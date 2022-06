A1-Ausbau auf 6 Spuren im Aargau: Das Wichtigste im Überblick

Sechsspur-Ausbau So sollen die A1-Engpässe im Aargau entschärft werden – das Wichtigste in 11 Punkten Deutlich über 100'000 Fahrzeuge verkehren täglich auf der Autobahn, die quer durch den Aargau verläuft. Um die Kapazität zu erhöhen, soll die A1 auf sechs Spuren erweitert werden. Dabei verschwindet ein Rastplatz, es gibt angepasste Einfahrten, Ampeln statt Kreisel – und Massnahmen für Reptilien und Fledermäuse. Mathias Küng Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die A1 ist im Abschnitt Verzweigung Wiggertal bis Dietikon heute schon stark belastet und der Verkehr wird weiter zunehmen. Die Kapazität der A1 vermag in diesem Abschnitt das künftige Verkehrswachstum nicht mehr zu schlucken. Ohne Massnahmen droht der Abschnitt im Autobahnnetz ein nationaler Engpass zu werden.

Kolonne nach dem Anschluss Baden West in Richtung Bern: Staus auf der A1, gerade nach Unfällen und in der Rushhour, sind heute schon nicht selten. Go Images / Geisser

Wäre es nach den ursprünglichen Plänen des Bundesrats gegangen, müsste der Aargau noch länger auf den Ausbau warten. Die schieren Zahlen der Belastungsentwicklung der A1 im Mittelland sowie der politische Druck aus dem Aargau und anderen Kantonen führten aber zu einem Umdenken. Politisch ist die Entschärfung der neuralgischen Stellen im Aargau inzwischen beschlossene Sache.

Mit dem Ausbau sollen Staustunden auf der A1 und Ausweichverkehr auf dem regionalen Strassennetz reduziert werden. Daneben soll der gesamte Strassenabschnitt in Stand gesetzt und an die geltende Umweltschutzgesetzgebung angepasst werden. Ohne diese Massnahmen rechnet der Bund bis 2040 aufgrund fehlender Kapazitäten mit täglichen Staus von zwei bis vier Stunden.

Verkehrszählstationen zeigen, wie hoch das Verkehrsaufkommen heute schon ist. Laut den neusten Zahlen aus dem Coronajahr 2021 wurde auf der A1 bei Wallisellen mit 131'000 Fahrzeugen schweizweit der höchste durchschnittliche Tagesverkehr gemessen. An dritter Stelle folgt bereits die A1 bei Würenlos mit 119'000 Fahrzeugen. Auf der A1 bei Oftringen/Rothrist wurde mit 103'000 Fahrzeugen der siebthöchste durchschnittliche Tagesverkehr gemessen.

Trotzdem brauchen die Automobilistinnen und Mobilisten noch viel Geduld. Inzwischen läuft zwar eine Vernehmlassung des Bundes beim Kanton und betroffenen Gemeinden für ein generelles Projekt, und voraussichtlich im vierten Quartal 2023 soll dieses vom Bundesrat genehmigt werden. Dann folgt das Ausführungsprojekt, ab 2025 das Plangenehmigungsverfahren, ab 2027 geht es an die Erstellung des Detailprojekts.

Sofern keine Rechtsmittel gegen die Planauflage ergriffen werden und das Parlament die finanziellen Mittel spricht, ist der Baubeginn laut Bundesamt für Strassen (Astra) auf 2031 terminiert. Fertig sein soll das Bauwerk 2037, die Bauzeit beträgt somit rund sechs Jahre. Die Kostenschätzung für die Engpassbeseitigung und Instandsetzung sind mit 769 Millionen Franken veranschlagt.

Dazu, wie das generelle Projekt im Aargau ankommt, äussert sich der Kanton noch nicht. Giovanni Leardini, Sprecher des Baudepartements: «Das Vernehmlassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, wir können deshalb keine inhaltliche Stellungnahme abgeben.»

Das generelle Projekt bringt im Abschnitt Anschluss Aarau Ost bis zur Verzweigung Birrfeld unter anderem einen Ausbau von vier auf sechs Fahrstreifen, den Ausbau und die Umgestaltung der Anschlüsse Aarau Ost, Rupperswil, Mägenwil und Baden West sowie eine Anpassung der Ein- und Ausfahrten an die neue Geometrie der Fahrbahn A1 im Anschluss Lenzburg.

Für die Brücke über die A1 bei Aarau Ost braucht es für den 6-Spurausbau einen Ersatzneubau. Severin Bigler

Die Arbeiten werden in drei Abschnitte unterteilt: Abschnitt Anschluss Aarau West bis Anschluss Aarau Ost mit Pannenstreifenumnutzung.

Abschnitt Anschluss Aarau Ost bis Verzweigung Birrfeld mit sechs Spuren

Abschnitt Verzweigung Birrfeld bis Anschluss Baden West wiederum mit Pannenstreifenumnutzung.

Im generellen Projekt werden die Linienführung, die Anzahl Spuren und Anschlussstellen dargestellt. Nebst dem erwähnten Ausbau auf sechs Streifen sieht es die temporäre Pannenstreifenumnutzung zwischen der Verzweigung und dem Anschluss Baden West vor (vgl. Grafik). Der Projektperimeter zwischen dem Anschluss Aarau Ost und Baden West hat eine Gesamtlänge von 14,6 Kilometern.

Die Anschlüsse Rupperswil, Aarau Ost und Mägenwil werden neu mit Lichtsignalanlagen ausgerüstet. Beim Anschluss Mägenwil werden die drei Kreisel durch Lichtsignalanlage-Knoten umgestaltet und die Rampen der neuen Geometrie der Fahrbahn angepasst.

Bei der Verzweigung Birrfeld werden die Rampen in Stand gesetzt und die Autobahn in Richtung Bern verbreitert sowie in Richtung Zürich umgestaltet (neuer Bypass). Beim Anschluss Baden West wird Richtung Bern die Ausfahrt erweitert und die Einfahrt angepasst.

Der Rastplatz Lenzburg in Fahrtrichtung Zürich, fotografiert am 24. Juni 2022. Severin Bigler

Der Rastplatz Lenzburg befindet sich in Fahrtrichtung Zürich kurz vor der Halbüberdeckung Lenzburg. Er ist zwischen dem Trassee der Bahn und jenem der Autobahn eingeklemmt. Durch den 6-Streifen-Ausbau wird dieser Platz weiter verkleinert, sodass ein Betrieb mit akzeptablen Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen laut den Astra-Vernehmlassungsunterlagen «nicht mehr möglich ist». Somit wird der Rastplatz aufgelöst.

Kompensiert werden soll dies durch einen Ausbau des bestehenden Rastplatzes Othmarsingen. Dieser befindet sich in Fahrtrichtung Zürich kurz vor dem Bünztalviadukt und ist von einer benutzbaren Grünfläche umgeben. Durch den 6-Streifen-Ausbau rückt die Fahrbahn in Richtung Bern näher an den bestehenden Rastplatz Birrhard. Das bestehende Trottoir im Bereich der Parkplätze für Personenwagen soll deshalb zusätzlich geschützt und klar von der Fahrbahn abgegrenzt werden. Dazu ist auf der ganzen Länge des Rastplatzes Birrhard eine Leitmauer vorgesehen.

Neu gebaut werden muss für den A1-Ausbau auch die Überführung Lenzhardstrasse in Lenzburg. Severin Bigler

Neben dem Neubau des Entwässerungssystems der A1 ist zudem der Neubau von drei Strassenabwasserbehandlungsanlagen Aarau Ost, Niederlenz und Birrfeld geplant. Bei den Kunstbauten sind 38 bestehende Objekte durch Massnahmen tangiert, nämlich 8 Brücken, 10 Überführungen, 15 Unterführungen, 4 Durchlässe, 1 Galerie. 18 neue Objekte (1 Brücke, 1 Wildtierüberführung, 16 Stützmauern) sind erforderlich. Erstellt werden im Zuge des Ausbaus zahlreiche Stützmauern. Durch die Verbreiterung der Fahrbahn respektive infolge statischer Mängel müssen vier bestehende Objekte ersetzt werden:

Überführung Kantonsstrasse beim Anschluss Aarau Ost

Überführung Rupperswilerstrasse in Schafisheim

Überführung Lenzhardstrasse in Lenzburg

Brücke in Brunegg über die Kantonsstrasse

Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt wurde ein Umweltverträglichkeitsbericht erarbeitet. Die grössten Herausforderungen stellen die Bereiche Lärm, Boden (Erhaltung respektive Ersatz von Fruchtfolgeflächen), Wald und Wiederaufforstung sowie Flora, Fauna und Lebensräume dar.

Während für den Lärm technische Lösungen machbar und im Projekt integriert sind, gibt es laut Vernehmlassungsbericht für die übrigen Konflikte und vor allem Raumansprüche erste Lösungsansätze, die in der nächsten Phase als Kompensationsprojekte zu konkretisieren und auch rechtlich abzusichern seien.

Für das Projekt rechnet man beim Bund mit einem Landerwerb von circa 83’000 Quadratmetern sowie einer temporären Landbeanspruchung von circa 232’000 Quadratmetern. Nötig werde eine definitive Rodung von circa 24’000 Quadratmetern sowie eine temporäre Rodung von circa 28’000 Quadratmetern.

Die Gesamtkosten für das generelle Projekt belaufen sich auf 769 Millionen Franken. Dies gerechnet auf Preisbasis Januar 2021, mit einer Kostengenauigkeit +/-20 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. Aktuell wird für die Projektierung mit 97,7 Millionen Franken gerechnet, der nötige Landerwerb wird mit 18,9 Millionen Franken veranschlagt.

Für die Realisierung sind 533, für Unvorhergesehenes 65 Millionen Franken eingerechnet. Hauptbrocken der Realisierungskosten sind der 6-Spur-Trasseebau (210 Millionen), die Kapazitätserweiterung von Kunstbauten (200 Millionen), Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (37 Millionen) und Kunstbauten-Unterhalt (36 Millionen). Und im Bereich Pannensteifenumnutzung sind 16 Millionen Franken eingerechnet.

Auch für die Brücke in Brunegg über die Kantonsstrasse 118 braucht einen Ersatzneubau. Severin Bigler

Laut einem separaten Bericht wurden übrigens für die Kosten des dauernden Landerwerbs Einheitspreise von 8 Franken pro m2 für Wald, von 24 Franken pro m2 für Landwirtschaftszonen und 550 Franken pro m2 für Bauzonen angenommen.

Für den Ausbau wurden vier Varianten geprüft, von der günstigsten Variante 1 bis zur teuersten Variante 4. Vorgeschlagen wird jetzt Variante 3. Bei ihr erachten die Fachleute des Bundes das Kosten-Nutzen-Verhältnis als gut. Die Maximalvariante 4 brächte gegenüber Variante 3 übrigens einen Kostensprung von circa 43 Prozent, womit das Projekt auf über eine Milliarde Franken zu stehen käme.

Der Mehrnutzen von Variante 4 stünde laut Einschätzung im generellen Projekt «nicht im Verhältnis zur Kostensteigerung, zumal bereits in der Variante 3 ein sehr hoher Ausbaustandard erreicht wird». Die vorgeschlagene Variante 3 kostet Stand heute rund 770 Millionen Franken.

Der Ausbau tangiert natürlich Fauna und Flora. Massnahmen zum Schutz der Reptilien sehen vor, Ersatzlebensräume zu schaffen, in welche sich die Population zurückziehen und nach dem Bau sich von dort aus wieder ausbreiten kann. Die Ersatzlebensräume müssen laut generellem Projekt mindestens zwei Jahre vor Baubeginn und bis zwei Jahre nach Bauvollendung zur Verfügung stehen.

Als Ersatzmassnahme für ökologisch wertvolle Flächen ist beispielsweise die Revitalisierung der Bünz vorgesehen. Besonderes Augenmerk soll dabei dem Abschnitt oberhalb des 1877 erstellten Bahndammes sowie dem Durchlass an sich gelten. Der Abschnitt unterhalb der Bahnlinie kommt aber ebenfalls in Frage. Als weitere Ersatzmassnahme ist die ökologische Aufwertung der Wiese Lindholz in Othmarsingen vorgesehen. Zielsetzung ist der Lebensraumverbund sowie die Wildtiervernetzung.

Die Wiese weise ein grosses Habitatpotenzial für Reptilien aufgrund der guten Anbindung an das Eisenbahnnetz auf, heisst es dazu. Das Bahntrassee sei eine bedeutende Vernetzungsachse für Reptilien durch das Mittelland. Aufgrund der Grösse der Fläche sei neben der Schaffung eines hochwertigen Reptilienlebensraumes eine teilweise Nutzung der Fläche als Ersatzaufforstungsfläche möglich.

Ein wesentliches Augenmerk gilt zudem der grössten und national bedeutenden Mausohrkolonie in der Kirche Veltheim mit 1000 bis 1500 Tieren. Die nachweislich bis in den Kanton Luzern fliegenden Tiere queren damit saisonal täglich die A1 zur Erreichung ihres Jagdgebietes südlich der Autobahn. Zusammen mit den anderen im Gebiet zahlreich nachgewiesenen Arten besetzen sie verschiedene artspezifische Nischen. Dies betrifft Flugkorridore zur Erreichung der Jagdgebiete, die Jagdgebiete an sich wie auch die Quartiere und deren umgebende Lebensräume.

Bei Instandstellungen, Erweiterungen oder Ersatz von Kunstbauwerken soll deshalb auf allfällig bestehende Populationen geachtet und wenn möglich Öffnungen, Spalten und dergleichen belassen respektive wiederhergestellt werden. Dazu zählen laut Projekt typischerweise Entwässerungsrohre, Dilatationsfugen oder Brückenkörper. Entscheidender Faktor zur Minimierung der Störungen sei auch die Jahreszeit des Eingriffes, heisst es weiter. Das geringste Risiko, die Tiere zu stören, besteht von März bis April und von September bis Oktober. In dieser Zeit sind brückenbewohnende Fledermäuse nämlich mobiler und weniger empfindlich als während der Jungenaufzucht im Sommerhalbjahr oder während des Winterschlafs.

Für die Vernehmlassung erstellte das Astra mehrere Teilberichte. Nebst dem 77-seitigen technischen Bericht liegen auch ein Spezialbericht zu den Fledermäusen, ein 178-seitiger Bericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan sowie ein 158-seitiger Umweltverträglichkeitsbericht vor.

