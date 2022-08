Lehrergebet in Safenwil ist kein Einzelfall, sagt Regierungsrat

Schulstreit Lehrergebet in Safenwil ist kein Einzelfall: Schulaufsicht schritt in den letzten zehn Jahren dreimal wegen religiöser Aktivitäten an Schulen ein Grundsätzlich verhalten sich Lehrpersonen im Aargau religiös neutral und erfüllen ihren Bildungsauftrag: Dies schreibt der Regierungsrat zu kritischen Fragen von SP-Grossrätin Lelia Hunziker. Dennoch musste die Schulaufsicht mehrfach intervenieren, weil religiöse Aktivitäten zur Spaltung des Kollegiums an Aargauer Schulen führten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 19.08.2022, 18.05 Uhr

Evangelikale Lehrpersonen führten an der Schule Safenwil seit Ende 2021 bis Mitte dieses Jahres regelmässige Gebete durch. Symbolbild: Alessandro Della Bella / Keystone

«Sie sehen sich als Jünger Jesu und treiben Dämonen aus: Radikale Christen wollen an der öffentlichen Schule im aargauischen Safenwil ein Lehrergebet installieren.» So berichtete das NZZ-Magazin vor rund zwei Monaten über religiöse Aktivitäten mehrerer Lehrpersonen in der Gemeinde im Bezirk Zofingen. Es wurde befürchtet, durch die Ende 2021 gestarteten und etwa 14-täglich stattfindenden Gebete werde ein Türchen zum fundamentalchristlichen Missionieren geöffnet.

Der Artikel beunruhigte SP-Grossrätin Lelia Hunziker und veranlasste sie dazu, dem Regierungsrat in einer Interpellation mehrere kritische Fragen zu stellen. Sie wollte insbesondere wissen, ob die Regierung Kenntnis von religiösen Aktivitäten von Lehrpersonen an Aargauer Schulen habe und wie sie diese einschätze. Gemäss der Antwort, die am Freitag publiziert wurde, gibt es ausser dem Lehrergebet in Safenwil derzeit keine anderen Fälle. Die religiösen Aktivitäten der Lehrpersonen seien der kantonalen Schulaufsicht gemeldet worden, da sie das Arbeitsklima und das Verhältnis zwischen Lehrpersonen und Schulleitung belasteten.

«Spaltung des Kollegiums»: Schulaufsicht griff in zehn Jahren dreimal ein

Damit der geordnete Schul- und Unterrichtsbetrieb gewährleistet werden konnte, habe die Schulaufsicht mit Gemeinderat und Schulleitung Safenwil Kontakt aufgenommen, schreibt die Regierung weiter. Gemeindeammann Daniel Zünd und Schulleiter Matthias Bär stellten sich auf den Standpunkt, das Lehrergebet ausserhalb der Unterrichtszeit in Schulräumen sei zulässig. Dennoch wurde es zuerst ausgesetzt und nach einer Mediation «dem Schulfrieden zuliebe» vorerst eingestellt.

SP-Grossrätin Hunziker wollte über den Fall Safenwil hinaus allgemein wissen, wie der Kanton die Präsenz und Aktivitäten von religiösen Gruppierungen an den Aargauer Schulen einschätze. Der Regierungsrat antwortet:

«Im Zeitraum von zehn Jahren hat die kantonale Schulaufsicht in drei Fällen aufgrund von Hinweisen bezüglich religiöser Aktivitäten von Lehrpersonen oder Schulleitenden interveniert.»

In diesen Fällen hätten die religiösen Aktivitäten der Lehrpersonen oder Schulleitenden – wie auch in Safenwil – ausserhalb der Unterrichtszeiten in den Schulräumlichkeiten stattgefunden. Der Regierungsrat schreibt weiter: «Diese Gruppenaktivitäten haben sich belastend auf das Arbeitsklima ausgewirkt, weil sie zur Spaltung des Kollegiums geführt und so den geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb beeinträchtigt haben.»

Regierung sieht keinen Bedarf, religiöse Aktivitäten an Schulen zu regeln

Deshalb habe die Schulaufsicht, die eine kontrollierende und unterstützende Funktion habe, in diesen drei Fällen eingegriffen. Details zu den religiösen Aktivitäten, die eine Intervention auslösten, gehen aus der Antwort nicht hervor. Der Regierungsrat schreibt aber, er gehe in Anbetracht dieser wenigen Fälle davon aus, «dass sich die Lehrpersonen und Schulleitenden an den öffentlichen Schulen grundsätzlich religiös neutral verhalten und gemäss dem Bildungsauftrag der Volksschule und dem Berufsauftrag der Lehrpersonen handeln».

Insgesamt gebe es keine erkennbaren Hinweise, «dass religiöse Aktivitäten von Lehrpersonen die religiöse Neutralität der Schule gefährden oder dass das Arbeits- und Schulklima einer Schule deswegen beeinträchtigt wäre», schreibt die Regierung. Diese Einschätzung werde durch die Ergebnisse der flächendeckenden, turnusgemässen kantonalen Qualitätskontrollen an der Volksschule gestützt. Die Regierung sieht keinen Anlass, besondere Regelungen für religiöse Aktivitäten von Lehrpersonen an Aargauer Schulen einzuführen.

Dokument zum Umgang mit religiösen Fragestellungen verfügbar

Zudem steht laut Regierungsrat die sogenannte Handreichung «Umgang mit religiösen Fragestellungen» als Orientierungshilfe zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein elfseitiges Dokument, das sich primär mit Feiertagen, der Teilnahme an Schwimmunterricht und Schullagern oder Kleidervorschriften befasst – also den Fokus auf das Verhältnis zwischen Christentum und Islam legt.

Im Dokument findet sich auch ein Hinweis auf die politische und religiöse Neutralität der Volksschule sowie eine klare Aussage zum Schulfach Ethik, Religionen, Gemeinschaft. Dieses wende sich an alle Schülerinnen und Schüler gleich welcher religiösen Herkunft, Dispensationen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen könnten nicht erteilt werden, ist dort nachzulesen.

