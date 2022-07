Corona-Verschiebung kann die Begeisterung nicht trüben: 6200 Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung am Aargauer Kantonalen in Beinwil

Eigentlich hätte das Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil im Sommer 2020 stattfinden sollen – wegen Corona wurde es um zwei Jahre verschoben. Doch dies tat der Begeisterung keinen Abbruch: 6200 Menschen strömten am Sonntag in die Arena in Beinwil im Freiamt, um den «Bösen» beim Kampf zuzusehen.