Am Spital Zofingen ist Covid zurück – und damit die Maske

Schutzmassnahmen Am Spital Zofingen ist Covid zurück – und mit dem Virus die Maske Seit Anfang Oktober müssen Mitarbeitende mit Patientenkontakt sowie Besucherinnen und Besucher wieder Schutzmasken tragen. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 14.10.2022, 08.55 Uhr

Mitarbeitende mit Patientenkontakt müssen am Spital Zofingen wieder Masken tragen. Hier eine Aufnahme vom Februar 2021. Philippe Pfister

Kaum hat der Herbst begonnen, nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder zu. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am Dienstag 35 579 neue Covid-Fälle für die vergangene Woche; der 7-Tage-Schnitt lag bei 4922 Neuinfektionen, ein Anstieg von 45 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Auch die gemeldeten Spitaleintritte mit Covid-Patienten steigen wieder an: Das BAG vermeldete am Dienstag 396 Neueintritte für die vergangenen sieben Tage. Schweizweit liegen fast 1200 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik – ein Plus von 35 Prozent gegenüber der Vorwoche.

«Auch bei uns stellen wir aktuell steigende Fallzahlen fest», sagt Ariella Jucker, Standortleiterin am Spital Zofingen. «In den Herbst- und Wintermonaten rechnen wir mit zusätzlichen Patientinnen und Patienten aufgrund der saisonalen Grippe. Zurzeit sind viele Ansteckungen bei älteren Menschen dokumentiert. Aus diesem Grund haben wir Anfang Oktober die Wiedereinführung der Maskenpflicht verfügt.» Damit sollen Ausfälle beim Personal sowie Covid-Übertragungen im Spital verhindert und Mitarbeitende sowie Patienten geschützt werden.

Die Maskenpflicht gilt für alle Mitarbeitenden bei Patientenkontakt, für alle Angehörigen, Besucherinnen und Besucher sowie für ambulante Patientinnen und Patienten. Die stationären Patientinnen und Patienten sollen bei engem Kontakt zum Pflegepersonal und mit Besuchern ebenfalls eine Maske tragen. Auch für die Restaurationsbetriebe «Vita» und «Lindenkafi» gilt bis zum Platz und ausserhalb der Konsumationszeit wieder Maskenpflicht. Vorläufig davon ausgenommen sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums.

Impfen lassen kann man sich am Spital Zofingen nicht

Seit Montag können sich alle Personen, die älter als 16 Jahre alt sind, sich in den kantonalen Impfzentren den zweiten Booster verabreichen zu lassen. Das BAG empfiehlt die Impfung grundsätzlich allen– in erster Linie aber den besonders gefährdeten Personen und Gesundheitsfachleuten. Die Kosten übernimmt der Bund.

Wird man sich auch am Spital Zofingen bald wieder impfen lassen können? «Stand heute sind am Standort Zofingen keine Möglichkeiten in diese Richtung geplant», sagt Ariella Jucker. Im Auftrag des Kantons werden zurzeit vier Impfzentren im Aargau betrieben; das Kantonsspital Aarau, zu dem das Spital Zofingen gehört, betreibt eines davon. Hier gibt es zwei wichtige Neuerungen: Einerseits ist das KSA-Impfzentrum an die Industriestrasse 28 umgezogen, andererseits ist kein Walk-in mehr möglich. Wer sich impfen lassen will, muss sich also voranmelden.

