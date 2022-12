Verwaltungsrat der Salinen um zwei Drittel verkleinert

Schweizer Salinen Nur noch neun statt 27 Verwaltungsräte – auch Markus Dieth räumt seinen Platz Der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied der Schweizer Salinen. Im Zuge ihrer Reform, hat diese den Verwaltungsrat um zwei Drittel verkleinert und kommt jetzt fast ganz ohne Regierungsratsmitglieder aus. Eva Berger 12.12.2022, 16.35 Uhr

Der neue Verwaltungsrat der Schweizer Salinen von links nach rechts: Maya Büchi-Kaiser, Claude Risch, Andrea von Kaenel, Stephanie Matter, Patricia Kettner, Köbi Frei (Verwaltungsratspräsident), Pierre-François Veillon, Monica Duca Widmer, Christian Rathgeb zvg

Anstatt 27 hat der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen jetzt nur noch neun Mitglieder. Im Zuge ihres Reformprozesses, der vor zwei Jahren initiiert worden war, wurden die strategische Führung und die Aufgaben des Salzkonkordats entflechtet. Das war Kern der «Corporate Governance Modernisierung» der Schweizer Salinen. Am vergangenen Freitag hat die Generalversammlung den neuen Verwaltungsrat besetzt. Regierungsrätinnen und Regierungsräte sind dort grundsätzlich nicht mehr vertreten – auch Markus Dieth nicht, Finanzdirektor des Kantons Aargau.

Die Salinen gehören den Kantonen. Bisher haben die Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte der Schweizer Salinen das Unternehmen geführt und nahmen gleichzeitig ihre Pflichten als Regierungsmitglieder der Kantone und damit als Repräsentanten des 1973 vereinbarten Salzkonkordats wahr. Öffentliches Recht, durch das Konkordat, und privates Recht – was die Aktiengesellschaft betrifft – sind nun also getrennt.

Noch ein Bündner Regierungsrat im Verwaltungsrat

Ganz alle der früheren Verwaltungsratsmitglieder mussten indes ihren Posten nicht räumen. Im Sinne der Kontinuität verblieben Köbi Frei, Maya Büchi-Kaiser, Pierre-François Veillon und Christian Rathgeb im Verwaltungsrat, «und bringen ihr Wissen über die Schweizer Salinen weiterhin ein», wie die Salinen in einer am Montag verschickten Medienmitteilung schreiben.

Ein Regierungsrat ist damit noch immer mit dabei: Christian Rathgeb (FDP), der im Kanton Graubünden dem Departement Finanzen und Gemeinden vorsteht. Verwaltungsratspräsident Köbi Frei war bis 2019 Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden.

Die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Schweizer Salinen wird in Zukunft durch einen Konkordatsrat, in dem alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein vertreten sind, wahrgenommen. Der Konkordatsrat koordiniert auch die Eigentümerinteressen, wie die Salinen in der Medienmitteilung weiter schreiben. Gemeint ist damit die Sicherstellung einer zuverlässigen, nachhaltigen und solidarischen Versorgung mit in der Schweiz produziertem Salz.

Kritik an Dieth hat sich erledigt

Der Aargauer Regierungsrat, und bisheriger Verwaltungsrat der Salinen, Markus Dieth, war im Sommer in die Kritik geraten, nachdem publik wurde, dass er im September 2021 an einer Verwaltungsratsreise mit den Salinen nach Südfrankreich teilgenommen hatte. Die Reise soll mehr als 100'000 Franken gekostet haben, jedes zweite Jahr laden die Salinen ihre Verwaltungsräte zu einem derartigen Ausflug ein.

Regierungsrat, Vorsteher des Finanzdepartements, Markus Dieth (Die Mitte). Wie die anderen Regierungsräte, ist auch er jetzt nicht mehr im Verwaltungsrat der Schweizer Salinen. Severin Bigler

Das Verhältnis zwischen Rahmenprogramm und Weiterbildung bei besagter Reise könne man durchaus hinterfragen, sagte Dieth danach.

Kritisiert wurde er vor allem von den Aargauer Grünliberalen, denen auch das Salzmonopol seit mehreren Jahren ein Dorn im Auge ist. Derartige Reisen seien unnötig sagte damals GLP-Präsident Philippe Kühni, dies umso mehr, als dass die Salinen im Besitz der Kantone sind und die Ausflüge schliesslich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern berappt werden müssen.

Salzmonopol vom Grossen Rat bestätigt

Kühni sah denn auch Dieths Mandat bei den Salinen insgesamt kritisch. Der Regierungsrat halte in seinen Grundsätzen zur Public Corporate Governance fest, dass man keine politischen Vertretungen in Führungsgremien von Unternehmen im Staatsbesitz haben möchte, sagte er.

Das hat sich mit dem neu besetzten Verwaltungsrat erledigt. Und auch der neuste Vorstoss der GLP zur Aufhebung des Salzmonopols wurde kürzlich im Grossen Rat behandelt. Deutlich hat dieser sich Ende November für die Beibehaltung des Monopols ausgesprochen. Dagegen war, neben der GLP, die FDP.