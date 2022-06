Irlen Syndrom: Wie farbige Folien Davids Leben veränderten

Seltene Krankheit «Frau Koblizek, ihr Sohn kann eigentlich gar nicht lesen»: Wie farbige Folien Davids Leben veränderten David Koblizek aus Möhlin leidet am Irlen-Syndrom. Was es mit dieser Augenkrankheit auf sich hat, weshalb der 12-Jährige kurz vor einem Burn-out stand und wie seine Mutter Ärzte- und Lehrpersonen für das Thema sensibilisieren will. Martin Rupf Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

David Koblizek war immer der Langsamste in der Schule und klagte oft über Kopfschmerzen. Erst viel später erfährt die Familie: David leidet am Irlen-Syndrom, einer seltenen Sehstörung. Sandra Ardizzone

David ist ein normaler Junge. Er ist aufgeweckt, neugierig, bewegt sich gerne und ja, geht seinen Eltern hin und wieder gehörig auf den Wecker. Ein zwölfjähriger Junge halt. Und doch ist David anders. Dieses Anderssein zeigt sich an seiner Brille mit dunklen Gläsern, die er seit neun Monaten trägt.

Und das kam so: «Dass unser ältester Sohn eine Farbensehschwäche hat, wussten wir schon sehr früh», sagt seine Mutter Christine Koblizek (42). So habe David schon im Kindergarten grüne Eichhörnchen und braune Bäume gezeichnet.

«Seine Farbensehschwäche war für uns eigentlich nicht gross Anlass zur Sorge. Viele Buben sind davon betroffen.»

Doch in der 2. Klasse fingen Davids Eltern an, sich Sorgen zu machen. Denn ihr Sohn klagte ab und zu nach der Schule über Kopfschmerzen.

«Wir suchten damals einen Optiker und später einen Augenarzt auf, weil wir als Grund eine Einschränkung des Sehvermögens vermuteten. Doch die Experten diagnostizierten bloss eine leichte Einschränkung.» Weil Christine Koblizek als Werklehrerin wusste, dass das Farbsehen für den Unterricht relevant ist, wurde Davids Sehvermögen inklusive Farbsehen genau abgeklärt. «In einem Test wurde das Gesichtsfeld getestet, also wie viel David rundherum sieht. Das Resultat war so grottenschlecht, dass die Ärzte meinten, das könne nicht stimmen, ansonsten David gar nicht in der Lage wäre, Tennis zu spielen.»

Weil die anderen Resultate aber «so weit in Ordnung waren», bekam David wieder nur eine Entlastungsbrille verschrieben, die ihm aber nicht wirklich half. Seiner Mutter wurde immer mehr bewusst, dass David Bildschirme in jeglicher Form mied. «Und das in einem Alter, wo Jungs eigentlich auf PCs und Bildschirme abfahren», so Christine Koblizek.

Mutter Christine Koblizek mit Sohn David (links) und ihrer Tochter Karin. Sandra Ardizzone

In der Folge begann die Mutter, ihren Sohn gezielt «auszufragen» und im Alltag noch genauer zu beobachten – mit besorgniserregenden Befund: «Beim Pilzen fand David die Pilze erst, wenn er fast schon auf diese getreten war und Schmetterlinge sah er nicht.» Nach einem EM-Spiel habe sie ihn gefragt, wen oder was er bei der Expertenrunde auf dem Tisch sehe, seine Antwort: «Etwas Eckiges, aber was genau, kann ich nicht sagen.»

Da sei es der Mutter wie Schuppen von den Augen gefallen:

«Mein Sohn sieht am Bildschirm faktisch nichts!»

Und wenn das stimmte, dann würden auf ihren Sohn in der Schule grösste Probleme zukommen, wird doch an der Oberstufe vermehrt mit digitalen Geräten gearbeitet.

Experte zu Mutter: «Ihr Sohn kann eigentlich gar nicht lesen»

David war bis anhin ein sehr guter Schüler. So gut, dass er während des 4. Schuljahres in die 5. Klasse wechselte. «Er hatte sehr gute Noten, und das, obwohl er im Unterricht nicht sehr präsent war. Diese Kombination liess die Lehrer zum Schluss kommen, dass David in der Schule unterfordert war. Heute wissen wir, dass er im Unterricht schlicht nicht präsent war, weil er das Meiste an der Wandtafel nicht lesen konnte, was zur Folge hatte, dass er dem Unterricht praktisch ausschliesslich akustisch folgte.»

Nach dem «Bildschirmbefund» habe man aufs Neue den Augenarzt aufgesucht und diesem erklärt, dass David an Bildschirmen faktisch nichts sieht. Der Augenarzt konnte nur eine Wiederholung der Untersuchung anbieten, was für die Mutter wenig Sinn ergab. Deshalb fing sie an, selber zu recherchieren. «So habe ich unter anderem einen Bildschirm für Farbenblinde gefunden, an dem sich die Farben ändern lassen. Und siehe da: David konnte einiges tatsächlich besser sehen.» Da sei ihr klar geworden, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit geben müsste, auch bei Brillen mit Farbfolien zu arbeiten.

Im Zuge der Abklärungen stolperte Christine Koblizek dann zum ersten Mal über den Begriff «Irlen-Syndrom» und den Namen Fritz Steiner, der sich seit Jahren mit dem Thema befasst. Es dauerte nicht lange, und ein Termin mit dem Irlen-Spezialisten war vereinbart.

«Steiner zeigte David auf dem Papier Formen und Strukturen und es war deutlich, dass mein Sohn am Kämpfen war. Kaum haben wir aber ein paar farbige Folien darüber gelegt, fing David wie ein Honigkuchenpferd an zu strahlen», erinnert sich die Mutter. Steiner habe sich zu ihr gewandt und gesagt:

«Frau Koblizek, ihr Sohn kann eigentlich gar nicht lesen.»

Sie sei aus allen Wolken gefallen, hatte ihr Sohn doch schon damals ganze Harry-Potter-Bücher in kürzester Zeit verschlungen. Steiners Erklärung: «David liest nicht schnell, er liest eigentlich gar nicht. Er interpretiert einfach Wortbilder.»

Die Brille mit den verschiedenen Folien veränderte Davids Leben. Sandra Ardizzone

Davids System drehte bereits im roten Bereich

Umgehend wurde eine Spezialbrille mit farbigen Gläsern bestellt. «Auf der Heimfahrt war David so glücklich wie schon lange nicht mehr.» Fortan traf man David meistens nur noch mit dunkler Brille und Cap an.

David muss jetzt dank eines Nachteilausgleichs quantitativ in der Schule etwas weniger leisten, um die gleichen Note zu erhalten. «David war immer der Langsamste. Jetzt ist auch klar weshalb», sagt seine Mutter. Das habe bei ihrem Sohn selbstredend zu enormen Stress geführt. «Seit er weiss, dass es ok ist, langsamer zu sein und dies wegen seiner Einschränkung auch in der Schule akzeptiert wird, geht es ihm so viel besser.»

Woran zeigt sich das? «David hatte vorher sehr oft Kopfweh. Doch über das Ausmass waren wir uns schlicht nicht bewusst.» Auch eine Untersuchung beim Osteopathen habe gezeigt, dass David angespannt und hypersensibel war. «Das erklärte auch, weshalb er selten – im Gegensatz als er noch kleiner Junge war – Körperkontakt suchte.» Seit David die Brille trägt, haben Kopfschmerzen und Anspannung deutlich abgenommen.

«Es ist schon beängstigend. Im Rückblick wird klar: Davids System stand kurz vor dem Kollaps. Hätten wir nicht gehandelt und eher durch glückliche Umstände die Ursache seines Leidens entdeckt, wäre er vielleicht mit einem Burn-out in einer Jugendpsychiatrie gelandet», sagt Koblizek.

«Und keiner wäre auf die Idee gekommen, dass sein Zustand Folge seines visuellen Stresses ist.»

Was sie seither umtreibt, ist die Tatsache, dass das Irlen-Syndrom selbst Optikern oder Augenärzten nicht bekannt ist. «Es ist wichtig, dass dieses Thema bekannter wird an den Schulen und gezielt Abklärungen machen.»

Sie selber habe sich jetzt zur «Screenerin» ausbilden lassen. Screener sind eine erste Anlaufstelle für Betroffene, wo anhand von Farbfolien abgeklärt wird, ob ein Irlen-Syndrom vorliegt. Weil dieses vererbbar ist, hat Christine Koblizek auch die beiden jüngeren Kinder abklären lassen. Siehe da: Die jüngste Tochter Karin ist ebenfalls betroffen, wenn auch weniger stark.

Sandra Ardizzone

«Mehr Einfühlungsvermögen auch von Erwachsenen»

Seit neun Monaten trägt David also mehr oder weniger immer getönte Brillengläser «In der Klasse ist das eigentlich kein Problem, weil dort alle informiert sind», sagt Koblizek. Hingegen auf dem Pausenplatz müsse er sich zuweilen schon dumme Sprüche anhören, weil viele denken, David wolle mit seiner Brille einfach auf cool machen.

Dass Jugendliche mal einen Spruch machen würden, könne sie ja noch verstehen. Sie sei aber manchmal schon erstaunt ab den Sprüchen von Erwachsenen, wenn es an der Kasse etwa heisst: «Scheint die Sonne bei dir, gell?» oder im Tram, wenn es gerade regnet: «Ist sonniges Wetter heute?» Koblizek: «Da würde ich mir manchmal etwas mehr Einfühlungsvermögen wünschen. Nicht jeder Teenager, der eine gefärbte Brille trägt, tut dies, um cool zu sein.»

Hin und wieder müssen sich die Kinder dumme Sprüche wegen ihrer Brille anhören. Sandra Ardizzone

Koblizek ist daran, das Thema bekannt zu machen. So wurden etwa in ihrer Wohn- und Arbeitsgemeinde Möhlin Lehrpersonen durch sie auf das Irlen-Syndrom sensibilisiert und die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind an der Schule kostenfrei testen zu lassen. Ihr Wunsch sei es, dass die Thematik in der Gesellschaft und bei Spezialisten genauso bekannt wird wie zum Beispiel Sehschwäche.

Sie ist überzeugt: «Auch eine Kostendeckung der Krankenkasse und oder IV würden definitiv helfen, dass es nicht eine Frage des Geldes ist, ob ein Kind Hilfe bekommt oder nicht. Ich wünsche mir einfach, dass es genau so normal wird, mit eingefärbten, wie mit korrigierten Gläsern rumzulaufen.»

