufgabe gewesen, dem komplexen Thema der Radikalisierung in einem Kurzfilm gerecht zu werden, sagte Projektleiter Malik Allawala vom Verband Aargauer Muslime. Deshalb habe man mit verschiedenen Fachexpertinnen zusammengearbeitet. Aufgrund deren Inputs sei die Story des Films immer wieder umgeschrieben worden.

In den Herbstferien 2021 entstand dann der Film mit 45 Laienschauspielern und einem professionellen Filmteam. Für ihr Engagement wurden die Mitwirkenden an der Premiere mit einem Award geehrt.

Der Film soll an Aargauer Oberstufen und in Moscheen gezeigt werden

Nun soll der Film an Aargauer Oberstufenschulen und in Moscheen gezeigt werden. Der Verband Aargauer Muslime bietet begleitend zum Film Workshops an, um das Thema zu vertiefen. «Der Film bietet keine Patentlösungen. Er soll eine Diskussionsgrundlage sein, um über Radikalisierung und Extremismus zu sprechen», sagt Projektleiter Malik Allawala, «aber genauso über andere Themen wie Leistungsdruck, Diskriminierung und Einsamkeit.»

Der Film «Tariqs Weg», der vom Kanton Aargau und vom Bund im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Radikalisierung mitfinanziert wurde, steht im Internet gratis zum Download bereit.

