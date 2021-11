Aargau: SP und Mitte wollen mehr Kantons-Unterstützung bei Tests

Schulen Corona-Ausbrüche, infizierte Lehrpersonen, riesiger Testaufwand: SP und Mitte fordern mehr Unterstützung des Kantons beim Testen Immer mehr Lehrpersonen fallen wegen Covid-Infektionen aus, Stellvertretungen sind kaum zu finden, Klassen sind in Quarantäne, die Organisation der Tests ist sehr aufwendig: Die Schulen kommen an ihre Grenzen, warnt Lehrer und Bildungspolitiker Thomas Leitch und fordert im Namen von SP und Mitte mehr Hilfe vom Kanton. Fabian Hägler 30.11.2021, 11.10 Uhr

Thomas Leitch, Lehrer und SP-Grossrat, fordert vom Kanton mehr Unterstützung für die Schulen. zvg

«Wir sind besorgt über die immer schwieriger werdende Situation an den Schulen», sagte Thomas Leitch, SP-Grossrat und langjähriger Lehrer, zu Beginn der Grossratssitzung in einer Fraktionserklärung. Immer mehr Schulen kämen heute aufgrund der Covid-Situation an ihre Grenzen. Leitch sagte: