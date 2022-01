Homeschooling nimmt auch in der Pandemie zu: Familie erzählt

Schultrend Homeschooling nimmt im Aargau stark zu: Warum die Familie Ziegler ihre Kinder zu Hause und im Wald unterrichtet Unterricht in den eigenen vier Wänden: Was viele Familien in der Pandemie erstmals erlebten, ist für die Familie Ziegler seit Jahren normal. Doch es gibt grosse Unterschiede zwischen Fernunterricht und Homeschooling. Warum Patrick und Priska Ziegler ihre Kinder zu Hause unterrichten, welche Herausforderungen das mit sich bringt, erzählen sie im Gespräch mit der AZ. Dominic Kobelt 1 Kommentar 05.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Priska und Patrick Ziegler unterrichten ihre Kinder zuhause – oder auch im Wald, wie hier vor der Waldhütte in Zufikon. Dominic Kobelt

Die eigenen Kinder zu Hause unterrichten, statt sie in die Schule schicken – wegen Corona haben viele Eltern diese Erfahrung gemacht. Zudem erhält das Departement Bildung, Kultur und Sport zurzeit zahlreiche Anfragen betreffend Homeschooling, wie Mediensprecherin Simone Strub erklärt:

«Die Eltern erwägen, ihr Kind ab der 1. Primarklasse privat zu unterrichten. Einige dieser Anfragen stehen direkt im Zusammenhang mit der Maskentragpflicht für die 1. bis 4. Primarklasse, die ab 10. Januar gilt.»

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass der Anteil an Homeschoolern zugenommen hat. Im Schuljahr 2010/11 waren es noch 44, für 2020/21 bereits 396, wobei während der Pandemie der Anstieg nicht grösser war als in anderen Jahren:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch wenn die Anzahl der privat unterrichtenden Kinder und Jugendlichen stets zunimmt, so macht diese Gruppe nur 0,5 Prozent aus, gemessen am Anteil von rund 79’000 Lernenden an der Volksschule.

Über Homeschooling wird seit Ausbruch der Coronapandemie häufig diskutiert. Allerdings müsse klar zwischen Homeschooling und Fernunterricht unterschieden werden, wie Patrick Ziegler erklärt. Er ist Präsident des Vereins «Bildung zu Hause Schweiz» – wir haben ihn nach den Unterschieden und zu seinem Entscheid, die Kinder zuhause zu unterrichten, befragt.

«Nein, das nennt man Fernunterricht. Die Bildungsverantwortung bleibt bei der örtlichen Schule. Homeschooling bedeutet, dass man seine Kinder zeitlich unbefristet selber unterrichtet und damit die Verantwortung für die Bildung übernimmt. Wenn Fernunterricht Homeoffice wäre, dann würde Homeschooling einer selbständigen Erwerbstätigkeit entsprechen», erklärt Ziegler. «Das ist ein Entscheid, den man sich gut überlegen muss, es braucht viel Zeit und Engagement, wenn man das machen möchte.»

Als der älteste Sohn im Kindergarten war, fiel bei Familie Ziegler die Entscheidung, diesen zu Hause zu unterrichten. «Wir waren von der unbefangenen und interessensorientierten Art begeistert, mit der unser Sohn lernte. Dieses Lernen wünschten wir uns für ihn weiterhin», erklären Prisca und Patrick.

Nachdem sie sich ausführlich informiert hatten, entschlossen sich die beiden, es zumindest für ein Jahr zu versuchen. Inzwischen ist ihr Sohn 16 und hat eine Lehre als Fahrradmechaniker begonnen – gerade weil er zu Hause unterrichtet wurde. Aber dazu später.

Damals habe er einen Artikel über ein Paar gelesen, dass seine Kinder zu Hause unterrichtet. Patrick Ziegler erinnert sich und lacht:

«Mein erster Gedanke war: ‹Was sind das wohl für Spinner?»

Nach und nach seien ihm aber die Vorteile bewusst geworden und die Faszination für ein anderes Lernen wurde immer grösser. «Unser Sohn hatte extrem vielseitige Interessen. In der Schule ist es gar nicht möglich, auf jedes Kind so individuell einzugehen, wie im Homeschooling.»

Das interessenorientierte Lernen sei ein grosser Pluspunkt, ist Ziegler überzeugt: «Wir können die Lehrmaterialien individuell aussuchen. Wenn sich ein Kind gerade intensiv mit einer Mathematikaufgabe beschäftigt, dann müssen wir nicht abbrechen, weil 45 Minuten um sind, und auf Deutsch wechseln. Und wir können die Stärken der Kinder einfliessen lassen.»

Wenn die Tochter also Mühe mit Mathematik bekundet, sich aber für Pferde begeistert, versuchen die Eltern, dies miteinander zu verknüpfen. «Sie muss sich dann überlegen, was es im Stall alles für Geräte braucht, sucht heraus, was sie kosten und zählt die Preise zusammen», nennt Ziegler ein Beispiel.

Die Verordnung über die Volksschule soll so angepasst werden, dass ...

... Schülerinnen und Schüler für die private Schulung nicht mehr innerhalb von zwei Wochen aus der Volksschule abgemeldet werden können. Dies soll in der Regel nur noch auf Semesterende möglich sein. Ausnahmen sind separat zu prüfen und separat zu genehmigen.

... ein Elternteil, Pflegeelternteil oder eine Drittperson, welcher die Kinder unterrichtet, eine pädagogische Ausbildung vorweisen muss.



Homeschooling unterscheidet sich in vielen Punkten vom «gewöhnlichen» Schulunterricht. Man dürfe sich das auch nicht so vorstellen, dass die Kinder stundenlang am Küchentisch sitzen und die Eltern unterrichten würden. Als wir Familie Ziegler zum Interview treffen, sind sie im Zufiker Wald unterwegs, die Kinder konstruieren Pfeilbögen und Holzfiguren – auch das kann Teil des Unterrichts sein.

Ein Beispiel für eine Projektarbeit im Homeschooling: Das Solarautorennen war ein Projekt mit sieben Kindern, die über mehrere Nachmittagen gemeinsam an der Konstruktion ihrer Fahrzeuge tüftelten und diese dann gegeneinander antreten liessen. zvg

Wenn es keine klassischen Lektionen à 45 Minuten gibt, wann ist dann Freizeit, und wann wird gelernt? Prisca Ziegler, gelernte Kindergärtnerin, erklärt:

«Schule und Alltag vermischen sich bei uns. Auch wenn wir in die Ferien fahren, eignen wir uns laufend Wissen an, etwa Geografie, Geologie oder Sprachen. Die Kinder sind also immer in der Schule und haben immer frei.»

Für sie selbst sei der flexible Alltag ein Vorteil, weil sie zum Beispiel nicht jeden Tag pünktlich um 12 Uhr das Essen bereit haben müsse. «Auch in die Ferien fahren wir nicht immer dann, wenn alle anderen schulfrei haben.»

«Wir wollen keinen künstlichen Zeitdruck erschaffen», so die Mutter. Manchmal gebe es diesen aber von alleine: «Gerade baut einer unserer Söhne zusammen mit einem anderen Kind an einer Seifenkiste. Die Maschine, die sie brauchen, um ein Holzstück auszuschneiden, ist nur an einem bestimmten Zeitpunkt frei – also muss er bis dahin ausgerechnet haben, wie gross der entsprechende Winkel sein muss.» Auch ihr Ältester bekunde in der Lehre keine Probleme mit Zeitdruck oder dem Einhalten von Terminen.

Die Arbeit mit Kindern von anderen Homeschooling-Familien steht öfters auf dem Tagesprogramm, so sollen auch die sozialen Aspekte gefördert werden, wie dies auch in einer Klasse der Fall ist, erzählt Ziegler. «Ausserdem gibt es ja viele Vereine, und alle zwei Wochen wird beispielsweise eine Turnhalle gemietet, meistens kommen etwa 30 Kinder aller Altersstufen aus der nahen Umgebung.»

«Unser ältester Sohn fährt leidenschaftlich gerne Bike und wollte sein Hobby zum Beruf machen», erzählt Patrick Ziegler. Also habe er an verschiedenen Orten als Velomech geschnuppert. «Da unser Sohn keine Noten vorweisen konnte, hat er sich mit Projektsteckbriefen und einem Video beworben. Unter anderem hat er einen Gokart elektrifiziert und einen ferngesteuerten Quadrokopter in ein Boot umgebaut.» Gerade weil diese Bewerbung frisch und kreativ daherkam, hat sich der Betrieb für ihn entschieden.

Die Kinder zu Hause zu unterrichten, bedeutet für die Eltern einen grossen Aufwand. Das Wissen, dass sie den Kindern vermitteln müssen, nehmen Zieglers einerseits aus den Lehrmitteln, andererseits versuchen sie auch Leute aus ihrem privaten und beruflichen Umfeld einzubinden und so ein breites Themenfeld abzudecken. «Innerhalb des Vereins sind wir gut miteinander vernetzt und natürlich gibt es auch im Internet ein breites Angebot an Wissen und Lernmaterial», sagt Ziegler. «Das Wissen wandert quasi direkt aus der realen Welt in die Schulstube.»

Die grösste Herausforderung sei manchmal der Umgang mit den Behörden. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Schulleitung, die jahrelange Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Aber beim Kanton wechseln die zuständigen Personen von Zeit zu Zeit.» Man stehe dann etwas unter Generalverdacht, stosse auf Skepsis und müsse sich rechtfertigen, bis das Vertrauen wieder aufgebaut sei.

«Bildung zu Hause Schweiz» will einerseits Homeschooling-Eltern vernetzen, berät aber auch Eltern, die sich überlegen, die Kinder zu Hause zu unterrichten. Wichtig sei, dass man sich bewusst sei, was dies an Aufwand bedeute, und dass man Freude daran habe.

Regelmässig überprüfen die Behörden, ob «genügender Unterricht sichergestellt ist». Besonders am Anfang werden die Homeschooler relativ eng begleitet. «Es ist nicht so, dass die Kinder Prüfungen ablegen müssten, obwohl natürlich auch mit ihnen gesprochen wird. Vielmehr werden aber die Eltern überprüft, wir müssen zum Beispiel Planungsunterlagen einreichen, welche auch mit dem Lehrplan im Einklang sein sollten.» Mit der Zeit würden die Überprüfungen dann seltener.

Sind diese Besuche nicht nervig? «Wahrscheinlich freut sich niemand darauf, inspiziert und kontrolliert zu werden, aber wir können den Grund dafür nachvollziehen. Wenn die Überprüfung dann sogar von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, kann dies auch für alle Beteiligten eine Bereicherung sein.»

«Nein, ganz und gar nicht», sagen Prisca und Patrick Ziegler. «Wir wollen diese nicht bekämpfen, sondern dass sie gestärkt wird, mit der Zeit gehen kann und die Lehrer und Kinder bei ihrer Arbeit glücklich sein dürfen. Wir finden, dass die Bildungsvielfalt, die durch Volksschule, Privatschulen und das Homeschooling heute gegeben ist, wertgeschätzt und unterstützt werden sollte.»

1 Kommentar Sandra Bolliger vor 21 Minuten Guter und informativer Bericht. Es geht auch nicht darum, dass Homeschooling und Volksschule miteinander vermessen werden müssen. Ich wünsche mir, dass Homeschooling als das gesehen wird, was es ist: Ein Bildungsweg der den Eltern viel abverlangt, der am Ende aber ganz normale Anschlusslösungen zur Folge hat. In unserem Fall (zwei Kinder fertig, zwei noch im Homeschooling) sind das Kanti (nach Aufnahmeprüfung) bzw. KV Lehre. Wer langjährige Homeschooling-Familien kennt, weiss, dass es diesen Kindern an nichts fehlt. Sie können ihre Persönlichkeit und ihre Stärken entfalten, ohne dabei durch übertriebenen Druck schon in jungen Jahren, sei es Leistungsdruck oder in Form von „geplagt werden“, dabei gestört zu werden. Und, nein, das führt erfahrungsgemäss nicht zu Menschen, die sich dann später nicht zurecht finden. Das führt zu gestärkten Menschen, die die Freude am Lernen nicht verloren haben, die wissen, was sie wollen und auch erfahren haben, dass sie für sich selber lernen. Ich bin froh, in einem Kanton zu leben, der dies erkennt und der engagierten Familien, die diesen Bildungsweg nehmen wollen, das auch ermöglicht. Er ermöglicht es aber nicht kontrollenlos, sondern mit dem Gedanken „jedes Kind hat ein Recht auf Bildung“ und so ist es richtig. Alle Kommentare anzeigen