sCOOL-Cup: Manche Klassen übten, andere setzten auf Erfahrung

125 Schulklassen aus dem ganzen Kanton Aargau nahmen am Dienstag am jährlichen «sCOOL-Cup» teil. An diesem Orientierungslauf-Tag massen sich rund 2500 Schülerinnen und Schüler von der dritten bis zur achten Klasse aus allen elf Bezirken.

Jacqueline Keller 14.06.2022, 18.31 Uhr