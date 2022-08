Schulstart im Aargau: Schülerzahlen steigen, Lehrermangel bleibt

Schulstart Schülerzahlen steigen, Lehrermangel bleibt: Bildungsdirektor Hürzeler spricht mit Sek-Klasse über die grössten Herausforderungen im Aargau Bildungsdirektor Alex Hürzeler besuchte zum Schulstart eine Sek-Klasse in Muri. Dabei kam seine eigene Lehre zur Sprache und die Frage, wie man bei steigenden Schülerzahlen den Mangel an Lehrerinnen beheben kann. Eva Berger 1 Kommentar 08.08.2022, 17.19 Uhr

Bildungsdirektor und Landammann Alex Hürzeler besuchte am Montagmorgen die Klasse 3b Sek in Muri im Rahmen seines alljährlichen Schulbesuchs zum ersten Schultag nach den Sommerferien. Sandra Ardizzone

Für 7200 Aargauer Kinder hat am Montag mit dem allerersten Schultag der Ernst des Lebens begonnen. Insgesamt 80'300 Schülerinnen und Schüler sind im Kanton ins Schuljahr gestartet.«Ich gehe davon aus, dass es ein normales Schuljahr sein wird», sagte Bildungsdirektor und Landammann Alex Hürzeler vor den Medien. Das konnte er die letzten beiden Jahre nicht behaupten, der Schulalltag war von der Pandemie geprägt. Komme diese im Herbst und Winter zurück, werde man aber vorbereitet sein, versicherte der Bildungsdirektor.

Das Bildungsdepartement (BKS) hielt seine traditionelle Pressekonferenz zum ersten Schultag diesmal in Muri ab. Hier besuchte Alex Hürzeler die Klasse 3b der Sek zu ihrem letzten ersten Schultag. In diesem Schuljahr haben die Neuntklässler erstmals das Fach politische Bildung.

Ob es denn sehr schwierig sei, Politiker zu werden, wollte ein Schüler vom Landammann wissen. Auch, was der Bildungsdirektor ursprünglich gelernt habe. «Es gibt keine Lehre zum Politiker», erklärte dieser, aber er habe das KV, danach die Treuhänder-Ausbildung gemacht. «Ich komme aus der Berufslehre und arbeite jetzt mit Doktoren zusammen. Es braucht alles, Akademiker wie gelernte Berufsleute», so der Bildungsdirektor.

Lehrpersonen im Durchschnitt 45 Jahre alt, 80 Prozent Frauen

Fachkräftemangel herrscht in vielen Branchen, auch in den Schulen. Alex Hürzeler sagte:

«Der Mangel an Lehrpersonen wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen.»

Im kommenden Schuljahr unterrichten 9110 Lehrerinnen und Lehrer an der Aargauer Volksschule. Im Durchschnitt sind diese 45 Jahre alt, 80 Prozent sind Frauen. Geleitet werden die Schulen von 305 Schulleiterinnen und 199 Schulleitern.

Bis zum Schulstart am Montag haben fast alle Schulen ihre Stellen besetzen können, sagte Alex Hürzeler. Lediglich für vier Klassen, drei davon an der Primarschule und eine Kleinklasse, fehlen noch Klassenlehrpersonen. Gelöst habe man dieses Problem, indem Klassen zusammengelegt worden sind.

Dachverband der Lehrpersonen will nachhaltige Lösungen

Heuer habe es mehr solche Notlösungen gebraucht, so Hürzeler, der Mangel an qualifizierten Lehrpersonen habe sich noch verschärft, denn: Die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigt kontinuierlich an. Im Schuljahr 2014/2015 besuchten noch 71'900 die Aargauer Volksschule, heute sind es gut 8000 mehr.

Gleichzeitig kommen geburtenstarke Jahrgänge ins Pensionsalter, und der Arbeitsmarkt ist allgemein ausgetrocknet. All das führe dazu, dass sich die Besetzung aller Stellen in einer Schule anspruchsvoll gestaltet.

Doch Notlösungen müssen die Ausnahme bleiben, das hat am Montagmorgen auch der schweizerische Dachverband der Lehrerinnen und Lehrerbekräftigt. Zusammen mit dem Westschweizer Pendant fordert er, dass Massnahmen, wie etwa zusammengelegte Klassen oder unqualifiziertes Personal, zeitlich begrenzt werden. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler würden dadurch belastet, betont der Verband.

Die Personalplanung müsse stattdessen nachhaltig sein: einerseits sollen mehr Personen für das Studium an einer Pädagogischen Hochschule gewonnen werden, andererseits sollen die Anstellungsbedingungen attraktiviert werden.

Task Force seit Mai

Es gehe nicht nur darum, die Stellen irgendwie zu besetzen, man wolle möglichst gutes Personal an den Schulen, sagte in Muri auch Patrick Isler, der seit April die Abteilung Volksschulen im Bildungsdepartement leitet. Das Problem sei beim Kanton angekommen, es werde bearbeitet. Isler setzt dabei auf «Schwarmintelligenz», wie er sagt. Im Mai hat das Bildungsdepartement eine Task Force Lehrermangel ins Leben gerufen, zusammen mit Lehrer- und Schulleiterverband, der Pädagogischen Hochschule und den Gemeinden werden Lösungen gesucht.

Patrick Isler, Leiter der Abteilung Volksschule beim Bildungsdepartement. Sandra Ardizzone

Weil der Mangel auch mittel- und langfristig bestehen bleibt, brauche es ebensolche Massnahmen. Und diese liegen vor allem in der Ausbildung.

Die beiden schweizerischen Lehrerverbände fordern ausserdem von Kantonen und Bund finanzielle und personelle Unterstützung für die zusätzlichen Schüler aus der Ukraine.

«Denn die Schule kann Integration und Betreuung nicht allein stemmen.»

Auch das ist im Aargau geregelt: Der zusätzliche Personalaufwand für Lehrpersonen geht zu 100 Prozent zu Lasten des Kantons, erst ab August 2023 gilt wieder der übliche Kostenverteiler. Schulen mit über fünf Prozent ukrainischen Schülern erhalten zusätzliche Unterstützung.

Deutlich mehr Übertritte ans Gymi oder eine Fachmittelschule

An ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule sind in diesem Jahr im Aargau 1605 Schülerinnen und Schüler übergetreten. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von fast 15 Prozent, wie Kathrin Hunziker, die Leiterin der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule in Muri, erklärte. Bei der Fachmittelschule hätten sich zahlreiche für die Berufsfelder Erziehung und Gestaltung sowie Gesundheit entschieden. Sie richteten so ihren Berufsweg auf Branchen aus, in dennen grosser Personalbedarf besteht.

Kathrin Hunziker, Leiterin Abteilung Berufsbildung und Berufsschulen BKS Sandra Ardizzone

6128 Jugendliche treten in diesem Schuljahr eine Lehre an. Auch hier gibt es einen kleinen Zuwachs (2,6 Prozent), allerdings deutlich geringer als bei der Sekundarstufe 2. Ob sich daraus ein allgemeiner Trend ablesen lässt, oder ob das eine Folge der Pandemie sei, könne nicht beurteilt werden, sagte Hunziker.

Aber auch hier: das Bildungsdepartement werde die Entwicklung aktiv verfolgen und zusammen mit den Berufsverbänden die Stärkung der Berufsbildung prüfen. Das wird demnächst auch zum Politikum: Die bürgerlichen Fraktionen im Grossen Rat fordern einen Lagebericht zur Berufslehre. In der nächsten Parlamentssitzung reichen sie einen Vorstoss dazu ein.

An der Klasse 3b der Sek Muri soll es nicht liegen, hier wird die Mehrheit eine Berufslehre machen. Samir, beispielsweise, wird Schreiner, den Lehrvertrag hat er praktisch im Sack. Die gleiche Lehre wird Malik machen. Und Olivia zieht es ins notorisch unterbesetzte Gesundheitswesen, sie macht eine Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit.

Malik Konteh hatte seinen letzten ersten Schultag in Muri. Nächsten Sommer beginnt er eine Schreinerlehre. Sandra Ardizzone

