Aargauer Strassen: 8 Schnellfahrer unterwegs, bei 3 Billet weg

Schnellfahrer Rasantes Wochenende auf den Aargauer Strassen: Drei Personen geben Ausweis sofort ab Über das Wochenende konnten im Kanton Aargau acht Schnellfahrer angehalten werden. Drei davon mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. 25.07.2022, 10.35 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau nahm am Wochenende mit dem Lasermessgerät gleich mehrere Schnellfahrer ins Visier. Den Auftakt machte ein Autofahrer am Freitag ausserorts in Küttigen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Bereich der Kontrollstelle 80 km/h. Der besagte Autofahrer war mit 135 km/h unterwegs. Den Ausweis war er auf der Stelle los.